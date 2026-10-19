Novi život pod suncem - Sezona 5 - 28. epizoda

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Novi život pod suncem , A New Life In The Sun

Sezona 5 Epizoda 28

Par koji vodi kamp mora brzo riješiti tehničke probleme prije dolaska gostiju, a vlasnici kuće za odmor ulažu posljednji novac u renovaciju.

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Dostupno još 4 dana

  • Sezona 5

43:12
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 3. epizoda

3. epizoda

Sezona je u punom jeku, a velika španjolska fešta stavlja sestre i njihov restoran pod ogroman pritisak. U Francuskoj jedan par nakon godinu dana renoviranja napokon otvara vrata svog B&B-a.
Dostupno još 4 dana
43:14
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 4. epizoda

4. epizoda

U Francuskoj nastaje problem kada gosti B&B-a shvate da su kreveti premali za njih. U Španjolskoj sestre pokušavaju održati restoran tijekom najprometnijeg dijela sezone, ali nedostatak osoblja sve više ugrožava posao.
Dostupno još 5 dana
43:22
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 24. epizoda

24. epizoda

Buckinghamshire par koji organizira biciklističke odmore suočava se s ozbiljnim problemima koji prijete njihovom poslovanju. U Francuskoj plesačica iz Yorkshirea uvježbava svoju amatersku skupinu za izvedbu poznatog can-can plesa.
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43:23
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 25. epizoda

25. epizoda

Biciklistički biznis iz Buckinghamshirea pokušava povećati broj rezervacija i privući više gostiju. U Francuskoj se can-can skupina priprema za svoj prvi javni nastup, pa raste pritisak na plesačicu koja ih vodi.
Dostupno još 1 dan
43:23
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 26. epizoda

26. epizoda

Tri generacije obitelji iz Kenta pokreću kamp u Francuskoj. U Španjolskoj par iz Brightona vodi apartmane za odmor, dok ljubitelji hrane iz Warwicka planiraju pokrenuti vlastite kulinarske odmore u ruralnoj Francuskoj.
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42:55
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 27. epizoda

27. epizoda

Problemi s građevinskim radovima prijete otvaranju apartmana u Portugalu, dok obitelj u Francuskoj pokušava organizirati prvo veliko vjenčanje na svom posjedu.
Dostupno još 3 dana
43:18
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 28. epizoda

28. epizoda

Par koji vodi kamp mora brzo riješiti tehničke probleme prije dolaska gostiju, a vlasnici kuće za odmor ulažu posljednji novac u renovaciju.
Dostupno još 4 dana

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  • Sezona 5