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Ponoćna utrka
Midnight Run
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Ponoćna utrka , Midnight Run

1988 2 h 1 min
12

'Ponoćna utrka' zabavna je akcijska komedija s Robertom De Nirom i Charlesom Grodinom u glavnim ulogama. Lovac na glave Jack Walsh dobiva zadatak pronaći odbjeglog knjigovođu koji je ukrao milijune mafijaškom šefu i dovesti ga u Los Angeles. No naizgled jednostavan posao pretvara se u kaotičnu potjeru punu opasnosti, neočekivanih obrata i humorističnih situacija. U režiji Martina Bresta, 'Ponoćna utrka' donosi spoj akcije, kriminala i komedije, uz sjajnu glumačku kemiju glavnog dvojca.

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Smiješno Uzbudljivo Napeto
Dostupno još 28 dana

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