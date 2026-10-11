Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 14. epizoda

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Oggy i žohari: Nova generacija , Oggy and the Cockroaches: Next Generation

Sezona 1 Epizoda 14

Oggy je lijeni debeli mačak koji je najsretniji kada ga svi puste na miru. Najviše voli ležati pred televizorom i neumjereno jesti. Obožava život bez umora, rada i razmišljanja. No to, nažalost, nije moguće jer mu trojica zločestih žohara; Joey, DeeDee i Marky otežavaju život i izluđuju ga na najrazličitije načine. Oggy ima i indijske prijatelje, ali oni su na odmoru. Kada mu ostave na čuvanje svoju kćer, veselu sedmogodišnju slonicu Piyu, Oggyju je natovarena još jedna stvar o kojoj mora razmišljati.

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Dostupno još 6 dana

  • Sezona 1

22:01
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 8. epizoda

8. epizoda

Oggy očekuje dolazak bebe – ali umjesto toga stiže razigrana Piya. Oggy prestaje čistiti za svima. Oggy pokušava impresionirati Piyu mađioničarskim trikovima.
Dostupno još samo danas
22:00
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 9. epizoda

9. epizoda

Dee Dee misli da je batler i počinje pospremati. Tko ima bolji bazen, Oggy ili susjed Bob? Piya i ekipa otkrivaju Oggyjevu tajnu.
Dostupno još 1 dan
22:01
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 10. epizoda

10. epizoda

Oggy i ekipa pokušavaju vratiti vrtuljak od Piye. Dan na otvorenom baš je ono što Bobu treba. Piya pomaže Oggyju nakon katastrofalnog spoja s Olivijom.
Dostupno još 2 dana
22:01
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 11. epizoda

11. epizoda

Oggy pomaže Piyi i Bobovom nećaku Kevinu osvojiti izviđačke značke. Žohari pomažu Oggyju u njegovim herojskim djelima. Oggy se pretvara da je poznati Mooncat kako bi impresionirao Piyu.
Dostupno još 3 dana
22:01
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 12. epizoda

12. epizoda

Piya slučajno primi Kevinovu dostavu psećih kostiju. Oggy pokušava zadržati žohare podalje od Piyine teglice meda. Oggy mazi i ugađa Piyi prije putovanja.
Dostupno još 4 dana
22:02
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 13. epizoda

13. epizoda

Piya se napuše poput balona tijekom ribolova. Piya mora pojesti sve prije nego dobije sladoled. Oggy se prerušava u Piyu kako bi prevario žohare.
Dostupno još 5 dana
22:01
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 14. epizoda

14. epizoda

Oggy je lijeni debeli mačak koji je najsretniji kada ga svi puste na miru. Najviše voli ležati pred televizorom i neumjereno jesti. Obožava život bez umora, rada i razmišljanja. No to, nažalost, nije moguće jer mu trojica zločestih žohara; Joey, DeeDee i Marky otežavaju život i izluđuju ga na najrazličitije načine. Oggy ima i indijske prijatelje, ali oni su na odmoru. Kada mu ostave na čuvanje svoju kćer, veselu sedmogodišnju slonicu Piyu, Oggyju je natovarena još jedna stvar o kojoj mora razmišljati.
Dostupno još 6 dana

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  • Sezona 1