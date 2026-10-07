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Profesor , Il camorrista

Sezona 1 Epizoda 3

Počinje otvoreni rat između klanova. 'O Professore odlučuje osobno nadzirati svoje poslove, dok povjerenik Iervolino shvaća da policija nema dovoljno resursa za borbu protiv Camorre. Ipak, uspijeva uhititi jednog od Professoreovih ljudi, koji se tada mora odlučiti hoće li spasiti sebe ili svog šefa.

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  • Sezona 1

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  • Sezona 1