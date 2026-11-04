RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 03.11.2026.: Plenković o Miši Kovaču

RTL Danas u 19:00 ,
Dostupno još 29 dana
Premijer Andrej Plenković iz Bruxellesa stigao izravno na Poljud i govorio o Miši Kovaču.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska
Teme danaSredišnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: Informativni program, Infromativni programDržava: Hrvatska
2:52
RTL Danas 03.11.2026.: Studentski rad ide u staž
Od iduće godine studentski rad ubrajat će se u staž.
Dostupno još 29 dana
0:49
RTL Danas 03.11.2026.: Plenković o Miši Kovaču
Premijer Andrej Plenković iz Bruxellesa stigao izravno na Poljud i govorio o Miši Kovaču.
Dostupno još 29 dana
3:39
RTL Danas 03.11.2026.: Hrvatska na sajmu u Londonu
Britancima Hrvatska sve poželjnija destinacija. Uživo iz Londona - s jednog od najprestižnijih turističkih sajmova.
Dostupno još 29 dana
3:33
RTL Danas 03.11.2026.: Hakerski napadi na uređaje
Kako su hakeri zagrijali hladnjake europskih trgovina? Hrvatski stručnjaci objašnjavaju - kobno je spajanje na aplikacije.
Dostupno još 29 dana
3:44
RTL Danas 02.11.2026.: Šibenik pjeva Miši
Šibenčani se oprostili od Miše Kovača. Ispratit će ga i sutra. Vlada proglasila Dan nacionalne sućuti. Uživo smo u Šibeniku.
Dostupno još 28 dana
4:14
RTL Danas 02.11.2026.: Oproštaj od Gorana Bare
Emocije i suze u Lisinskom. Prijatelji i kolege oprostili se od legende rocka Gorana Bare.
Dostupno još 28 dana
3:08
RTL Danas 02.11.2026.: Nove izmjene Zakona o radu
Stižu promjene za radnike: plaće će biti javne, mijenja se i način korištenja godišnjeg. U oglasima će morati biti i iznos plaće.
Dostupno još 28 dana
7:22
RTL Danas 01.11.2026.: Blagdan sjećanja na ...
Lampaši, cvijeće i tisuće građana na grobljima diljem Hrvatske. Na blagdan Svih svetih snažne poruke nadbiskupa Kutleše i Uzinića.
Dostupno još 27 dana
1:10
RTL Danas 01.11.2026.. Heidi Klum i kostim
Heidi Klum ponovno je iznenadila javnost svojim kostimom za Noć vještica.
Dostupno još 27 dana
4:30
RTL Danas 01.11.2026.: Oproštaj od glazbene ...
Šibenik se oprašta od svoje legende, kolege svjedoče o Mišinoj posebnosti.
Dostupno još 27 dana
4:57
RTL Danas 31.10.2026.: Šibenik se oprašta od Miše ...
Šibenik se oprašta od Miše Kovača.
Dostupno još 26 dana
5:59
RTL Danas 31.10.2026.: Mišo Kovač – više od ...
Zašto je Mate Mišo Kovač bio fenomen puno veći od glazbe? Gost RTL-a danas glazbeni kritičar, Bojan Mušćet.
Dostupno još 26 dana
7:51
RTL Danas 31.10.2026.: Oproštaj od Mate Miše ...
Oproštaj od legende Mate Miše Kovača.
Dostupno još 26 dana
3:38
RTL Danas 29.10.2026.: Španjolska tuguje
U Španjolskoj proglašena trodnevna žalost nakon sudara brzih vlakova u kojem su poginule 74 osobe. Objavljena komunikacija sa strojovođama netom prije nesreće.
Dostupno još 25 dana
2:43
RTL Danas 29.10.2026.: Raste minimalna plaća
Kolike povišice Vlada nudi državnom i javnom sektoru? Minimalac raste na 1130 eura bruto! Što kažu poslodavci i sindikati?
Dostupno još 24 dana
2:42
RTL Danas 29.10.2026.: Rimcu ukrali auto
Jučer ukraden, danas vraćen! U Austriji pronađen skupocjeni Bugatti Mate Rimca.
Dostupno još 24 dana
3:07
RTL Danas 29.10.2026.: Ograničene cijene adventa
Širi se popis gradova koji ograničavaju cijene hrane i pića na adventima. Koliko ćemo maksimalno plaćati fritule, a koliko kuhano vino?
Dostupno još 24 dana
4:07
RTL Danas 28.10.2026.: Sudar vlakova u Španjolskoj
Sudar brzih vlakova u Španjolskoj! Više od 60 mrtvih u okolici Toleda. Oglasio se premijer Sánchez. Istražujemo uzrok nesreće.
Dostupno još 23 dana
2:56
RTL Danas 28.10.2026.: Radnici odbijaju promaknuća
Sve više radnika odbija promaknuće kako bi sačuvali ono što im je važnije od uspjeha – slobodno vrijeme i mir.
Dostupno još 23 dana
3:33
RTL Danas 28.10.2026.: EU ograničava 'Kineze'
Europska unija ograničava uvoz kineskih hibridnih automobila.
Dostupno još 23 dana
2:58
RTL Danas 28.10.2026.: Teroristički napad u ...
18-godišnjak u Beogradu izveo teroristički napad na pripadnika žandarmerije i pritom poginuo! Razina sigurnosne prijetnje podignuta na najviši stupanj.
Dostupno još 23 dana
3:11
RTL Danas 28.10.2026.: Krađa zaustavila vlakove
Zbog krađe 100 metara žice - teretni vlak zapleo se u ostatke i blokirao prugu. Cijeli dan otežano prometovanje preko glavnog zagrebačkog kolodvora.
Dostupno još 23 dana
2:54
RTL Danas 27.10.2026.: Opljačkan Spomen dom ...
Opljačkan Spomen dom Alojzija Stepinca. Na meti pljačkaša i zgroženi stanovnici Krašića.
Dostupno još 22 dana
2:54
RTL Danas 27.10.2026.: Redovi za Orašara
I ove godine redovi za kupnju ulaznica za najizvođeniji balet na svijetu ruše rekorde.
Dostupno još 22 dana
7:23
RTL Danas 27.10.2026.: Greškom ostala bez želuca
Ženi odstranili želudac, a poslije utvrdili da nema rak. Doznajemo - zašto je došlo do kardinalne greške. Oglasila se i bolnica.
Dostupno još 22 dana
0:48
RTL Danas 27.10.2026.: Horvatinčić izlazi iz ...
Tomislav Horvatinčić nagodio se s tužiteljstvom i izlazi iz Remetinca. Zatvorska kazna za njega još nije završena.
Dostupno još 22 dana
3:30
RTL Danas 27.10.2026.: Izbori u Izraelu
Izraelci na biralištima odlučuju o sudbini premijera Netanjahua - izlaznost najveća u zadnjih 50 godina.
Dostupno još 22 dana
3:30
RTL Danas 26.10.2026.: Nova dječja bolnica
40 godina od kamena temeljca za nedovršenu Sveučilišnu bolnicu - počinje gradnja Nacionalne dječje bolnice u Blatu.
Dostupno još 21 dana
2:44
RTL Danas 26.10.2026.: Pripreme za blagdan Svih ...
Građani se pripremaju za nikad skuplje Svisvete.
Dostupno još 21 dana
6:53
RTL Danas 26.10.2026.: Tko će biti novi premijer ...
Tko će biti novi premijer Srbije - uživo Ana Mlinarić!
Dostupno još 21 dana
2:26
RTL Danas 25.10.2026.: Uživo iz Beograda
Uživo iz Beograda Ana Mlinarić. Čekanje u redovima satima - na čiju će se stranu preliti ova golema izlasnost.
Dostupno još 20 dana
4:34
RTL Danas 24.10.2026.: Atmosfera pred izbore u ...
Dan uoči izbora uživo iz Beograda.
Dostupno još 19 dana
2:43
RTL Danas 24.10.2026.: Teška nesreća na A1
Jedna osoba poginula, pet ozlijeđeno u teškoj nesreći na autocesti kod Masleničkog mosta. Automobil završio u provaliji.
Dostupno još 19 dana
2:27
RTL Danas 24.10.2026.: Prosvjedi diljem Europe
Prosvjedi diljem Europe eskaliraju. Sukobi prosvjednika i policije i u Bruxellesu.
Dostupno još 19 dana
8:30
RTL Danas 24.10.2026.: Novi prosvjedi u Francuskoj
Novi neredi u Francuskoj - policija vodenim topovima i suzavcem rastjeruje prosvjednike. Uživo iz Pariza Ivana Ivanda Rožić.
Dostupno još 19 dana
3:46
RTL Danas 23.10.2026.: Izbori u Srbiji
U Srbiji predizborna šutnja - studenti održali sinoć završni skup u Beogradu.
Dostupno još 18 dana
5:14
RTL Danas 23.10.2026.: Nestao Hrvat u Crnom moru
Potraga za Hrvatom nestalim u napadu dronovima na brod u Crnom moru ušla u 8-dan. Novi napad na ključnoj ruti za ukrajinski izvoz! Hrvatski pomorci traže proglašenje ratne zone.
Dostupno još 18 dana
3:32
RTL Danas 22.10.2026.: Kazna za Hajduk
Hajduku stigla drastična kazna UEFA-e! Uz igranje pred praznim tribinama Poljuda, zbog bakljade i blokiranih prolaza mora platiti 96 tisuća eura.
Dostupno još 17 dana
3:04
RTL Danas 22.10.2026.: Naselja za umirovljenike
Vodimo vas u prvo naselje za umirovljenike u Hrvatskoj. 166 kućica u Sisku, Petrinji i Glini čeka nove stanare.
Dostupno još 17 dana
5:37
RTL Danas 22.10.2026.: Gost RTL-a Danas Ivan ...
Nakon žestokog kritiziranja MUP-a Domovinski pokret smjenjuje svog državnog tajnika jer je stao na stranu policije zbog postupanja prema Torcidi. Gost RTL-a Danas Ivan Penava.
Dostupno još 17 dana
4:19
RTL Danas 21.10.2026.: Uhićenja u Srbiji
Vučićevi mediji objavili - uhićeni organizatori nereda s hrvatskim putovnicama. Ministarstvo: tvrdnje su neutemeljene, odgodite put u Srbiju.
Dostupno još 16 dana
3:54
RTL Danas 21.10.2026.: Liječnici traže pravednu ...
Liječnici nezadovoljni zbog obračuna plaća, državi prijete tužbama.
Dostupno još 16 dana
3:32
RTL Danas 21.10.2026.: DP traži novac i ustupke
Premijer dobio potporu većine - je li kupio i koalicijski mir? Domovinski pokret nakon obračuna s MUP-om traži još 22 milijuna eura.
Dostupno još 16 dana
1:40
RTL Danas 21.10.2026.: Ročnici i vojna obuka
Tisuće novih ročnika ušlo je u vojarne. MORH objavio nove podatke o interesu za vojnu obuku.
Dostupno još 16 dana
3:01
RTL Danas 21.10.2026.: Biograd Boat Show
Ploveća vila od 5 i pol milijuna eura. Pogledajte kako izgleda 210 kvadrata luksuza uz biogradsku rivu.
Dostupno još 16 dana
4:08
RTL Danas 20.10.2026.: Pad Revoluta i Google ...
Milijuni korisnika Revoluta diljem svijeta i stotine tisuća u Hrvatskoj u problemu zbog pada sustava. Iz digitalne banke poručuju - vaš novac je siguran.
Dostupno još 15 dana
2:58
RTL Danas 20.10.2026.: Božićnice umirovljenicima
Od nekoliko desetaka do više od stotinu eura - kolike će božićnice pojedini gradovi isplatiti umirovljenicima?
Dostupno još 15 dana
4:18
RTL Danas 20.10.2026.: Penava napao policiju i ...
Zbog tjeralice za osumnjičenim bjeguncima iz Splita čelnik Domovinskog pokreta obrušio se na policiju i novinare. Što mu odgovora premijer?
Dostupno još 15 dana
3:39
RTL Danas 20.10.2026.: Prosvjedi u Francuskoj i ...
Policijski sat donio predah u Francuskoj prije novih prosvjeda. U Milano stiže još 500 vojnika.
Dostupno još 15 dana
3:04
RTL Danas 20.10.2026.: Skupi i traženi majstori
Od keramičara i vodoinstalatera pa sve do stolara - traženi majstori čije su usluge pravi luksuz.
Dostupno još 15 dana
6:52
RTL Danas 19.10.2026.: Deset godina Andreja ...
Plenković od danas najdugovječniji aktualni premijer u Europskoj uniji - što je njegovih 10 godina na vlasti donijelo Hrvatskoj.
Dostupno još 15 dana
2:45
RTL Danas 19.10.2026.: Japanska misija na Mars
Japan piše povijest - krenula misija koja bi mogla riješiti jednu od najvećih tajni Marsa.
Dostupno još 14 dana
2:56
RTL Danas 19.10.2026.: Počela sezone gripe
Počela je sezone gripe u Hrvatskoj. Oboljelih je više od stotinu. Prema podacima najviše ih je u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Dostupno još 14 dana
1:58
RTL Danas 19.10.2026.: Pregovori o plaćama
Poduzetnici i iznajmljivači predali 10 zahtjeva Vladi - počeli pregovori o plaćama u javnim i državnim službama.
Dostupno još 14 dana
6:31
RTL Danas 19.10.2026.: Uhićenja zbog skandiranja
Zbog nacističkih povika u Splitu kazneno prijavljene 23 osobe, među njima i maloljetnik.
Dostupno još 14 dana
5:10
RTL Danas 18.10.2026.: Spor oko baznih cijena
Umjesto sidrenih stižu nam bazne cijene. Stupaju na snagu za točno mjesec dana. Tko će isticati dvije cijene usluga, a tko je pošteđen?
Dostupno još 13 dana
3:16
RTL Danas 18.10.2026.: Tjeralica za huliganima
Policija objavila tjeralicu za huliganima iz Splita. Uhićena još dvojica. Širi se popis identificiranih izgrednika. Sada ih je 20.
Dostupno još 13 dana
7:46
RTL Danas 17.10.2026.: Huligani i političke ...
Policija nastavlja identifikaciju i potragu za huliganima iz Splita! Suci prozivaju ministra Božinovića za paušalno kritiziranje sudova.
Dostupno još 12 dana
1:18
RTL Danas 17.10.2026.: Papa napustio bolnicu
Papa Lav XIV. napustio bolnicu Gemelli. Već sutra predvodit će molitvu za hodočasnike, a poznato je i na kojoj lokaciji.
Dostupno još 12 dana
3:09
RTL Danas 17.10.2026.: Spašene mačke iz stana
U stanu od 47 kvadrata na riječkim Pećinama držao 89 mačaka. Spasili ih volonteri.
Dostupno još 12 dana
2:53
RTL Danas 16.10.2026.: U Tinjanu srušen ...
300 rezača istovremeno rezalo pršut. U Tinjanu srušen Guinnessov rekord.
Dostupno još 11 dana
12:01
RTL Danas 16.10.2026.: Uhićenja u Splitu
Troje uhićenih u Splitu nakon antisemitskog skandiranja u Torcidinom korteu. Policija identificirala još osoba, traju potrage.
Dostupno još 11 dana
6:56
RTL Danas 15.10.2026.: Žalbe na stadion Maksimir
Uoči Dinamove europske utakmice izišli detalji novog stadiona. Uživo iz Maksimira s reakcijama.
Dostupno još 10 dana
3:21
RTL Danas 15.10.2026.: Vučićev predizborni manevar
Vučićev predizborni manevar. Za miješanje u kampanju optužuje Hrvatsku vladu i medije.
Dostupno još 10 dana
3:15
RTL Danas 15.10.2026.: 15 godina za ubojstvo
Bivšem policajcu Smažilu 15 godina za ubojstvo studentice Mihaele. Sud zaključio - nije bilo izravne namjere.
Dostupno još 10 dana
3:21
RTL Danas 15.10.2026.: Neredi u Splitu
Split pod opsadom policije zbog obračuna navijača Hajduka i Ajaxa. Skandalozoni povici Torcide.
Dostupno još 10 dana
2:38
RTL Danas 15.10.2026.: RTL nagrađen za sigurnost
RTL Danas prva redakcija nagrađena Oskarom sigurnosti.
Dostupno još 10 dana
0:27
RTL Danas 14.10.2026.: Peta žrtva požara u Omišu
Preminula peta žrtva požara u Omišu, muškarac od 70 godina.
Dostupno još 9 dana
2:43
RTL Danas 14.10.2026.: Otkriće instituta R. ...
Znanstvenici s Ruđera ispisali povijest - njihovo otkriće donosi novi pogled na evoluciju.
Dostupno još 9 dana
3:17
RTL Danas 14.10.2026.Suđenje za Sjeverni tok
U Njemačkoj počelo suđenje za sabotažu Sjevernog toka.
Dostupno još 9 dana
6:56
RTL Danas 14.10.2026.: Posljednji ispraćaj Gorana ...
Posljednji ispraćaj Gorana Bare u Vinkovcima. Od glazbene legende oprostili se obitelj, prijatelji i kolege.
Dostupno još 9 dana
4:17
RTL Danas 14.10.2026.: Božinović o strožim ...
Ministar Davor Božinović o zakonskim prijedlozima kojima se predviđaju strože kazne za vozače električnih romobila.
Dostupno još 9 dana
4:12
RTL Danas 14.10.2026.: Stroža pravila za romobile
Novi zakon za električne romobile - svako vozilo u registru, roditeljima kazne i do 3 tisuće eura.
Dostupno još 9 dana
3:03
RTL Danas 14.10.2026.: Papa nakon operacije pluća
Papa se oporavlja od operacije raka pluća.
Dostupno još 9 dana
3:39
RTL Danas 13.10.2026.:Operacija pape Lava XIV.
Papa Lav XIV. primljen u bolnicu na operaciju pluća. Vjernici se mole za njegov oporavak.
Dostupno još 8 dana
6:34
RTL Danas 13.10.2026.: Rasprava o opozivu Vlade
Oporba po 44. put traži opoziv Vlade. Gosti RTL Danas: saborski zastupnici Saša Đujić i Marin Piletić.
Dostupno još 8 dana
0:58
RTL Danas 13.10.2026.: Porast salmonele
Trostruki porast slučajeva salmonele u Primorsko-goranskoj županiji.
Dostupno još 8 dana
2:51
RTL Danas 13.10.2026.: Naknade za novorođenčad
Roditelji bi uskoro mogli dobivati 800 eura za novorođeno dijete! Cilj je da dođe do 1000. Donosimo sve detalje.
Dostupno još 8 dana
3:31
RTL Danas 13.10.2026.: Rasprava o opozivu ...
Oporba zahtijeva opoziv Andreja Plenkovića zbog otpada u Gospiću. Plenković podnio izvješće o radu Vlade, većina oporbe napustila sabornicu.
Dostupno još 8 dana
1:28
RTL Danas 13.10.2026.: Presretanje sumnjivog ...
Alarm na hrvatskom nebu. Sumnja na otmicu malteškog putničkog aviona. Vojska podignula Rafale.
Dostupno još 8 dana
2:54
RTL Danas 12.10.2026.: Kazne za novake
Prve kazne zbog nedolaska na preglede za obvezni vojni rok - najviša 500 eura.
Dostupno još 7 dana
3:01
RTL Danas 12.10.2026.: Papa na operaciji pluća
Papa sutra na operaciji pluća, danas na audijencijama. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje.
Dostupno još 7 dana
2:52
RTL Danas 12.10.2026.: Sve teže do stana
Kamate na kredite rastu, a prema najnovijem istraživanju - povoljnije je bilo zadužiti se prije 5 godina.
Dostupno još 7 dana
3:21
RTL Danas 12.10.2026.: Salmonela u cherry ...
Rajčice iz Italije zaražene salmonelom i u Hrvatskoj - otkrivamo gdje i što ako ste ih konzumirali.
Dostupno još 7 dana
4:34
RTL Danas 12.10.2026.: Kriza u zatvorima
Zatvori su pred rasulom - tvrde pravosudni policajci i traže hitan sastanak. Kako im odgovaraju iz ministarstva?
Dostupno još 7 dana
3:21
RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Papa Lav mora na ...
Papa Lav tijekom Angelusa otkrio da mora na operaciju. Liječnici otkrili čvor na plućima.
Dostupno još 6 dana
3:16
RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Crodemskop
RTL donosi ekskluzivno istraživanje: kome je naštetila afera s otpadom, a tko je profitirao na štrajku u Zagrebu?
Dostupno još 6 dana
3:08
RTL Danas 19:00 11.10.2026.: 'Vaterpolo' na ...
Obilna kiša otkrila sve mane splitskog stadiona! Hoće li to ubrzati odluku o njegovoj budućnosti?
Dostupno još 6 dana
6:56
RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Dosje: Fenomen Putin
Kako je Putin već desetljećima jedan od najutjecajnijih, ali i najopasnijih političara? Proslavio je 74. rođendan, a kraj njegove političke karijere još se ne nazire.
Dostupno još 6 dana
6:13
RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Oproštaj od Gorana ...
Obožavatelji odali počast Goranu Bari.
Dostupno još 6 dana
2:54
RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Zagrebački maraton
Zagrebački maraton okupio tisuće trkača - od 16 do 84 godine.
Dostupno još 6 dana