Oggy i žohari: Nova generacija , Oggy and the Cockroaches: Next Generation
Dostupno još 6 dana
Dee Dee misli da je batler i počinje pospremati. Tko ima bolji bazen, Oggy ili susjed Bob? Piya i ekipa otkrivaju Oggyjevu tajnu.Prikaži više
Sezona 1'Oggy i žohari: Nova generacija' donosi novu dozu smijeha i kaosa u omiljenom animiranom svijetu! Pratimo simpatičnog mačka Oggyja i razigranu slonicu Piyu koji zajedno kreću u niz ludih, zabavnih i dirljivih avantura. No, njihov mir nikada ne traje dugo jer su tu i legendarni žohari koji su uvijek spremni pokvariti svaki plan. Nova verzija popularnog crtića donosi svježe likove, još bržu akciju i humor koji će zabaviti i djecu i odrasle. 'Oggy i žohari: Nova generacija' savršen je izbor za sve koji vole dinamične animirane serije pune gegova, smiješnih situacija i nepredvidivih obrata.Žanr: animacijaDržava: Francuska
22:02
3. epizoda
Izvanzemaljci stižu iz svemira - ali Piya zna da su to prerušeni žohari. Žohar Dee Dee pretvara povrće u umjetnost. Oggyjeva šapa ima vlastiti um.
Dostupno još samo danas
22:00
4. epizoda
Žohari su pravi majstori kada je riječ o Piyinoj kosi. Kampiranje ne ispadne onako kako je Piya očekivala. Žohari i dalje prave probleme – čak i dok je Oggy ozlijeđen.
Dostupno još 1 dan
22:01
5. epizoda
Oggy se ne može riješiti straha od klaunova. Piya je usredotočena na pronalazak posljednjeg cvijeta sa svoje liste. Oggy se drži podalje jer misli da Piya ima nešto zarazno.
Dostupno još 2 dana
22:01
6. epizoda
Piya se želi igrati iako ne prestaje kihati. Žohari ukradu Piyinu lutku nakon što ju Oggy baci. Oggy vodi ekipu na strašan izlet u prirodu.
Dostupno još 3 dana
22:01
7. epizoda
Oggy pokušava napraviti što više fotografija s Piyom. Oggyjevo omiljeno stablo pada. Piya se boji malog pauka koji se mota po kući.
Dostupno još 4 dana
22:01
8. epizoda
Oggy očekuje dolazak bebe – ali umjesto toga stiže razigrana Piya. Oggy prestaje čistiti za svima. Oggy pokušava impresionirati Piyu mađioničarskim trikovima.
Dostupno još 5 dana