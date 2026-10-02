Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 5. epizoda

25. epizoda

Oggy je lijeni debeli mačak koji je najsretniji kada ga svi puste na miru. Najviše voli ležati pred televizorom i neumjereno jesti. Obožava život bez umora, rada i razmišljanja. No to, nažalost, nije moguće jer mu trojica zločestih žohara; Joey, DeeDee i Marky otežavaju život i izluđuju ga na najrazličitije načine. Oggy ima i indijske prijatelje, ali oni su na odmoru. Kada mu ostave na čuvanje svoju kćer, veselu sedmogodišnju slonicu Piyu, Oggyju je natovarena još jedna stvar o kojoj mora razmišljati.

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