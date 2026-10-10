Novi život pod suncem - Sezona 5 - 19. epizoda

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Novi život pod suncem , A New Life In The Sun

Sezona 5 Epizoda 19

Turistička sezona ulazi u užurbanu fazu. Vlasnici smještaja i ugostiteljskih objekata pokušavaju zadovoljiti goste, održati poslovanje i istovremeno riješiti probleme koji se pojavljuju iza kulisa.

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Dostupno još 4 dana

  • Sezona 5

43:12
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 3. epizoda

3. epizoda

Sezona je u punom jeku, a velika španjolska fešta stavlja sestre i njihov restoran pod ogroman pritisak. U Francuskoj jedan par nakon godinu dana renoviranja napokon otvara vrata svog B&B-a.
Dostupno još 13 dana
43:14
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 4. epizoda

4. epizoda

U Francuskoj nastaje problem kada gosti B&B-a shvate da su kreveti premali za njih. U Španjolskoj sestre pokušavaju održati restoran tijekom najprometnijeg dijela sezone, ali nedostatak osoblja sve više ugrožava posao.
Dostupno još 15 dana
42:50
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 15. epizoda

15. epizoda

Jedan par pokušava privući prve goste u svoj novi francuski projekt, dok se drugi vlasnici bore s neočekivanim problemima oko objekta i poslovanja. U Španjolskoj pripreme za turističku sezonu ulaze u ključnu fazu.
Dostupno još samo danas
43:11
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 16. epizoda

16. epizoda

Vlasnici pokušavaju povećati broj rezervacija i privući nove klijente. Istovremeno, radovi na jednom francuskom projektu kasne, pa se pojavljuje pitanje hoće li sve biti spremno na vrijeme.
Dostupno još 1 dan
42:54
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 17. epizoda

17. epizoda

Novi život u Francuskoj donosi dodatne izazove kada se pojave problemi s renoviranjem i financijama. U Španjolskoj se poduzetnici pripremaju za sve veći broj turista.
Dostupno još 2 dana
43:05
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 18. epizoda

18. epizoda

Jedan par pokušava organizirati važan događaj u svom novom poslu, dok drugi vlasnici moraju brzo reagirati na probleme koji bi mogli utjecati na njihove goste i prihode.
Dostupno još 3 dana
43:30
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 19. epizoda

19. epizoda

Turistička sezona ulazi u užurbanu fazu. Vlasnici smještaja i ugostiteljskih objekata pokušavaju zadovoljiti goste, održati poslovanje i istovremeno riješiti probleme koji se pojavljuju iza kulisa.
Dostupno još 4 dana

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  • Sezona 5