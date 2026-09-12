RTL Danas u 16:30 - Sezona 26 - RTL Danas 11.09.2026.

RTL Danas u 16:30 ,
Teme dana 11.09.2026. Učenik izbo vršnjaka i spremačicu u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Napadač uhićen. Nastava otkazana - učenicima stiže psihološka pomoć. Je li krvavi pohod maloljetnika mogao biti spriječen - uživo je li bilo propusta u osiguranju škole? Poplavljena bolnica, promet u kaosu - u sat vremena u Splitu palo kiše koliko je znalo pasti tijekom cijelog rujna. Madrid zahvatila groznica Formule 1. Spektakularni završetak europskog dijela sezone u prvoj utrci u španjolskoj prijestolnici nakon čak 45 godina.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 16:30 pruža pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile dan u Hrvatskoj i svijetu kroz dinamičnih 25 minuta poslijepodnevnog programa. Kroz emisiju gledatelji se informiraju o najnovijim događajima, aktualnim temama i zanimljivostima iz različitih područja života, pružajući im sve potrebne informacije za kvalitetno informiranje. RTL Danas u 16:30 predstavlja pouzdan izvor vijesti i informacija, prilagođen potrebama suvremenog gledateljstva koje cijeni brzu i kvalitetnu informaciju. Svojom brzinom, sadržajem i relevantnošću, RTL Danas u 16:30 postaje nezaobilazan dio dnevnog ritma za mnoge gledatelje koji žele biti u tijeku s najnovijim događajima.Država: Hrvatska