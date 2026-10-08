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Profesor , Il camorrista

Sezona 1 Epizoda 4

'O Professore ponovno završava u zatvoru i uvjeren je da ga je izdao čovjek kojem je najviše vjerovao. Donosi impulzivnu odluku. Iervolino nastavlja istragu i uspijeva postići njegovo premještanje. U međuvremenu potres pogađa Campaniju, ali Professore počinje obraćati pažnju na djelovanje Crvenih brigada.

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  • Sezona 1

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  • Sezona 1