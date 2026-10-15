Novi život pod suncem - Sezona 5 - 24. epizoda

Novi život pod suncem , A New Life In The Sun
Dostupno još 4 dana
Buckinghamshire par koji organizira biciklističke odmore suočava se s ozbiljnim problemima koji prijete njihovom poslovanju. U Francuskoj plesačica iz Yorkshirea uvježbava svoju amatersku skupinu za izvedbu poznatog can-can plesa.Prikaži više
Sezona 5'Novi život pod suncem' prati hrabre britanske poduzetnike koji se odlučuju na veliki korak – pokretanje vlastitog posla u inozemstvu na lokacijama s toplom i ugodnom klimom. Ova inspirativna emisija donosi priče o ljudima koji grade nove živote u Francuskoj, Španjolskoj, Portugalu i Italiji, suočavajući se s izazovima pokretanja poslovanja. Gledatelji svjedoče izazovima i uspjesima s kojima se suočavaju ovi poduzetnici dok se prilagođavaju novom životu i kulturi. Svaka epizoda donosi različite priče, od otvaranja restorana i pansiona do vođenja sportskih aktivnosti i drugih poduzetničkih pothvata. 'Novi život pod suncem' dokumentira njihova iskustva, prepreke i uspjehe s kojima se susreću dok grade svoje poslovne ideje u inozemstvu.Žanr: lifestyle emisijaDržava: Velika Britanija
43:12
3. epizoda
Sezona je u punom jeku, a velika španjolska fešta stavlja sestre i njihov restoran pod ogroman pritisak. U Francuskoj jedan par nakon godinu dana renoviranja napokon otvara vrata svog B&B-a.
Dostupno još 8 dana
43:14
4. epizoda
U Francuskoj nastaje problem kada gosti B&B-a shvate da su kreveti premali za njih. U Španjolskoj sestre pokušavaju održati restoran tijekom najprometnijeg dijela sezone, ali nedostatak osoblja sve više ugrožava posao.
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43:26
20. epizoda
Nekoliko britanskih parova suočava se s važnim prekretnicama u svojim poslovima. Dok neki konačno počinju ostvarivati rezultate svog rada, drugi moraju odlučiti hoće li nastaviti ulagati u svoje projekte ili promijeniti planove.
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43:16
21. epizoda
U Francuskoj par iz Somerseta kreće u zahtjevnu obnovu svog objekta. U Španjolskoj mladi par ulaže sve što ima u pokretanje poslovanja s biciklističkim odmorima i pokušava privući prve goste.
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43:14
22. epizoda
Vlasnici gîte-a u Francuskoj dočekuju prve goste, ali odmah nastaju problemi s vodovodom. Dvoje ugostitelja suočava se s golemim izazovom pripreme hrane, dok drugi par nailazi na probleme u pokušaju kupnje svoje kuće iz snova.
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43:14
23. epizoda
U Francuskoj vlasnici apartmana pokušavaju riješiti veliki problem s curenjem vode. U međuvremenu, ugostiteljski par iz Bristola mora riješiti vodovodni problem prije velikog kulinarskog događaja, dok se biciklistički biznis suočava s problemima uoči dolaska važnog gosta.
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