Novi život pod suncem - Sezona 5 - 25. epizoda

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Novi život pod suncem , A New Life In The Sun

Sezona 5 Epizoda 25

Biciklistički biznis iz Buckinghamshirea pokušava povećati broj rezervacija i privući više gostiju. U Francuskoj se can-can skupina priprema za svoj prvi javni nastup, pa raste pritisak na plesačicu koja ih vodi.

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Dostupno još 4 dana

  • Sezona 5

43:12
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 3. epizoda

3. epizoda

Sezona je u punom jeku, a velika španjolska fešta stavlja sestre i njihov restoran pod ogroman pritisak. U Francuskoj jedan par nakon godinu dana renoviranja napokon otvara vrata svog B&B-a.
Dostupno još 7 dana
43:14
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 4. epizoda

4. epizoda

U Francuskoj nastaje problem kada gosti B&B-a shvate da su kreveti premali za njih. U Španjolskoj sestre pokušavaju održati restoran tijekom najprometnijeg dijela sezone, ali nedostatak osoblja sve više ugrožava posao.
Dostupno još 8 dana
43:16
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 21. epizoda

21. epizoda

U Francuskoj par iz Somerseta kreće u zahtjevnu obnovu svog objekta. U Španjolskoj mladi par ulaže sve što ima u pokretanje poslovanja s biciklističkim odmorima i pokušava privući prve goste.
Dostupno još samo danas
43:14
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 22. epizoda

22. epizoda

Vlasnici gîte-a u Francuskoj dočekuju prve goste, ali odmah nastaju problemi s vodovodom. Dvoje ugostitelja suočava se s golemim izazovom pripreme hrane, dok drugi par nailazi na probleme u pokušaju kupnje svoje kuće iz snova.
Dostupno još 1 dan
43:14
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 23. epizoda

23. epizoda

U Francuskoj vlasnici apartmana pokušavaju riješiti veliki problem s curenjem vode. U međuvremenu, ugostiteljski par iz Bristola mora riješiti vodovodni problem prije velikog kulinarskog događaja, dok se biciklistički biznis suočava s problemima uoči dolaska važnog gosta.
Dostupno još 2 dana
43:22
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 24. epizoda

24. epizoda

Buckinghamshire par koji organizira biciklističke odmore suočava se s ozbiljnim problemima koji prijete njihovom poslovanju. U Francuskoj plesačica iz Yorkshirea uvježbava svoju amatersku skupinu za izvedbu poznatog can-can plesa.
Dostupno još 3 dana
43:23
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 25. epizoda

25. epizoda

Biciklistički biznis iz Buckinghamshirea pokušava povećati broj rezervacija i privući više gostiju. U Francuskoj se can-can skupina priprema za svoj prvi javni nastup, pa raste pritisak na plesačicu koja ih vodi.
Dostupno još 4 dana

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  • Sezona 5