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Profesor , Il camorrista

Sezona 1 Epizoda 2

' O Professore sve više okuplja vjerne ljude i širi svoj utjecaj izvan zatvora. Jedan od njegovih ljudi nakon izlaska na slobodu sukobljava se s 'O Malacarneom. Policija počinje istraživati njegove poslove, ali Professore svojom inteligencijom uspijeva pridobiti gotovo sve na svoju stranu.

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  • Sezona 1

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  • Sezona 1