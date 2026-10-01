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Novi život pod suncem , A New Life In The Sun

Sezona 5 Epizoda 6

Par iz Southenda otvara glamping u ruralnoj Francuskoj, dok anglo-francuski par renovira gradsku kuću. U Španjolskoj dvojica bivših vojnika kreću u izgradnju terena za crazy golf.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 5

43:12
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 3. epizoda

3. epizoda

Sezona je u punom jeku, a velika španjolska fešta stavlja sestre i njihov restoran pod ogroman pritisak. U Francuskoj jedan par nakon godinu dana renoviranja napokon otvara vrata svog B&B-a.
Dostupno još 23 dana
43:14
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 4. epizoda

4. epizoda

U Francuskoj nastaje problem kada gosti B&B-a shvate da su kreveti premali za njih. U Španjolskoj sestre pokušavaju održati restoran tijekom najprometnijeg dijela sezone, ali nedostatak osoblja sve više ugrožava posao.
Dostupno još 24 dana
43:11
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 5. epizoda

5. epizoda

Kraj prve sezone donosi velike izazove. Oluja prijeti uništiti posao s iznajmljivanjem dasaka za veslanje u Španjolskoj, dok B&B u Francuskoj dobiva neočekivano velik posao kada u grad dolazi orkestar.
Dostupno još samo danas
42:49
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 6. epizoda

6. epizoda

Par iz Southenda otvara glamping u ruralnoj Francuskoj, dok anglo-francuski par renovira gradsku kuću. U Španjolskoj dvojica bivših vojnika kreću u izgradnju terena za crazy golf.
Dostupno još 1 dan
43:08
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 7. epizoda

7. epizoda

Dvojica prijatelja pokušavaju voditi svoj crazy-golf teren u Španjolskoj, ali njihov različit pristup poslu izaziva sve više napetosti. U Francuskoj par iz Southenda pokušava privući dovoljno gostiju u svoj glamping.
Dostupno još 2 dana
43:25
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 8. epizoda

8. epizoda

Budućnost francuskog restorana dolazi pod znak pitanja. Visoke temperature stvaraju probleme vlasnicima glampinga, dok par iz Halifaxa otvara B&B s neobičnom sobom smještenom u špilji. U međuvremenu crazy-golf teren spreman je za prve goste.
Dostupno još 3 dana
43:14
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 9. epizoda

9. epizoda

Crazy-golf u Španjolskoj počinje privlačiti mnogo gostiju, a par iz Halifaxa priprema veliki događaj u svom B&B-u. U Francuskoj anglo-francuski par napokon otvara restoran, dok vlasnici glampinga iz Southenda iskušavaju paragliding.
Dostupno još 4 dana

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  • Sezona 5