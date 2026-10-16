Fantastična i osvježavajuća time loop komedija Palm Springs u kojoj glavni protagonisti, Nyles (Andy Samberg) i Sara (Cristin Milioti), zapadaju u beskrajni niz komičnih situacija dok pokušavaju pronaći izlaz iz 'beskrajnog dana' na vjenčanju u Palm Springsu. Nakon što Nyles spasi Saru tijekom njezine katastrofalne zdravice, njih dvoje se povežu, ali njihov spoj naglo prekida nadrealni događaj koji Saru uvlači u vremensku petlju zajedno s Nylesom. Prihvaćajući Nylesovu filozofiju da ništa nije bitno, počinju s nizom ludih eskapada koje polako, ali sigurno počinju uništavati vjenčanje. Kroz svoje avanture u Palm Springsu, Nyles i Sara istražuju smisao života, ljubavi i slobode, suočavajući se s činjenicom da čak i u beskrajnom ponavljanju, naše odluke nose posljedice. Palm Springs ne donosi samo humor i zabavu, već i refleksiju o važnosti življenja u trenutku i važnosti ljudskih veza. Kako Nyles i Sara postaju sve bliži, njihov put prema razumijevanju i prihvaćanju vlastite sudbine postaje srž filma, čineći Palm Springs nezaboravnom komedijom i dirljivom pričom o ljubavi i samospoznaji.

Prikaži više