Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 2. epizoda

Oggy i žohari: Nova generacija , Oggy and the Cockroaches: Next Generation
Dostupno još 5 dana
Lažni primjerak Piyinog dnevnika navede Oggyja da se lijepo ponaša prema žoharima. Zgrabi mrežu ili štap - Oggy i Piya idu na pecanje. Oggyjev susjed pravi probleme.Prikaži više
Sezona 1'Oggy i žohari: Nova generacija' donosi novu dozu smijeha i kaosa u omiljenom animiranom svijetu! Pratimo simpatičnog mačka Oggyja i razigranu slonicu Piyu koji zajedno kreću u niz ludih, zabavnih i dirljivih avantura. No, njihov mir nikada ne traje dugo jer su tu i legendarni žohari koji su uvijek spremni pokvariti svaki plan. Nova verzija popularnog crtića donosi svježe likove, još bržu akciju i humor koji će zabaviti i djecu i odrasle. 'Oggy i žohari: Nova generacija' savršen je izbor za sve koji vole dinamične animirane serije pune gegova, smiješnih situacija i nepredvidivih obrata.Žanr: animacijaDržava: Francuska
22:00
1. epizoda
Igra s Piyom završava pravim neredom. Oggy pokazuje Piyi kako uživati na otvorenom. Piya i žohari žele se i dalje igrati, ali Oggy treba svoj san.
Dostupno još 4 dana
22:00
2. epizoda
Lažni primjerak Piyinog dnevnika navede Oggyja da se lijepo ponaša prema žoharima. Zgrabi mrežu ili štap - Oggy i Piya idu na pecanje. Oggyjev susjed pravi probleme.
Dostupno još 5 dana
22:02
3. epizoda
Izvanzemaljci stižu iz svemira - ali Piya zna da su to prerušeni žohari. Žohar Dee Dee pretvara povrće u umjetnost. Oggyjeva šapa ima vlastiti um.
Dostupno još 6 dana
22:01
23. epizoda
Oggy je lijeni debeli mačak koji je najsretniji kada ga svi puste na miru. Najviše voli ležati pred televizorom i neumjereno jesti. Obožava život bez umora, rada i razmišljanja. No to, nažalost, nije moguće jer mu trojica zločestih žohara; Joey, DeeDee i Marky otežavaju život i izluđuju ga na najrazličitije načine. Oggy ima i indijske prijatelje, ali oni su na odmoru. Kada mu ostave na čuvanje svoju kćer, veselu sedmogodišnju slonicu Piyu, Oggyju je natovarena još jedna stvar o kojoj mora razmišljati.
Dostupno još samo danas
22:00
24. epizoda
Oggy je lijeni debeli mačak koji je najsretniji kada ga svi puste na miru. Najviše voli ležati pred televizorom i neumjereno jesti. Obožava život bez umora, rada i razmišljanja. No to, nažalost, nije moguće jer mu trojica zločestih žohara; Joey, DeeDee i Marky otežavaju život i izluđuju ga na najrazličitije načine. Oggy ima i indijske prijatelje, ali oni su na odmoru. Kada mu ostave na čuvanje svoju kćer, veselu sedmogodišnju slonicu Piyu, Oggyju je natovarena još jedna stvar o kojoj mora razmišljati.
Dostupno još 1 dan
22:00
25. epizoda
Oggy je lijeni debeli mačak koji je najsretniji kada ga svi puste na miru. Najviše voli ležati pred televizorom i neumjereno jesti. Obožava život bez umora, rada i razmišljanja. No to, nažalost, nije moguće jer mu trojica zločestih žohara; Joey, DeeDee i Marky otežavaju život i izluđuju ga na najrazličitije načine. Oggy ima i indijske prijatelje, ali oni su na odmoru. Kada mu ostave na čuvanje svoju kćer, veselu sedmogodišnju slonicu Piyu, Oggyju je natovarena još jedna stvar o kojoj mora razmišljati.
Dostupno još 2 dana
22:01
26. epizoda
Oggy je lijeni debeli mačak koji je najsretniji kada ga svi puste na miru. Najviše voli ležati pred televizorom i neumjereno jesti. Obožava život bez umora, rada i razmišljanja. No to, nažalost, nije moguće jer mu trojica zločestih žohara; Joey, DeeDee i Marky otežavaju život i izluđuju ga na najrazličitije načine. Oggy ima i indijske prijatelje, ali oni su na odmoru. Kada mu ostave na čuvanje svoju kćer, veselu sedmogodišnju slonicu Piyu, Oggyju je natovarena još jedna stvar o kojoj mora razmišljati.
Dostupno još 3 dana