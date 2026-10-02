Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 5. epizoda

Oggy i žohari: Nova generacija , Oggy and the Cockroaches: Next Generation
Dostupno još 6 dana
Oggy se ne može riješiti straha od klaunova. Piya je usredotočena na pronalazak posljednjeg cvijeta sa svoje liste. Oggy se drži podalje jer misli da Piya ima nešto zarazno.Prikaži više
Sezona 1'Oggy i žohari: Nova generacija' donosi novu dozu smijeha i kaosa u omiljenom animiranom svijetu! Pratimo simpatičnog mačka Oggyja i razigranu slonicu Piyu koji zajedno kreću u niz ludih, zabavnih i dirljivih avantura. No, njihov mir nikada ne traje dugo jer su tu i legendarni žohari koji su uvijek spremni pokvariti svaki plan. Nova verzija popularnog crtića donosi svježe likove, još bržu akciju i humor koji će zabaviti i djecu i odrasle. 'Oggy i žohari: Nova generacija' savršen je izbor za sve koji vole dinamične animirane serije pune gegova, smiješnih situacija i nepredvidivih obrata.Žanr: animacijaDržava: Francuska
22:00
1. epizoda
Igra s Piyom završava pravim neredom. Oggy pokazuje Piyi kako uživati na otvorenom. Piya i žohari žele se i dalje igrati, ali Oggy treba svoj san.
Dostupno još 2 dana
22:00
2. epizoda
Lažni primjerak Piyinog dnevnika navede Oggyja da se lijepo ponaša prema žoharima. Zgrabi mrežu ili štap - Oggy i Piya idu na pecanje. Oggyjev susjed pravi probleme.
Dostupno još 3 dana
22:02
3. epizoda
Izvanzemaljci stižu iz svemira - ali Piya zna da su to prerušeni žohari. Žohar Dee Dee pretvara povrće u umjetnost. Oggyjeva šapa ima vlastiti um.
Dostupno još 4 dana
22:00
4. epizoda
Žohari su pravi majstori kada je riječ o Piyinoj kosi. Kampiranje ne ispadne onako kako je Piya očekivala. Žohari i dalje prave probleme – čak i dok je Oggy ozlijeđen.
Dostupno još 5 dana
22:01
5. epizoda
Oggy se ne može riješiti straha od klaunova. Piya je usredotočena na pronalazak posljednjeg cvijeta sa svoje liste. Oggy se drži podalje jer misli da Piya ima nešto zarazno.
Dostupno još 6 dana
22:00
25. epizoda
Oggy je lijeni debeli mačak koji je najsretniji kada ga svi puste na miru. Najviše voli ležati pred televizorom i neumjereno jesti. Obožava život bez umora, rada i razmišljanja. No to, nažalost, nije moguće jer mu trojica zločestih žohara; Joey, DeeDee i Marky otežavaju život i izluđuju ga na najrazličitije načine. Oggy ima i indijske prijatelje, ali oni su na odmoru. Kada mu ostave na čuvanje svoju kćer, veselu sedmogodišnju slonicu Piyu, Oggyju je natovarena još jedna stvar o kojoj mora razmišljati.
Dostupno još samo danas
22:01
26. epizoda
Oggy je lijeni debeli mačak koji je najsretniji kada ga svi puste na miru. Najviše voli ležati pred televizorom i neumjereno jesti. Obožava život bez umora, rada i razmišljanja. No to, nažalost, nije moguće jer mu trojica zločestih žohara; Joey, DeeDee i Marky otežavaju život i izluđuju ga na najrazličitije načine. Oggy ima i indijske prijatelje, ali oni su na odmoru. Kada mu ostave na čuvanje svoju kćer, veselu sedmogodišnju slonicu Piyu, Oggyju je natovarena još jedna stvar o kojoj mora razmišljati.
Dostupno još 1 dan