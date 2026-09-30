Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 25. epizoda

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Oggy i žohari: Nova generacija , Oggy and the Cockroaches: Next Generation

Sezona 1 Epizoda 25

Oggy je lijeni debeli mačak koji je najsretniji kada ga svi puste na miru. Najviše voli ležati pred televizorom i neumjereno jesti. Obožava život bez umora, rada i razmišljanja. No to, nažalost, nije moguće jer mu trojica zločestih žohara; Joey, DeeDee i Marky otežavaju život i izluđuju ga na najrazličitije načine. Oggy ima i indijske prijatelje, ali oni su na odmoru. Kada mu ostave na čuvanje svoju kćer, veselu sedmogodišnju slonicu Piyu, Oggyju je natovarena još jedna stvar o kojoj mora razmišljati.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 1

22:00
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 1. epizoda

1. epizoda

Igra s Piyom završava pravim neredom. Oggy pokazuje Piyi kako uživati na otvorenom. Piya i žohari žele se i dalje igrati, ali Oggy treba svoj san.
Dostupno još 4 dana
22:00
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 2. epizoda

2. epizoda

Lažni primjerak Piyinog dnevnika navede Oggyja da se lijepo ponaša prema žoharima. Zgrabi mrežu ili štap - Oggy i Piya idu na pecanje. Oggyjev susjed pravi probleme.
Dostupno još 5 dana
22:02
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 3. epizoda

3. epizoda

Izvanzemaljci stižu iz svemira - ali Piya zna da su to prerušeni žohari. Žohar Dee Dee pretvara povrće u umjetnost. Oggyjeva šapa ima vlastiti um.
Dostupno još 6 dana
22:01
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 23. epizoda

23. epizoda

Oggy je lijeni debeli mačak koji je najsretniji kada ga svi puste na miru. Najviše voli ležati pred televizorom i neumjereno jesti. Obožava život bez umora, rada i razmišljanja. No to, nažalost, nije moguće jer mu trojica zločestih žohara; Joey, DeeDee i Marky otežavaju život i izluđuju ga na najrazličitije načine. Oggy ima i indijske prijatelje, ali oni su na odmoru. Kada mu ostave na čuvanje svoju kćer, veselu sedmogodišnju slonicu Piyu, Oggyju je natovarena još jedna stvar o kojoj mora razmišljati.
Dostupno još samo danas
22:00
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 24. epizoda

24. epizoda

Oggy je lijeni debeli mačak koji je najsretniji kada ga svi puste na miru. Najviše voli ležati pred televizorom i neumjereno jesti. Obožava život bez umora, rada i razmišljanja. No to, nažalost, nije moguće jer mu trojica zločestih žohara; Joey, DeeDee i Marky otežavaju život i izluđuju ga na najrazličitije načine. Oggy ima i indijske prijatelje, ali oni su na odmoru. Kada mu ostave na čuvanje svoju kćer, veselu sedmogodišnju slonicu Piyu, Oggyju je natovarena još jedna stvar o kojoj mora razmišljati.
Dostupno još 1 dan
22:00
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 25. epizoda

25. epizoda

Oggy je lijeni debeli mačak koji je najsretniji kada ga svi puste na miru. Najviše voli ležati pred televizorom i neumjereno jesti. Obožava život bez umora, rada i razmišljanja. No to, nažalost, nije moguće jer mu trojica zločestih žohara; Joey, DeeDee i Marky otežavaju život i izluđuju ga na najrazličitije načine. Oggy ima i indijske prijatelje, ali oni su na odmoru. Kada mu ostave na čuvanje svoju kćer, veselu sedmogodišnju slonicu Piyu, Oggyju je natovarena još jedna stvar o kojoj mora razmišljati.
Dostupno još 2 dana
22:01
Oggy i žohari: Nova generacija - Sezona 1 - 26. epizoda

26. epizoda

Oggy je lijeni debeli mačak koji je najsretniji kada ga svi puste na miru. Najviše voli ležati pred televizorom i neumjereno jesti. Obožava život bez umora, rada i razmišljanja. No to, nažalost, nije moguće jer mu trojica zločestih žohara; Joey, DeeDee i Marky otežavaju život i izluđuju ga na najrazličitije načine. Oggy ima i indijske prijatelje, ali oni su na odmoru. Kada mu ostave na čuvanje svoju kćer, veselu sedmogodišnju slonicu Piyu, Oggyju je natovarena još jedna stvar o kojoj mora razmišljati.
Dostupno još 3 dana

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  • Sezona 1