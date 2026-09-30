Novi život pod suncem - Sezona 5 - 4. epizoda

Novi život pod suncem , A New Life In The Sun
Dostupno još 24 dana
U Francuskoj nastaje problem kada gosti B&B-a shvate da su kreveti premali za njih. U Španjolskoj sestre pokušavaju održati restoran tijekom najprometnijeg dijela sezone, ali nedostatak osoblja sve više ugrožava posao.Prikaži više
Sezona 5'Novi život pod suncem' prati hrabre britanske poduzetnike koji se odlučuju na veliki korak – pokretanje vlastitog posla u inozemstvu na lokacijama s toplom i ugodnom klimom. Ova inspirativna emisija donosi priče o ljudima koji grade nove živote u Francuskoj, Španjolskoj, Portugalu i Italiji, suočavajući se s izazovima pokretanja poslovanja. Gledatelji svjedoče izazovima i uspjesima s kojima se suočavaju ovi poduzetnici dok se prilagođavaju novom životu i kulturi. Svaka epizoda donosi različite priče, od otvaranja restorana i pansiona do vođenja sportskih aktivnosti i drugih poduzetničkih pothvata. 'Novi život pod suncem' dokumentira njihova iskustva, prepreke i uspjehe s kojima se susreću dok grade svoje poslovne ideje u inozemstvu.Žanr: lifestyle emisijaDržava: Velika Britanija
43:12
3. epizoda
Sezona je u punom jeku, a velika španjolska fešta stavlja sestre i njihov restoran pod ogroman pritisak. U Francuskoj jedan par nakon godinu dana renoviranja napokon otvara vrata svog B&B-a.
Dostupno još 23 dana
43:14
4. epizoda
U Francuskoj nastaje problem kada gosti B&B-a shvate da su kreveti premali za njih. U Španjolskoj sestre pokušavaju održati restoran tijekom najprometnijeg dijela sezone, ali nedostatak osoblja sve više ugrožava posao.
Dostupno još 24 dana
43:11
5. epizoda
Kraj prve sezone donosi velike izazove. Oluja prijeti uništiti posao s iznajmljivanjem dasaka za veslanje u Španjolskoj, dok B&B u Francuskoj dobiva neočekivano velik posao kada u grad dolazi orkestar.
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42:49
6. epizoda
Par iz Southenda otvara glamping u ruralnoj Francuskoj, dok anglo-francuski par renovira gradsku kuću. U Španjolskoj dvojica bivših vojnika kreću u izgradnju terena za crazy golf.
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43:08
7. epizoda
Dvojica prijatelja pokušavaju voditi svoj crazy-golf teren u Španjolskoj, ali njihov različit pristup poslu izaziva sve više napetosti. U Francuskoj par iz Southenda pokušava privući dovoljno gostiju u svoj glamping.
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43:25
8. epizoda
Budućnost francuskog restorana dolazi pod znak pitanja. Visoke temperature stvaraju probleme vlasnicima glampinga, dok par iz Halifaxa otvara B&B s neobičnom sobom smještenom u špilji. U međuvremenu crazy-golf teren spreman je za prve goste.
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