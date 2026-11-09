Red Zone Fight - Maribor - najava

Najava Epizoda 0

Red Zone Fight - Maribor donosi spektakularnu večer borilačkih sportova koja će 28. studenoga 2026. okupiti regionalne i međunarodne borce u dvorani Tabor u Mariboru. Premijerni događaj organizacije Red Zone Fight donosi atraktivne okršaje u boksu, K-1 i full contactu te čak tri borbe za prestižne naslove! U glavnoj borbi večeri neporaženi Slovenac Djelon Januzaj odmjerit će snage s hrvatskim nokauterom Abelom Pešutom u borbi za pojas IBO Continental. Žiga Pečnik i Adam Mohamed borit će se za europski naslov WAKO PRO, dok će Žiga Zagoranski i Mattia Amatuzio odmjeriti snage za mediteranski pojas WAKO PRO. Ne propusti Red Zone Fight - Maribor u subotu, 28.11. na platformi Voyo.

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