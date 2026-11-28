Napeti akcijski triler 'Nitko' prati Hutcha Mansella, naizgled običnog obiteljskog čovjeka koji vodi monoton život i svakodnevno se suočava s nezadovoljstvom svoje obitelji. Kada mu jedne noći naoružani provalnici upadnu u kuću, Hutch odlučuje izbjeći sukob, zbog čega ga okolina počinje doživljavati kao slabića. No kada njegova kći primijeti da joj nedostaje narukvica, Hutch kreće u potragu za pljačkašima, a na površinu izlazi njegova opasna prošlost. Film 'Nitko', u režiji Ilye Naishullera i prema scenariju Dereka Kolstada, donosi brutalne obračune, crni humor i neprestanu akciju. Uz Boba Odenkirka, poznatog iz serija „Breaking Bad” i „Better Call Saul”, glume Connie Nielsen, RZA i Christopher Lloyd.

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