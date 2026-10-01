Novi život pod suncem - Sezona 5 - 6. epizoda

Novi život pod suncem , A New Life In The Sun
Dostupno još 1 dan
Par iz Southenda otvara glamping u ruralnoj Francuskoj, dok anglo-francuski par renovira gradsku kuću. U Španjolskoj dvojica bivših vojnika kreću u izgradnju terena za crazy golf.Prikaži više
Sezona 5'Novi život pod suncem' prati hrabre britanske poduzetnike koji se odlučuju na veliki korak – pokretanje vlastitog posla u inozemstvu na lokacijama s toplom i ugodnom klimom. Ova inspirativna emisija donosi priče o ljudima koji grade nove živote u Francuskoj, Španjolskoj, Portugalu i Italiji, suočavajući se s izazovima pokretanja poslovanja. Gledatelji svjedoče izazovima i uspjesima s kojima se suočavaju ovi poduzetnici dok se prilagođavaju novom životu i kulturi. Svaka epizoda donosi različite priče, od otvaranja restorana i pansiona do vođenja sportskih aktivnosti i drugih poduzetničkih pothvata. 'Novi život pod suncem' dokumentira njihova iskustva, prepreke i uspjehe s kojima se susreću dok grade svoje poslovne ideje u inozemstvu.Žanr: lifestyle emisijaDržava: Velika Britanija
43:12
3. epizoda
Sezona je u punom jeku, a velika španjolska fešta stavlja sestre i njihov restoran pod ogroman pritisak. U Francuskoj jedan par nakon godinu dana renoviranja napokon otvara vrata svog B&B-a.
Dostupno još 23 dana
43:14
4. epizoda
U Francuskoj nastaje problem kada gosti B&B-a shvate da su kreveti premali za njih. U Španjolskoj sestre pokušavaju održati restoran tijekom najprometnijeg dijela sezone, ali nedostatak osoblja sve više ugrožava posao.
Dostupno još 24 dana
43:11
5. epizoda
Kraj prve sezone donosi velike izazove. Oluja prijeti uništiti posao s iznajmljivanjem dasaka za veslanje u Španjolskoj, dok B&B u Francuskoj dobiva neočekivano velik posao kada u grad dolazi orkestar.
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42:49
6. epizoda
Par iz Southenda otvara glamping u ruralnoj Francuskoj, dok anglo-francuski par renovira gradsku kuću. U Španjolskoj dvojica bivših vojnika kreću u izgradnju terena za crazy golf.
Dostupno još 1 dan
43:08
7. epizoda
Dvojica prijatelja pokušavaju voditi svoj crazy-golf teren u Španjolskoj, ali njihov različit pristup poslu izaziva sve više napetosti. U Francuskoj par iz Southenda pokušava privući dovoljno gostiju u svoj glamping.
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43:25
8. epizoda
Budućnost francuskog restorana dolazi pod znak pitanja. Visoke temperature stvaraju probleme vlasnicima glampinga, dok par iz Halifaxa otvara B&B s neobičnom sobom smještenom u špilji. U međuvremenu crazy-golf teren spreman je za prve goste.
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