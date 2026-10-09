Novi život pod suncem - Sezona 5 - 18. epizoda

Novi život pod suncem , A New Life In The Sun
Dostupno još 4 dana
Jedan par pokušava organizirati važan događaj u svom novom poslu, dok drugi vlasnici moraju brzo reagirati na probleme koji bi mogli utjecati na njihove goste i prihode.Prikaži više
Sezona 5'Novi život pod suncem' prati hrabre britanske poduzetnike koji se odlučuju na veliki korak – pokretanje vlastitog posla u inozemstvu na lokacijama s toplom i ugodnom klimom. Ova inspirativna emisija donosi priče o ljudima koji grade nove živote u Francuskoj, Španjolskoj, Portugalu i Italiji, suočavajući se s izazovima pokretanja poslovanja. Gledatelji svjedoče izazovima i uspjesima s kojima se suočavaju ovi poduzetnici dok se prilagođavaju novom životu i kulturi. Svaka epizoda donosi različite priče, od otvaranja restorana i pansiona do vođenja sportskih aktivnosti i drugih poduzetničkih pothvata. 'Novi život pod suncem' dokumentira njihova iskustva, prepreke i uspjehe s kojima se susreću dok grade svoje poslovne ideje u inozemstvu.Žanr: lifestyle emisijaDržava: Velika Britanija
43:12
3. epizoda
Sezona je u punom jeku, a velika španjolska fešta stavlja sestre i njihov restoran pod ogroman pritisak. U Francuskoj jedan par nakon godinu dana renoviranja napokon otvara vrata svog B&B-a.
Dostupno još 14 dana
43:14
4. epizoda
U Francuskoj nastaje problem kada gosti B&B-a shvate da su kreveti premali za njih. U Španjolskoj sestre pokušavaju održati restoran tijekom najprometnijeg dijela sezone, ali nedostatak osoblja sve više ugrožava posao.
Dostupno još 15 dana
42:23
14. epizoda
Britanski poduzetnici u Francuskoj pokušavaju završiti renoviranje svog novog smještaja prije dolaska prvih gostiju. U Španjolskoj vlasnici novog poslovanja suočavaju se s problemima koji bi mogli ugroziti sezonu.
Dostupno još samo danas
42:50
15. epizoda
Jedan par pokušava privući prve goste u svoj novi francuski projekt, dok se drugi vlasnici bore s neočekivanim problemima oko objekta i poslovanja. U Španjolskoj pripreme za turističku sezonu ulaze u ključnu fazu.
Dostupno još 1 dan
43:11
16. epizoda
Vlasnici pokušavaju povećati broj rezervacija i privući nove klijente. Istovremeno, radovi na jednom francuskom projektu kasne, pa se pojavljuje pitanje hoće li sve biti spremno na vrijeme.
Dostupno još 2 dana
42:54
17. epizoda
Novi život u Francuskoj donosi dodatne izazove kada se pojave problemi s renoviranjem i financijama. U Španjolskoj se poduzetnici pripremaju za sve veći broj turista.
Dostupno još 3 dana