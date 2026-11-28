Najava Epizoda 0

Fran Lauš, Crni Ante, Nevera i Barber Čučko ekipa su koju regionalni YouTube zna po blind dateovima, društvenim eksperimentima i izazovima u kojima je flert uvijek glavna tema, a neugodna tišina najbolji dio. Na platformi Voyo idu korak dalje! U četiri epizode nove emisije „Rizzleri“, popularni YouTube kolektiv se spaja s kandidatima najpopularnijeg regionalnog dating showa. Oni su prošli vilu, kamere i svu dramu koja uz to ide, ali Rizzleri igraju po drugim pravilima: kemija se ne može odglumiti, a red flagovi se vide odmah. Je li iskustvo iz vile prednost ili samo još više aure koju mogu izgubiti? Flert, smijeh i trenuci koje nitko ne može isplanirati. „Rizzleri“, ekskluzivno na platformi Voyo od petka, 4. prosinca.

Prikaži više