Oggy i žohari: Nova generacija , Oggy and the Cockroaches: Next Generation
Dostupno još 6 dana
Piya se napuše poput balona tijekom ribolova. Piya mora pojesti sve prije nego dobije sladoled. Oggy se prerušava u Piyu kako bi prevario žohare.Prikaži više
Sezona 1'Oggy i žohari: Nova generacija' donosi novu dozu smijeha i kaosa u omiljenom animiranom svijetu! Pratimo simpatičnog mačka Oggyja i razigranu slonicu Piyu koji zajedno kreću u niz ludih, zabavnih i dirljivih avantura. No, njihov mir nikada ne traje dugo jer su tu i legendarni žohari koji su uvijek spremni pokvariti svaki plan. Nova verzija popularnog crtića donosi svježe likove, još bržu akciju i humor koji će zabaviti i djecu i odrasle. 'Oggy i žohari: Nova generacija' savršen je izbor za sve koji vole dinamične animirane serije pune gegova, smiješnih situacija i nepredvidivih obrata.Žanr: animacijaDržava: Francuska
22:01
7. epizoda
Oggy pokušava napraviti što više fotografija s Piyom. Oggyjevo omiljeno stablo pada. Piya se boji malog pauka koji se mota po kući.
Dostupno još samo danas
22:01
8. epizoda
Oggy očekuje dolazak bebe – ali umjesto toga stiže razigrana Piya. Oggy prestaje čistiti za svima. Oggy pokušava impresionirati Piyu mađioničarskim trikovima.
Dostupno još 1 dan
22:00
9. epizoda
Dee Dee misli da je batler i počinje pospremati. Tko ima bolji bazen, Oggy ili susjed Bob? Piya i ekipa otkrivaju Oggyjevu tajnu.
Dostupno još 2 dana
22:01
10. epizoda
Oggy i ekipa pokušavaju vratiti vrtuljak od Piye. Dan na otvorenom baš je ono što Bobu treba. Piya pomaže Oggyju nakon katastrofalnog spoja s Olivijom.
Dostupno još 3 dana
22:01
11. epizoda
Oggy pomaže Piyi i Bobovom nećaku Kevinu osvojiti izviđačke značke. Žohari pomažu Oggyju u njegovim herojskim djelima. Oggy se pretvara da je poznati Mooncat kako bi impresionirao Piyu.
Dostupno još 4 dana
22:01
12. epizoda
Piya slučajno primi Kevinovu dostavu psećih kostiju. Oggy pokušava zadržati žohare podalje od Piyine teglice meda. Oggy mazi i ugađa Piyi prije putovanja.
Dostupno još 5 dana