Profesor , Il camorrista
Počinje otvoreni rat između klanova. 'O Professore odlučuje osobno nadzirati svoje poslove, dok povjerenik Iervolino shvaća da policija nema dovoljno resursa za borbu protiv Camorre. Ipak, uspijeva uhititi jednog od Professoreovih ljudi, koji se tada mora odlučiti hoće li spasiti sebe ili svog šefa.Prikaži više
Sezona 1Snimljena 1985. i gotovo 40 godina skrivena od javnosti, talijanska kriminalistička miniserija 'Profesor' donosi priču o usponu „Profesora“, moćnog vođe napuljske Camorre inspiriranog stvarnom osobom Raffaeleom Cutolom, osnivačem organizacije Nuova Camorra Organizzata. Radnja prati njegov put od zatvora do stvaranja kriminalnog carstva obilježenog ubojstvima, osvetama, borbom za moć i nemilosrdnim sukobima. Smještena u Napulj 1970-ih i 1980-ih, serija istražuje složene veze između organiziranog kriminala, politike i pravosuđa te prikazuje kako ambicija i želja za kontrolom mijenjaju živote ljudi unutar i izvan kriminalnog svijeta. Režirana od strane Giuseppea Tornatorea, 'Profesor' donosi mračnu i napetu priču o moći, odanosti i cijeni izgradnje kriminalnog imperija.Žanr: kriminalistički, dramaDržava: Italija
48:07
3. epizoda
Počinje otvoreni rat između klanova. 'O Professore odlučuje osobno nadzirati svoje poslove, dok povjerenik Iervolino shvaća da policija nema dovoljno resursa za borbu protiv Camorre. Ipak, uspijeva uhititi jednog od Professoreovih ljudi, koji se tada mora odlučiti hoće li spasiti sebe ili svog šefa.
49:29
2. epizoda
' O Professore sve više okuplja vjerne ljude i širi svoj utjecaj izvan zatvora. Jedan od njegovih ljudi nakon izlaska na slobodu sukobljava se s 'O Malacarneom. Policija počinje istraživati njegove poslove, ali Professore svojom inteligencijom uspijeva pridobiti gotovo sve na svoju stranu.