RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 10.09.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 10.09.2026. U KBC-u Split jutros je preminula 58-godišnja žena, koja je teško ozlijeđena u velikom požaru u Omišu. Cijene električne energije za građane ostat će iste do kraja ožujka - odluka je to Vlade. Prvih 650 tona otpada iz Gospića bit će spaljeno u dvjema hrvatskim cementarama, potvrdio je premijer Andrej Plenković. Osumnjičeni 40-godišnjak, koji je jučer u obiteljskoj kući u Slatini ubio svoju pet godina mlađu suprugu predan je pritvorskom nadzorniku. Turistička sezona obara rekorde. Prvi put u povijesti, Hrvatska bilježi više od 5 milijuna dolazaka turista u kolovozu. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je, kako kaže, imao sjajan razgovor s Vladimirom Putinom te da ruski predsjednik želi postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini. U Sloveniji je otvoreno izraelsko veleposlanstvo, zbog čega su prosvjedovale tisuće građana. Pet osoba poginulo je u požaru trajekta na Filipinima, a više od 80 vodi se kao nestalo. Nastavljeno je 1. kolo Lige prvaka, a u derbiju večeri Liverpool je s 2-1 svladao madridski Atletico. Jelena Ribakina postala je prva tenisačica svijeta nakon što je u četvrtfinalu US Opena.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska