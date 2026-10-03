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Oggy i žohari: Nova generacija , Oggy and the Cockroaches: Next Generation

Sezona 1 Epizoda 6

Piya se želi igrati iako ne prestaje kihati. Žohari ukradu Piyinu lutku nakon što ju Oggy baci. Oggy vodi ekipu na strašan izlet u prirodu.

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Dostupno još 6 dana

  • Sezona 1

22:00
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 1. epizoda

1. epizoda

Igra s Piyom završava pravim neredom. Oggy pokazuje Piyi kako uživati na otvorenom. Piya i žohari žele se i dalje igrati, ali Oggy treba svoj san.
Dostupno još 1 dan
22:00
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 2. epizoda

2. epizoda

Lažni primjerak Piyinog dnevnika navede Oggyja da se lijepo ponaša prema žoharima. Zgrabi mrežu ili štap - Oggy i Piya idu na pecanje. Oggyjev susjed pravi probleme.
Dostupno još 2 dana
22:02
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 3. epizoda

3. epizoda

Izvanzemaljci stižu iz svemira - ali Piya zna da su to prerušeni žohari. Žohar Dee Dee pretvara povrće u umjetnost. Oggyjeva šapa ima vlastiti um.
Dostupno još 3 dana
22:00
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 4. epizoda

4. epizoda

Žohari su pravi majstori kada je riječ o Piyinoj kosi. Kampiranje ne ispadne onako kako je Piya očekivala. Žohari i dalje prave probleme – čak i dok je Oggy ozlijeđen.
Dostupno još 4 dana
22:01
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 5. epizoda

5. epizoda

Oggy se ne može riješiti straha od klaunova. Piya je usredotočena na pronalazak posljednjeg cvijeta sa svoje liste. Oggy se drži podalje jer misli da Piya ima nešto zarazno.
Dostupno još 5 dana
22:01
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 6. epizoda

6. epizoda

Piya se želi igrati iako ne prestaje kihati. Žohari ukradu Piyinu lutku nakon što ju Oggy baci. Oggy vodi ekipu na strašan izlet u prirodu.
Dostupno još 6 dana
22:01
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 26. epizoda

26. epizoda

Oggy je lijeni debeli mačak koji je najsretniji kada ga svi puste na miru. Najviše voli ležati pred televizorom i neumjereno jesti. Obožava život bez umora, rada i razmišljanja. No to, nažalost, nije moguće jer mu trojica zločestih žohara; Joey, DeeDee i Marky otežavaju život i izluđuju ga na najrazličitije načine. Oggy ima i indijske prijatelje, ali oni su na odmoru. Kada mu ostave na čuvanje svoju kćer, veselu sedmogodišnju slonicu Piyu, Oggyju je natovarena još jedna stvar o kojoj mora razmišljati.
Dostupno još samo danas

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  • Sezona 1