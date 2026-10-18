Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 21. epizoda

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Oggy i žohari: Nova generacija , Oggy and the Cockroaches: Next Generation

Sezona 1 Epizoda 21

Oggy je lijeni debeli mačak koji je najsretniji kada ga svi puste na miru. Najviše voli ležati pred televizorom i neumjereno jesti. Obožava život bez umora, rada i razmišljanja. No to, nažalost, nije moguće jer mu trojica zločestih žohara; Joey, DeeDee i Marky otežavaju život i izluđuju ga na najrazličitije načine. Oggy ima i indijske prijatelje, ali oni su na odmoru. Kada mu ostave na čuvanje svoju kćer, veselu sedmogodišnju slonicu Piyu, Oggyju je natovarena još jedna stvar o kojoj mora razmišljati.

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Dostupno još 6 dana

  • Sezona 1

22:01
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 15. epizoda

15. epizoda

Oggy je lijeni debeli mačak koji je najsretniji kada ga svi puste na miru. Najviše voli ležati pred televizorom i neumjereno jesti. Obožava život bez umora, rada i razmišljanja. No to, nažalost, nije moguće jer mu trojica zločestih žohara; Joey, DeeDee i Marky otežavaju život i izluđuju ga na najrazličitije načine. Oggy ima i indijske prijatelje, ali oni su na odmoru. Kada mu ostave na čuvanje svoju kćer, veselu sedmogodišnju slonicu Piyu, Oggyju je natovarena još jedna stvar o kojoj mora razmišljati.
Dostupno još samo danas
22:01
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 16. epizoda

16. epizoda

Oggy je lijeni debeli mačak koji je najsretniji kada ga svi puste na miru. Najviše voli ležati pred televizorom i neumjereno jesti. Obožava život bez umora, rada i razmišljanja. No to, nažalost, nije moguće jer mu trojica zločestih žohara; Joey, DeeDee i Marky otežavaju život i izluđuju ga na najrazličitije načine. Oggy ima i indijske prijatelje, ali oni su na odmoru. Kada mu ostave na čuvanje svoju kćer, veselu sedmogodišnju slonicu Piyu, Oggyju je natovarena još jedna stvar o kojoj mora razmišljati.
Dostupno još 1 dan
22:01
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 17. epizoda

17. epizoda

Oggy je lijeni debeli mačak koji je najsretniji kada ga svi puste na miru. Najviše voli ležati pred televizorom i neumjereno jesti. Obožava život bez umora, rada i razmišljanja. No to, nažalost, nije moguće jer mu trojica zločestih žohara; Joey, DeeDee i Marky otežavaju život i izluđuju ga na najrazličitije načine. Oggy ima i indijske prijatelje, ali oni su na odmoru. Kada mu ostave na čuvanje svoju kćer, veselu sedmogodišnju slonicu Piyu, Oggyju je natovarena još jedna stvar o kojoj mora razmišljati.
Dostupno još 2 dana
22:01
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 18. epizoda

18. epizoda

Oggy je lijeni debeli mačak koji je najsretniji kada ga svi puste na miru. Najviše voli ležati pred televizorom i neumjereno jesti. Obožava život bez umora, rada i razmišljanja. No to, nažalost, nije moguće jer mu trojica zločestih žohara; Joey, DeeDee i Marky otežavaju život i izluđuju ga na najrazličitije načine. Oggy ima i indijske prijatelje, ali oni su na odmoru. Kada mu ostave na čuvanje svoju kćer, veselu sedmogodišnju slonicu Piyu, Oggyju je natovarena još jedna stvar o kojoj mora razmišljati.
Dostupno još 3 dana
22:01
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 19. epizoda

19. epizoda

Oggy je lijeni debeli mačak koji je najsretniji kada ga svi puste na miru. Najviše voli ležati pred televizorom i neumjereno jesti. Obožava život bez umora, rada i razmišljanja. No to, nažalost, nije moguće jer mu trojica zločestih žohara; Joey, DeeDee i Marky otežavaju život i izluđuju ga na najrazličitije načine. Oggy ima i indijske prijatelje, ali oni su na odmoru. Kada mu ostave na čuvanje svoju kćer, veselu sedmogodišnju slonicu Piyu, Oggyju je natovarena još jedna stvar o kojoj mora razmišljati.
Dostupno još 4 dana
22:02
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 20. epizoda

20. epizoda

Oggy je lijeni debeli mačak koji je najsretniji kada ga svi puste na miru. Najviše voli ležati pred televizorom i neumjereno jesti. Obožava život bez umora, rada i razmišljanja. No to, nažalost, nije moguće jer mu trojica zločestih žohara; Joey, DeeDee i Marky otežavaju život i izluđuju ga na najrazličitije načine. Oggy ima i indijske prijatelje, ali oni su na odmoru. Kada mu ostave na čuvanje svoju kćer, veselu sedmogodišnju slonicu Piyu, Oggyju je natovarena još jedna stvar o kojoj mora razmišljati.
Dostupno još 5 dana
22:01
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 21. epizoda

21. epizoda

Oggy je lijeni debeli mačak koji je najsretniji kada ga svi puste na miru. Najviše voli ležati pred televizorom i neumjereno jesti. Obožava život bez umora, rada i razmišljanja. No to, nažalost, nije moguće jer mu trojica zločestih žohara; Joey, DeeDee i Marky otežavaju život i izluđuju ga na najrazličitije načine. Oggy ima i indijske prijatelje, ali oni su na odmoru. Kada mu ostave na čuvanje svoju kćer, veselu sedmogodišnju slonicu Piyu, Oggyju je natovarena još jedna stvar o kojoj mora razmišljati.
Dostupno još 6 dana

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  • Sezona 1