Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Profesor , Il camorrista

Sezona 1 Epizoda 5

'O Professore pokušava postići dogovor s povjerenikom Iervolinom oko pitanja Crvenih brigada, ali policija nije jedina strana zainteresirana za taj slučaj. Pogrešni dogovori počinju uzdrmavati njegov položaj i moć. Sukob se sada sve više pretvara u borbu između Professorea i države, a neočekivani posjet mijenja situaciju.

Prikaži više

  • Sezona 1

47:53
Profesor - Sezona 1 - 5. epizoda

5. epizoda

'O Professore pokušava postići dogovor s povjerenikom Iervolinom oko pitanja Crvenih brigada, ali policija nije jedina strana zainteresirana za taj slučaj. Pogrešni dogovori počinju uzdrmavati njegov položaj i moć. Sukob se sada sve više pretvara u borbu između Professorea i države, a neočekivani posjet mijenja situaciju.
47:13
Profesor - Sezona 1 - 4. epizoda

4. epizoda

'O Professore ponovno završava u zatvoru i uvjeren je da ga je izdao čovjek kojem je najviše vjerovao. Donosi impulzivnu odluku. Iervolino nastavlja istragu i uspijeva postići njegovo premještanje. U međuvremenu potres pogađa Campaniju, ali Professore počinje obraćati pažnju na djelovanje Crvenih brigada.
48:07
Profesor - Sezona 1 - 3. epizoda

3. epizoda

Počinje otvoreni rat između klanova. 'O Professore odlučuje osobno nadzirati svoje poslove, dok povjerenik Iervolino shvaća da policija nema dovoljno resursa za borbu protiv Camorre. Ipak, uspijeva uhititi jednog od Professoreovih ljudi, koji se tada mora odlučiti hoće li spasiti sebe ili svog šefa.
49:29
Profesor - Sezona 1 - 2. epizoda

2. epizoda

' O Professore sve više okuplja vjerne ljude i širi svoj utjecaj izvan zatvora. Jedan od njegovih ljudi nakon izlaska na slobodu sukobljava se s 'O Malacarneom. Policija počinje istraživati njegove poslove, ali Professore svojom inteligencijom uspijeva pridobiti gotovo sve na svoju stranu.
47:38
Profesor - Sezona 1 - 1. epizoda

1. epizoda

U Campaniji 1950-ih dječak svjedoči ubojstvu. Godinama kasnije završava u zatvoru zbog ubojstva i dobiva nadimak 'O Professore. U zatvoru odmah ulazi u sukob s moćnim šefom Camorre, 'O Malacarneom, te počinje njegov uspon prema vrhu.

Slični sadržaji

Za Elisu: Slučaj Claps
Estonia
Doušnik
Zatvorenik
Inspektor Rex
Sovjetske traperice
Porodica
Nijemi svjedok
Marašli
Grijeh
Zlatni dečki
Poirot
Hladno ljeto
Na dužnosti
Roslund i Hellström: Pretinac 21
Profesor 1
S1/E5
Prikaži više

  • Sezona 1