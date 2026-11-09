Novi život pod suncem - Sezona 6 - 17. epizoda

Sezona 6 Epizoda 17

Pokretanje vlastitog posla odluka je koja nosi određeni rizik, a ako ta odluka znači inozemstvo, rizik je još veći. Reality serija prati odvažne britanske poduzetnike koji život iz snova počinju na novim lokacijama, mjestima tople ugodne klime, najpopularnijim destinacijama Otočana za odmor – u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu. Obogatiti ponudu sigurno je dobra ideja pa će tako jedan restoran svoju ponudu proširiti na veganski jelovnik, dok će u Portugalu dvojica vlasnika kuće za odmor pokrenuti tečaj umjetnosti i večer tapasa. Može li vlasnica kafića iz Liverpoola spasiti svoj posao od poplave na Costi del Sol? Hoće li dvoje zaljubljenika u motokros uspjeti u Španjolskoj otvoriti pansion s doručkom na temu motokrosa? Mogu li britanski tečajevi vrtlarstva u Francuskoj pasti na plodno tlo? Kako se oduprijeti štetočinama kada zaprijete vašoj novoj investiciji? Hoće li kućica na drvetu u Francuskoj biti zanimljiva lokalnom stanovništvu i klijenteli? To su samo neka od pitanja na koja ćemo pronaći odgovor u novoj lifestyle emisiji „Novi život pod suncem“, zanimljivom realityju koji će gledateljima dati inicijativu da promijene život i ostvare svoje snove.

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