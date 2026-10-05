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Profesor , Il camorrista

Sezona 1 Epizoda 1

U Campaniji 1950-ih dječak svjedoči ubojstvu. Godinama kasnije završava u zatvoru zbog ubojstva i dobiva nadimak 'O Professore. U zatvoru odmah ulazi u sukob s moćnim šefom Camorre, 'O Malacarneom, te počinje njegov uspon prema vrhu.

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  • Sezona 1

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  • Sezona 1