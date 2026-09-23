RTL Danas u 13:30 - Sezona 26 - RTL Danas 23.09.2026.

RTL Danas u 13:30 ,
Teme dana 23.09.2026. Međunarodno pravo - granica je između poretka i tiranije, poručio je noćas premijer Andrej Plenković u govoru na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku. Oštar je u UN-u bio i francuski predsjednik Emmanuel Macron koji se obrušio na Trumpa, udaravši šakom po govornici. "Vrijeme leti, stvari postaju sve lošije. Kod nas su cijene izmakle kontroli" - poručio je predsjednik Republike Zoran Milanović na Liderovoj konferenciji u Zagrebu Dan velikih planova. U Gospiću su počeli radovi na prekrivanju 33 tisuće tona zakopanog opasnog i neopasnog otpada. Prva obitelj preuzela je ključeve svog doma u sklopu stambenog zbrinjavanja zaštićenih najmoprimaca. Sedmero građana osvojilo je novčane nagrade u drugom kolu nagradne igre „Svaki račun se računa“. Knez Trpimir završio je u istražnom zatvoru, a njegov maloljetni brat Kralj Ladislav u domu - odluka je to suca istrage Županijskog suda u Splitu za Afganistance koji su s tim imenima na krivotvorenim hrvatskim osobnim iskaznicama. Na splitskim Gripama otvoren je 9. Mediteranski festival knjige, uz Interliber jedno od najvećih književnih događanja u Hrvatskoj. Treći je dan priprema hrvatske nogometne reprezentacije za utakmicu Lige nacija protiv Češke ove subote. Problemi uoči debija legendarnog Zinedina Zidana na klupi Francuske.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska