Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1

2021

'Oggy i žohari: Nova generacija' donosi novu dozu smijeha i kaosa u omiljenom animiranom svijetu! Pratimo simpatičnog mačka Oggyja i razigranu slonicu Piyu koji zajedno kreću u niz ludih, zabavnih i dirljivih avantura. No, njihov mir nikada ne traje dugo jer su tu i legendarni žohari koji su uvijek spremni pokvariti svaki plan. Nova verzija popularnog crtića donosi svježe likove, još bržu akciju i humor koji će zabaviti i djecu i odrasle. 'Oggy i žohari: Nova generacija' savršen je izbor za sve koji vole dinamične animirane serije pune gegova, smiješnih situacija i nepredvidivih obrata.