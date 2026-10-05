Novi život pod suncem - Sezona 5 - 14. epizoda

Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Novi život pod suncem , A New Life In The Sun

Sezona 5 Epizoda 14

Britanski poduzetnici u Francuskoj pokušavaju završiti renoviranje svog novog smještaja prije dolaska prvih gostiju. U Španjolskoj vlasnici novog poslovanja suočavaju se s problemima koji bi mogli ugroziti sezonu.

Prikaži više
Dostupno još 4 dana

  • Sezona 5

43:12
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 3. epizoda

3. epizoda

Sezona je u punom jeku, a velika španjolska fešta stavlja sestre i njihov restoran pod ogroman pritisak. U Francuskoj jedan par nakon godinu dana renoviranja napokon otvara vrata svog B&B-a.
Dostupno još 18 dana
43:14
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 4. epizoda

4. epizoda

U Francuskoj nastaje problem kada gosti B&B-a shvate da su kreveti premali za njih. U Španjolskoj sestre pokušavaju održati restoran tijekom najprometnijeg dijela sezone, ali nedostatak osoblja sve više ugrožava posao.
Dostupno još 19 dana
43:05
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 10. epizoda

10. epizoda

Ljeto se bliži kraju i emisija prati kako se britanski iseljenici nose s posljednjim izazovima sezone. Oluje poplavljuju B&B u Španjolskoj, glamping u Francuskoj preplavljuju gosti, a u restoranu u Francuskoj nastaje panika kada stiže gradonačelnik, a štednjak prestane raditi.
Dostupno još samo danas
42:40
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 11. epizoda

11. epizoda

Obitelj iz Midlansa ulaže nasljedstvo u školu ronjenja na Balearima. U Francuskoj par iz Warwickshirea kreće u golem projekt renoviranja gîtea, pokušavajući od stare nekretnine napraviti uspješan posao.
Dostupno još 1 dan
42:11
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 12. epizoda

12. epizoda

Par iz Warwickshirea koji vodi gîte u Francuskoj priprema se za vjenčanje. Na Costa del Solu dva konkurentska vlasnika barova utrkuju se tko će prvi otvoriti, dok pokvareni kombi prijeti ugroziti poslovanje škole ronjenja na Menorci.
Dostupno još 2 dana
42:18
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 13. epizoda

13. epizoda

U Španjolskoj dva mlada vlasnika bara pokušavaju opslužiti pun lokal, ali pokvarena peć za pizzu stvara velike probleme. Školi ronjenja pokvari se brod, dok vlasnike dvaju francuskih gîteova čeka iznenadna i vrlo glamurozna rezervacija.
Dostupno još 3 dana
42:23
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 14. epizoda

14. epizoda

Britanski poduzetnici u Francuskoj pokušavaju završiti renoviranje svog novog smještaja prije dolaska prvih gostiju. U Španjolskoj vlasnici novog poslovanja suočavaju se s problemima koji bi mogli ugroziti sezonu.
Dostupno još 4 dana

Slični sadržaji

Novi život pod suncem: Gdje su sada?
Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor
Novi život pod suncem: Putovanje
Bijeg u dvorac
Dvorac: Sam svoj majstor
Ubojstva u okrugu Pike: Obiteljski masakr
Farma: Slovenija
Zamka za mog stokera
Gospodin Savršeni: Australija
Celebrity Traitors UK
Brak na prvu USA
26.2 do života
Libby, jesi li već stigla kući?
Traitors Australija
Samit
Novi život pod suncem 5
S5/E14
Prikaži više

  • Sezona 5