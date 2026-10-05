Novi život pod suncem - Sezona 5 - 14. epizoda

Novi život pod suncem , A New Life In The Sun
Dostupno još 4 dana
Britanski poduzetnici u Francuskoj pokušavaju završiti renoviranje svog novog smještaja prije dolaska prvih gostiju. U Španjolskoj vlasnici novog poslovanja suočavaju se s problemima koji bi mogli ugroziti sezonu.Prikaži više
Sezona 5'Novi život pod suncem' prati hrabre britanske poduzetnike koji se odlučuju na veliki korak – pokretanje vlastitog posla u inozemstvu na lokacijama s toplom i ugodnom klimom. Ova inspirativna emisija donosi priče o ljudima koji grade nove živote u Francuskoj, Španjolskoj, Portugalu i Italiji, suočavajući se s izazovima pokretanja poslovanja. Gledatelji svjedoče izazovima i uspjesima s kojima se suočavaju ovi poduzetnici dok se prilagođavaju novom životu i kulturi. Svaka epizoda donosi različite priče, od otvaranja restorana i pansiona do vođenja sportskih aktivnosti i drugih poduzetničkih pothvata. 'Novi život pod suncem' dokumentira njihova iskustva, prepreke i uspjehe s kojima se susreću dok grade svoje poslovne ideje u inozemstvu.Žanr: lifestyle emisijaDržava: Velika Britanija
43:12
3. epizoda
Sezona je u punom jeku, a velika španjolska fešta stavlja sestre i njihov restoran pod ogroman pritisak. U Francuskoj jedan par nakon godinu dana renoviranja napokon otvara vrata svog B&B-a.
Dostupno još 18 dana
43:14
4. epizoda
U Francuskoj nastaje problem kada gosti B&B-a shvate da su kreveti premali za njih. U Španjolskoj sestre pokušavaju održati restoran tijekom najprometnijeg dijela sezone, ali nedostatak osoblja sve više ugrožava posao.
Dostupno još 19 dana
43:05
10. epizoda
Ljeto se bliži kraju i emisija prati kako se britanski iseljenici nose s posljednjim izazovima sezone. Oluje poplavljuju B&B u Španjolskoj, glamping u Francuskoj preplavljuju gosti, a u restoranu u Francuskoj nastaje panika kada stiže gradonačelnik, a štednjak prestane raditi.
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42:40
11. epizoda
Obitelj iz Midlansa ulaže nasljedstvo u školu ronjenja na Balearima. U Francuskoj par iz Warwickshirea kreće u golem projekt renoviranja gîtea, pokušavajući od stare nekretnine napraviti uspješan posao.
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42:11
12. epizoda
Par iz Warwickshirea koji vodi gîte u Francuskoj priprema se za vjenčanje. Na Costa del Solu dva konkurentska vlasnika barova utrkuju se tko će prvi otvoriti, dok pokvareni kombi prijeti ugroziti poslovanje škole ronjenja na Menorci.
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42:18
13. epizoda
U Španjolskoj dva mlada vlasnika bara pokušavaju opslužiti pun lokal, ali pokvarena peć za pizzu stvara velike probleme. Školi ronjenja pokvari se brod, dok vlasnike dvaju francuskih gîteova čeka iznenadna i vrlo glamurozna rezervacija.
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