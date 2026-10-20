2021 IMDb: 7.1 1 h 57 min

U filmu velikog španjolskog redatelja Pedra Almodóvara Paralelne majke, dvije žene, Janis i Ana, susreću se u bolničkoj sobi dok iščekuju rođenje svoje djece. Ova snažna priča, koja je Penelope Cruz donijela nagradu za najbolju glumicu u Veneciji, istražuje neočekivanu povezanost između dvoje potpuno različitih pojedinaca. Janis, sredovječna žena koja s radošću očekuje svoje dijete, i Ana, adolescentica puna kajanja i straha, pronašle su utjehu jedna u drugoj tijekom najosjetljivijih trenutaka svog života. Paralelne majke pričaju priču o hrabrosti, kajanju i neizmjernoj snazi majčinstva. Kroz sate čekanja i razmjene riječi, Janis i Ana razvijaju vezu koja će, uslijed niza neočekivanih okolnosti i komplikacija, imati dubok utjecaj na njihove živote. Almodóvarov film delikatno plete teme identiteta, odgovornosti i nevidljivih veza koje nas oblikuju, ističući složenost ljudskih emocija i nepredvidivost života. Paralelne majke je emotivan prikaz kako se u najneobičnijim situacijama mogu roditi najjače veze, mijenjajući perspektive i živote onih koji se u njima nađu.

Prikaži više