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Profesor , Il camorrista

2025 Br. epizoda: 1

Talijanska kriminalistička miniserija 'Profesor' donosi priču o usponu „Profesora“, moćnog vođe napuljske Camorre inspiriranog stvarnom osobom Raffaeleom Cutolom, osnivačem organizacije Nuova Camorra Organizzata. Radnja prati njegov put od zatvora do stvaranja kriminalnog carstva obilježenog ubojstvima, osvetama, borbom za moć i nemilosrdnim sukobima. Smještena u Napulj 1970-ih i 1980-ih, serija istražuje složene veze između organiziranog kriminala, politike i pravosuđa te prikazuje kako ambicija i želja za kontrolom mijenjaju živote ljudi unutar i izvan kriminalnog svijeta. Režirana od strane Giuseppea Tornatorea, 'Profesor' donosi mračnu i napetu priču o moći, odanosti i cijeni izgradnje kriminalnog imperija.

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Mračno Napeto Dramatično
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