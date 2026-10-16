Novi život pod suncem - Sezona 5 - 25. epizoda

Novi život pod suncem , A New Life In The Sun
Dostupno još 4 dana
Biciklistički biznis iz Buckinghamshirea pokušava povećati broj rezervacija i privući više gostiju. U Francuskoj se can-can skupina priprema za svoj prvi javni nastup, pa raste pritisak na plesačicu koja ih vodi.Prikaži više
Sezona 5'Novi život pod suncem' prati hrabre britanske poduzetnike koji se odlučuju na veliki korak – pokretanje vlastitog posla u inozemstvu na lokacijama s toplom i ugodnom klimom. Ova inspirativna emisija donosi priče o ljudima koji grade nove živote u Francuskoj, Španjolskoj, Portugalu i Italiji, suočavajući se s izazovima pokretanja poslovanja. Gledatelji svjedoče izazovima i uspjesima s kojima se suočavaju ovi poduzetnici dok se prilagođavaju novom životu i kulturi. Svaka epizoda donosi različite priče, od otvaranja restorana i pansiona do vođenja sportskih aktivnosti i drugih poduzetničkih pothvata. 'Novi život pod suncem' dokumentira njihova iskustva, prepreke i uspjehe s kojima se susreću dok grade svoje poslovne ideje u inozemstvu.Žanr: lifestyle emisijaDržava: Velika Britanija
43:12
3. epizoda
Sezona je u punom jeku, a velika španjolska fešta stavlja sestre i njihov restoran pod ogroman pritisak. U Francuskoj jedan par nakon godinu dana renoviranja napokon otvara vrata svog B&B-a.
Dostupno još 7 dana
43:14
4. epizoda
U Francuskoj nastaje problem kada gosti B&B-a shvate da su kreveti premali za njih. U Španjolskoj sestre pokušavaju održati restoran tijekom najprometnijeg dijela sezone, ali nedostatak osoblja sve više ugrožava posao.
Dostupno još 8 dana
43:16
21. epizoda
U Francuskoj par iz Somerseta kreće u zahtjevnu obnovu svog objekta. U Španjolskoj mladi par ulaže sve što ima u pokretanje poslovanja s biciklističkim odmorima i pokušava privući prve goste.
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43:14
22. epizoda
Vlasnici gîte-a u Francuskoj dočekuju prve goste, ali odmah nastaju problemi s vodovodom. Dvoje ugostitelja suočava se s golemim izazovom pripreme hrane, dok drugi par nailazi na probleme u pokušaju kupnje svoje kuće iz snova.
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43:14
23. epizoda
U Francuskoj vlasnici apartmana pokušavaju riješiti veliki problem s curenjem vode. U međuvremenu, ugostiteljski par iz Bristola mora riješiti vodovodni problem prije velikog kulinarskog događaja, dok se biciklistički biznis suočava s problemima uoči dolaska važnog gosta.
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43:22
24. epizoda
Buckinghamshire par koji organizira biciklističke odmore suočava se s ozbiljnim problemima koji prijete njihovom poslovanju. U Francuskoj plesačica iz Yorkshirea uvježbava svoju amatersku skupinu za izvedbu poznatog can-can plesa.
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