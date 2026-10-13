Novi život pod suncem - Sezona 5 - 31. epizoda

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Novi život pod suncem , A New Life In The Sun

Sezona 5 Epizoda 31

Pokretanje vlastitog posla odluka je koja nosi određeni rizik, a ako ta odluka znači inozemstvo, rizik je još veći. Reality serija prati odvažne britanske poduzetnike koji život iz snova počinju na novim lokacijama, mjestima tople ugodne klime, najpopularnijim destinacijama Otočana za odmor – u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu. Obogatiti ponudu sigurno je dobra ideja pa će tako jedan restoran svoju ponudu proširiti na veganski jelovnik, dok će u Portugalu dvojica vlasnika kuće za odmor pokrenuti tečaj umjetnosti i večer tapasa. Može li vlasnica kafića iz Liverpoola spasiti svoj posao od poplave na Costi del Sol? Hoće li dvoje zaljubljenika u motokros uspjeti u Španjolskoj otvoriti pansion s doručkom na temu motokrosa? Mogu li britanski tečajevi vrtlarstva u Francuskoj pasti na plodno tlo? Kako se oduprijeti štetočinama kada zaprijete vašoj novoj investiciji? Hoće li kućica na drvetu u Francuskoj biti zanimljiva lokalnom stanovništvu i klijenteli? To su samo neka od pitanja na koja ćemo pronaći odgovor u novoj lifestyle emisiji „Novi život pod suncem“, zanimljivom realityju koji će gledateljima dati inicijativu da promijene život i ostvare svoje snove.

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Dostupno još 5 dana

  • Sezona 5

43:12
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 3. epizoda

3. epizoda

Sezona je u punom jeku, a velika španjolska fešta stavlja sestre i njihov restoran pod ogroman pritisak. U Francuskoj jedan par nakon godinu dana renoviranja napokon otvara vrata svog B&B-a.
Dostupno još 1 dan
43:14
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 4. epizoda

4. epizoda

U Francuskoj nastaje problem kada gosti B&B-a shvate da su kreveti premali za njih. U Španjolskoj sestre pokušavaju održati restoran tijekom najprometnijeg dijela sezone, ali nedostatak osoblja sve više ugrožava posao.
Dostupno još 3 dana
42:55
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 27. epizoda

27. epizoda

Problemi s građevinskim radovima prijete otvaranju apartmana u Portugalu, dok obitelj u Francuskoj pokušava organizirati prvo veliko vjenčanje na svom posjedu.
Dostupno još samo danas
43:18
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 28. epizoda

28. epizoda

Par koji vodi kamp mora brzo riješiti tehničke probleme prije dolaska gostiju, a vlasnici kuće za odmor ulažu posljednji novac u renovaciju.
Dostupno još 1 dan
43:00
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 29. epizoda

29. epizoda

Pokretanje vlastitog posla odluka je koja nosi određeni rizik, a ako ta odluka znači inozemstvo, rizik je još veći. Reality serija prati odvažne britanske poduzetnike koji život iz snova počinju na novim lokacijama, mjestima tople ugodne klime, najpopularnijim destinacijama Otočana za odmor – u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu. Obogatiti ponudu sigurno je dobra ideja pa će tako jedan restoran svoju ponudu proširiti na veganski jelovnik, dok će u Portugalu dvojica vlasnika kuće za odmor pokrenuti tečaj umjetnosti i večer tapasa. Može li vlasnica kafića iz Liverpoola spasiti svoj posao od poplave na Costi del Sol? Hoće li dvoje zaljubljenika u motokros uspjeti u Španjolskoj otvoriti pansion s doručkom na temu motokrosa? Mogu li britanski tečajevi vrtlarstva u Francuskoj pasti na plodno tlo? Kako se oduprijeti štetočinama kada zaprijete vašoj novoj investiciji? Hoće li kućica na drvetu u Francuskoj biti zanimljiva lokalnom stanovništvu i klijenteli? To su samo neka od pitanja na koja ćemo pronaći odgovor u novoj lifestyle emisiji „Novi život pod suncem“, zanimljivom realityju koji će gledateljima dati inicijativu da promijene život i ostvare svoje snove.
Dostupno još 3 dana
43:09
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 30. epizoda

30. epizoda

Pokretanje vlastitog posla odluka je koja nosi određeni rizik, a ako ta odluka znači inozemstvo, rizik je još veći. Reality serija prati odvažne britanske poduzetnike koji život iz snova počinju na novim lokacijama, mjestima tople ugodne klime, najpopularnijim destinacijama Otočana za odmor – u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu. Obogatiti ponudu sigurno je dobra ideja pa će tako jedan restoran svoju ponudu proširiti na veganski jelovnik, dok će u Portugalu dvojica vlasnika kuće za odmor pokrenuti tečaj umjetnosti i večer tapasa. Može li vlasnica kafića iz Liverpoola spasiti svoj posao od poplave na Costi del Sol? Hoće li dvoje zaljubljenika u motokros uspjeti u Španjolskoj otvoriti pansion s doručkom na temu motokrosa? Mogu li britanski tečajevi vrtlarstva u Francuskoj pasti na plodno tlo? Kako se oduprijeti štetočinama kada zaprijete vašoj novoj investiciji? Hoće li kućica na drvetu u Francuskoj biti zanimljiva lokalnom stanovništvu i klijenteli? To su samo neka od pitanja na koja ćemo pronaći odgovor u novoj lifestyle emisiji „Novi život pod suncem“, zanimljivom realityju koji će gledateljima dati inicijativu da promijene život i ostvare svoje snove.
Dostupno još 4 dana
43:21
Novi život pod suncem - Sezona 5 - 31. epizoda

31. epizoda

Pokretanje vlastitog posla odluka je koja nosi određeni rizik, a ako ta odluka znači inozemstvo, rizik je još veći. Reality serija prati odvažne britanske poduzetnike koji život iz snova počinju na novim lokacijama, mjestima tople ugodne klime, najpopularnijim destinacijama Otočana za odmor – u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu. Obogatiti ponudu sigurno je dobra ideja pa će tako jedan restoran svoju ponudu proširiti na veganski jelovnik, dok će u Portugalu dvojica vlasnika kuće za odmor pokrenuti tečaj umjetnosti i večer tapasa. Može li vlasnica kafića iz Liverpoola spasiti svoj posao od poplave na Costi del Sol? Hoće li dvoje zaljubljenika u motokros uspjeti u Španjolskoj otvoriti pansion s doručkom na temu motokrosa? Mogu li britanski tečajevi vrtlarstva u Francuskoj pasti na plodno tlo? Kako se oduprijeti štetočinama kada zaprijete vašoj novoj investiciji? Hoće li kućica na drvetu u Francuskoj biti zanimljiva lokalnom stanovništvu i klijenteli? To su samo neka od pitanja na koja ćemo pronaći odgovor u novoj lifestyle emisiji „Novi život pod suncem“, zanimljivom realityju koji će gledateljima dati inicijativu da promijene život i ostvare svoje snove.
Dostupno još 5 dana

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  • Sezona 5