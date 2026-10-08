Novi život pod suncem - Sezona 5 - 17. epizoda

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Novi život pod suncem , A New Life In The Sun

Sezona 5 Epizoda 17

Novi život u Francuskoj donosi dodatne izazove kada se pojave problemi s renoviranjem i financijama. U Španjolskoj se poduzetnici pripremaju za sve veći broj turista.

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Dostupno još 4 dana

  • Sezona 5

43:12
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 3. epizoda

3. epizoda

Sezona je u punom jeku, a velika španjolska fešta stavlja sestre i njihov restoran pod ogroman pritisak. U Francuskoj jedan par nakon godinu dana renoviranja napokon otvara vrata svog B&B-a.
Dostupno još 15 dana
43:14
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 4. epizoda

4. epizoda

U Francuskoj nastaje problem kada gosti B&B-a shvate da su kreveti premali za njih. U Španjolskoj sestre pokušavaju održati restoran tijekom najprometnijeg dijela sezone, ali nedostatak osoblja sve više ugrožava posao.
Dostupno još 17 dana
42:18
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 13. epizoda

13. epizoda

U Španjolskoj dva mlada vlasnika bara pokušavaju opslužiti pun lokal, ali pokvarena peć za pizzu stvara velike probleme. Školi ronjenja pokvari se brod, dok vlasnike dvaju francuskih gîteova čeka iznenadna i vrlo glamurozna rezervacija.
Dostupno još samo danas
42:23
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 14. epizoda

14. epizoda

Britanski poduzetnici u Francuskoj pokušavaju završiti renoviranje svog novog smještaja prije dolaska prvih gostiju. U Španjolskoj vlasnici novog poslovanja suočavaju se s problemima koji bi mogli ugroziti sezonu.
Dostupno još 1 dan
42:50
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 15. epizoda

15. epizoda

Jedan par pokušava privući prve goste u svoj novi francuski projekt, dok se drugi vlasnici bore s neočekivanim problemima oko objekta i poslovanja. U Španjolskoj pripreme za turističku sezonu ulaze u ključnu fazu.
Dostupno još 2 dana
43:11
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 16. epizoda

16. epizoda

Vlasnici pokušavaju povećati broj rezervacija i privući nove klijente. Istovremeno, radovi na jednom francuskom projektu kasne, pa se pojavljuje pitanje hoće li sve biti spremno na vrijeme.
Dostupno još 3 dana
42:54
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 17. epizoda

17. epizoda

Novi život u Francuskoj donosi dodatne izazove kada se pojave problemi s renoviranjem i financijama. U Španjolskoj se poduzetnici pripremaju za sve veći broj turista.
Dostupno još 4 dana

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  • Sezona 5