RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 04.09.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 04.09.2026. Prvi put Hrvatska kupuje oružje od Južne Koreje. Stižu rakete s dometom većim od 300 kilometara. Doznajemo nove cijene goriva - dizel blizu dva eura - vlada na potezu. Uživo iz Gospića uoči sutrašnjeg zagrebačkog prosvjeda. Premijer poručio - otpad će biti prekriven do sredine listopada. Gost - ministar Bačić. Srbija priprema ispraćaj ratnog zločinca, povjerenica za proširenje otkazala posjet Beogradu. Tužiteljstvo traži veću kaznu za tokara koji je prijetio premijeru - pronašli još jednu njegovu poruku. Hram brzine okuplja 400 tisuća navijača - RTL uživo iz Monze uoči velike nagrade Italije.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska