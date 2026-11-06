RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 05.11.2026.: Otvoren komunistički arhiv

RTL Danas u 19:00 ,
Dostupno još 29 dana
Mađarska otvorila komunistički arhiv. Krio je imena više od 60 tisuća doušnika tajne službe. Mnogi od njih još su živi.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska
Teme danaSredišnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: Informativni program, Infromativni programDržava: Hrvatska
3:47
RTL Danas 05.11.2026.: Trumpov izborni poraz
Trump se oglasio prvi put nakon poraza republikanaca u predstavničkim tijelima. Pronašao je krivca.
Dostupno još 29 dana
1:05
RTL Danas 05.11.2026.: Otvoren komunistički arhiv
Mađarska otvorila komunistički arhiv. Krio je imena više od 60 tisuća doušnika tajne službe. Mnogi od njih još su živi.
Dostupno još 29 dana
4:56
RTL Danas 05.11.2026.: Kriza u Vinogradskoj
Osam radiologa dalo otkaz u Vinogradskoj. Uprava poručuje - pacijenti neće biti zakinuti. Oporba proziva vladajuće zbog političkog imenovanja šefice radiologije.
Dostupno još 29 dana
3:28
RTL Danas 05.11.2026.: Novi Frankovićev istup
Dubrovački gradonačelnik nakon izjave o konzumaciji kokaina među društveno-političkom elitom - zatražio bezuvjetni zatvor za dilere.
Dostupno još 29 dana
3:28
RTL Danas 04.11.2026.: Hrgović želi borbu u ...
Hoće li Hrvatska ugostiti boksački spektakl vrijedan milijun eura? Filip Hrgović želi braniti naslov svjetskog prvaka pred domaćom publikom.
Dostupno još 28 dana
6:37
RTL Danas 04.11.2026.: Američki međuizbori
Težak poraz Trumpovih republikanaca - izgubili većinu u oba doma Kongresa. Povijest pišu žene i manjine.
Dostupno još 28 dana
1:49
RTL Danas 04.11.2026.: Novi rast inflacije
Poskupljenja ne prestaju - novi rast inflacije u Hrvatskoj.
Dostupno još 28 dana
3:35
RTL Danas 04.11.2026.: Oproštaj od Miše Kovača
Na Mirogoju pokopan Mate Mišo Kovač - kako ga je Dalmacija ispratila na posljednji počinak.
Dostupno još 28 dana
3:33
RTL Danas 03.11.2026.: Hakerski napadi na uređaje
Kako su hakeri zagrijali hladnjake europskih trgovina? Hrvatski stručnjaci objašnjavaju - kobno je spajanje na aplikacije.
Dostupno još 27 dana
0:49
RTL Danas 03.11.2026.: Plenković o Miši Kovaču
Premijer Andrej Plenković iz Bruxellesa stigao izravno na Poljud i govorio o Miši Kovaču.
Dostupno još 27 dana
2:52
RTL Danas 03.11.2026.: Studentski rad ide u staž
Od iduće godine studentski rad ubrajat će se u staž.
Dostupno još 27 dana
3:39
RTL Danas 03.11.2026.: Hrvatska na sajmu u Londonu
Britancima Hrvatska sve poželjnija destinacija. Uživo iz Londona - s jednog od najprestižnijih turističkih sajmova.
Dostupno još 27 dana
3:08
RTL Danas 02.11.2026.: Nove izmjene Zakona o radu
Stižu promjene za radnike: plaće će biti javne, mijenja se i način korištenja godišnjeg. U oglasima će morati biti i iznos plaće.
Dostupno još 26 dana
4:14
RTL Danas 02.11.2026.: Oproštaj od Gorana Bare
Emocije i suze u Lisinskom. Prijatelji i kolege oprostili se od legende rocka Gorana Bare.
Dostupno još 26 dana
3:44
RTL Danas 02.11.2026.: Šibenik pjeva Miši
Šibenčani se oprostili od Miše Kovača. Ispratit će ga i sutra. Vlada proglasila Dan nacionalne sućuti. Uživo smo u Šibeniku.
Dostupno još 26 dana
4:30
RTL Danas 01.11.2026.: Oproštaj od glazbene ...
Šibenik se oprašta od svoje legende, kolege svjedoče o Mišinoj posebnosti.
Dostupno još 25 dana
1:10
RTL Danas 01.11.2026.. Heidi Klum i kostim
Heidi Klum ponovno je iznenadila javnost svojim kostimom za Noć vještica.
Dostupno još 25 dana
7:22
RTL Danas 01.11.2026.: Blagdan sjećanja na ...
Lampaši, cvijeće i tisuće građana na grobljima diljem Hrvatske. Na blagdan Svih svetih snažne poruke nadbiskupa Kutleše i Uzinića.
Dostupno još 25 dana
7:51
RTL Danas 31.10.2026.: Oproštaj od Mate Miše ...
Oproštaj od legende Mate Miše Kovača.
Dostupno još 24 dana
5:59
RTL Danas 31.10.2026.: Mišo Kovač – više od ...
Zašto je Mate Mišo Kovač bio fenomen puno veći od glazbe? Gost RTL-a danas glazbeni kritičar, Bojan Mušćet.
Dostupno još 24 dana
4:57
RTL Danas 31.10.2026.: Šibenik se oprašta od Miše ...
Šibenik se oprašta od Miše Kovača.
Dostupno još 24 dana
3:38
RTL Danas 29.10.2026.: Španjolska tuguje
U Španjolskoj proglašena trodnevna žalost nakon sudara brzih vlakova u kojem su poginule 74 osobe. Objavljena komunikacija sa strojovođama netom prije nesreće.
Dostupno još 23 dana
2:42
RTL Danas 29.10.2026.: Rimcu ukrali auto
Jučer ukraden, danas vraćen! U Austriji pronađen skupocjeni Bugatti Mate Rimca.
Dostupno još 22 dana
3:07
RTL Danas 29.10.2026.: Ograničene cijene adventa
Širi se popis gradova koji ograničavaju cijene hrane i pića na adventima. Koliko ćemo maksimalno plaćati fritule, a koliko kuhano vino?
Dostupno još 22 dana
2:43
RTL Danas 29.10.2026.: Raste minimalna plaća
Kolike povišice Vlada nudi državnom i javnom sektoru? Minimalac raste na 1130 eura bruto! Što kažu poslodavci i sindikati?
Dostupno još 22 dana
3:11
RTL Danas 28.10.2026.: Krađa zaustavila vlakove
Zbog krađe 100 metara žice - teretni vlak zapleo se u ostatke i blokirao prugu. Cijeli dan otežano prometovanje preko glavnog zagrebačkog kolodvora.
Dostupno još 21 dana
2:58
RTL Danas 28.10.2026.: Teroristički napad u ...
18-godišnjak u Beogradu izveo teroristički napad na pripadnika žandarmerije i pritom poginuo! Razina sigurnosne prijetnje podignuta na najviši stupanj.
Dostupno još 21 dana
3:33
RTL Danas 28.10.2026.: EU ograničava 'Kineze'
Europska unija ograničava uvoz kineskih hibridnih automobila.
Dostupno još 21 dana
4:07
RTL Danas 28.10.2026.: Sudar vlakova u Španjolskoj
Sudar brzih vlakova u Španjolskoj! Više od 60 mrtvih u okolici Toleda. Oglasio se premijer Sánchez. Istražujemo uzrok nesreće.
Dostupno još 21 dana
2:56
RTL Danas 28.10.2026.: Radnici odbijaju promaknuća
Sve više radnika odbija promaknuće kako bi sačuvali ono što im je važnije od uspjeha – slobodno vrijeme i mir.
Dostupno još 21 dana
2:54
RTL Danas 27.10.2026.: Redovi za Orašara
I ove godine redovi za kupnju ulaznica za najizvođeniji balet na svijetu ruše rekorde.
Dostupno još 20 dana
7:23
RTL Danas 27.10.2026.: Greškom ostala bez želuca
Ženi odstranili želudac, a poslije utvrdili da nema rak. Doznajemo - zašto je došlo do kardinalne greške. Oglasila se i bolnica.
Dostupno još 20 dana
2:54
RTL Danas 27.10.2026.: Opljačkan Spomen dom ...
Opljačkan Spomen dom Alojzija Stepinca. Na meti pljačkaša i zgroženi stanovnici Krašića.
Dostupno još 20 dana
3:30
RTL Danas 27.10.2026.: Izbori u Izraelu
Izraelci na biralištima odlučuju o sudbini premijera Netanjahua - izlaznost najveća u zadnjih 50 godina.
Dostupno još 20 dana
0:48
RTL Danas 27.10.2026.: Horvatinčić izlazi iz ...
Tomislav Horvatinčić nagodio se s tužiteljstvom i izlazi iz Remetinca. Zatvorska kazna za njega još nije završena.
Dostupno još 20 dana
6:53
RTL Danas 26.10.2026.: Tko će biti novi premijer ...
Tko će biti novi premijer Srbije - uživo Ana Mlinarić!
Dostupno još 19 dana
3:30
RTL Danas 26.10.2026.: Nova dječja bolnica
40 godina od kamena temeljca za nedovršenu Sveučilišnu bolnicu - počinje gradnja Nacionalne dječje bolnice u Blatu.
Dostupno još 19 dana
2:44
RTL Danas 26.10.2026.: Pripreme za blagdan Svih ...
Građani se pripremaju za nikad skuplje Svisvete.
Dostupno još 19 dana
2:26
RTL Danas 25.10.2026.: Uživo iz Beograda
Uživo iz Beograda Ana Mlinarić. Čekanje u redovima satima - na čiju će se stranu preliti ova golema izlasnost.
Dostupno još 18 dana
4:34
RTL Danas 24.10.2026.: Atmosfera pred izbore u ...
Dan uoči izbora uživo iz Beograda.
Dostupno još 17 dana
2:27
RTL Danas 24.10.2026.: Prosvjedi diljem Europe
Prosvjedi diljem Europe eskaliraju. Sukobi prosvjednika i policije i u Bruxellesu.
Dostupno još 17 dana
2:43
RTL Danas 24.10.2026.: Teška nesreća na A1
Jedna osoba poginula, pet ozlijeđeno u teškoj nesreći na autocesti kod Masleničkog mosta. Automobil završio u provaliji.
Dostupno još 17 dana
8:30
RTL Danas 24.10.2026.: Novi prosvjedi u Francuskoj
Novi neredi u Francuskoj - policija vodenim topovima i suzavcem rastjeruje prosvjednike. Uživo iz Pariza Ivana Ivanda Rožić.
Dostupno još 17 dana
3:46
RTL Danas 23.10.2026.: Izbori u Srbiji
U Srbiji predizborna šutnja - studenti održali sinoć završni skup u Beogradu.
Dostupno još 16 dana
5:14
RTL Danas 23.10.2026.: Nestao Hrvat u Crnom moru
Potraga za Hrvatom nestalim u napadu dronovima na brod u Crnom moru ušla u 8-dan. Novi napad na ključnoj ruti za ukrajinski izvoz! Hrvatski pomorci traže proglašenje ratne zone.
Dostupno još 16 dana
5:37
RTL Danas 22.10.2026.: Gost RTL-a Danas Ivan ...
Nakon žestokog kritiziranja MUP-a Domovinski pokret smjenjuje svog državnog tajnika jer je stao na stranu policije zbog postupanja prema Torcidi. Gost RTL-a Danas Ivan Penava.
Dostupno još 15 dana
3:04
RTL Danas 22.10.2026.: Naselja za umirovljenike
Vodimo vas u prvo naselje za umirovljenike u Hrvatskoj. 166 kućica u Sisku, Petrinji i Glini čeka nove stanare.
Dostupno još 15 dana
3:32
RTL Danas 22.10.2026.: Kazna za Hajduk
Hajduku stigla drastična kazna UEFA-e! Uz igranje pred praznim tribinama Poljuda, zbog bakljade i blokiranih prolaza mora platiti 96 tisuća eura.
Dostupno još 15 dana
1:40
RTL Danas 21.10.2026.: Ročnici i vojna obuka
Tisuće novih ročnika ušlo je u vojarne. MORH objavio nove podatke o interesu za vojnu obuku.
Dostupno još 14 dana
3:01
RTL Danas 21.10.2026.: Biograd Boat Show
Ploveća vila od 5 i pol milijuna eura. Pogledajte kako izgleda 210 kvadrata luksuza uz biogradsku rivu.
Dostupno još 14 dana
3:32
RTL Danas 21.10.2026.: DP traži novac i ustupke
Premijer dobio potporu većine - je li kupio i koalicijski mir? Domovinski pokret nakon obračuna s MUP-om traži još 22 milijuna eura.
Dostupno još 14 dana
3:54
RTL Danas 21.10.2026.: Liječnici traže pravednu ...
Liječnici nezadovoljni zbog obračuna plaća, državi prijete tužbama.
Dostupno još 14 dana
4:19
RTL Danas 21.10.2026.: Uhićenja u Srbiji
Vučićevi mediji objavili - uhićeni organizatori nereda s hrvatskim putovnicama. Ministarstvo: tvrdnje su neutemeljene, odgodite put u Srbiju.
Dostupno još 14 dana
3:04
RTL Danas 20.10.2026.: Skupi i traženi majstori
Od keramičara i vodoinstalatera pa sve do stolara - traženi majstori čije su usluge pravi luksuz.
Dostupno još 13 dana
3:39
RTL Danas 20.10.2026.: Prosvjedi u Francuskoj i ...
Policijski sat donio predah u Francuskoj prije novih prosvjeda. U Milano stiže još 500 vojnika.
Dostupno još 13 dana
4:18
RTL Danas 20.10.2026.: Penava napao policiju i ...
Zbog tjeralice za osumnjičenim bjeguncima iz Splita čelnik Domovinskog pokreta obrušio se na policiju i novinare. Što mu odgovora premijer?
Dostupno još 13 dana
4:08
RTL Danas 20.10.2026.: Pad Revoluta i Google ...
Milijuni korisnika Revoluta diljem svijeta i stotine tisuća u Hrvatskoj u problemu zbog pada sustava. Iz digitalne banke poručuju - vaš novac je siguran.
Dostupno još 13 dana
2:58
RTL Danas 20.10.2026.: Božićnice umirovljenicima
Od nekoliko desetaka do više od stotinu eura - kolike će božićnice pojedini gradovi isplatiti umirovljenicima?
Dostupno još 13 dana
6:52
RTL Danas 19.10.2026.: Deset godina Andreja ...
Plenković od danas najdugovječniji aktualni premijer u Europskoj uniji - što je njegovih 10 godina na vlasti donijelo Hrvatskoj.
Dostupno još 13 dana
1:58
RTL Danas 19.10.2026.: Pregovori o plaćama
Poduzetnici i iznajmljivači predali 10 zahtjeva Vladi - počeli pregovori o plaćama u javnim i državnim službama.
Dostupno još 12 dana
2:45
RTL Danas 19.10.2026.: Japanska misija na Mars
Japan piše povijest - krenula misija koja bi mogla riješiti jednu od najvećih tajni Marsa.
Dostupno još 12 dana
6:31
RTL Danas 19.10.2026.: Uhićenja zbog skandiranja
Zbog nacističkih povika u Splitu kazneno prijavljene 23 osobe, među njima i maloljetnik.
Dostupno još 12 dana
2:56
RTL Danas 19.10.2026.: Počela sezone gripe
Počela je sezone gripe u Hrvatskoj. Oboljelih je više od stotinu. Prema podacima najviše ih je u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Dostupno još 12 dana
5:10
RTL Danas 18.10.2026.: Spor oko baznih cijena
Umjesto sidrenih stižu nam bazne cijene. Stupaju na snagu za točno mjesec dana. Tko će isticati dvije cijene usluga, a tko je pošteđen?
Dostupno još 11 dana
3:16
RTL Danas 18.10.2026.: Tjeralica za huliganima
Policija objavila tjeralicu za huliganima iz Splita. Uhićena još dvojica. Širi se popis identificiranih izgrednika. Sada ih je 20.
Dostupno još 11 dana
7:46
RTL Danas 17.10.2026.: Huligani i političke ...
Policija nastavlja identifikaciju i potragu za huliganima iz Splita! Suci prozivaju ministra Božinovića za paušalno kritiziranje sudova.
Dostupno još 10 dana
3:09
RTL Danas 17.10.2026.: Spašene mačke iz stana
U stanu od 47 kvadrata na riječkim Pećinama držao 89 mačaka. Spasili ih volonteri.
Dostupno još 10 dana
1:18
RTL Danas 17.10.2026.: Papa napustio bolnicu
Papa Lav XIV. napustio bolnicu Gemelli. Već sutra predvodit će molitvu za hodočasnike, a poznato je i na kojoj lokaciji.
Dostupno još 10 dana
12:01
RTL Danas 16.10.2026.: Uhićenja u Splitu
Troje uhićenih u Splitu nakon antisemitskog skandiranja u Torcidinom korteu. Policija identificirala još osoba, traju potrage.
Dostupno još 9 dana
2:53
RTL Danas 16.10.2026.: U Tinjanu srušen ...
300 rezača istovremeno rezalo pršut. U Tinjanu srušen Guinnessov rekord.
Dostupno još 9 dana
6:56
RTL Danas 15.10.2026.: Žalbe na stadion Maksimir
Uoči Dinamove europske utakmice izišli detalji novog stadiona. Uživo iz Maksimira s reakcijama.
Dostupno još 8 dana
3:21
RTL Danas 15.10.2026.: Vučićev predizborni manevar
Vučićev predizborni manevar. Za miješanje u kampanju optužuje Hrvatsku vladu i medije.
Dostupno još 8 dana
3:15
RTL Danas 15.10.2026.: 15 godina za ubojstvo
Bivšem policajcu Smažilu 15 godina za ubojstvo studentice Mihaele. Sud zaključio - nije bilo izravne namjere.
Dostupno još 8 dana
3:21
RTL Danas 15.10.2026.: Neredi u Splitu
Split pod opsadom policije zbog obračuna navijača Hajduka i Ajaxa. Skandalozoni povici Torcide.
Dostupno još 8 dana
2:38
RTL Danas 15.10.2026.: RTL nagrađen za sigurnost
RTL Danas prva redakcija nagrađena Oskarom sigurnosti.
Dostupno još 8 dana
2:43
RTL Danas 14.10.2026.: Otkriće instituta R. ...
Znanstvenici s Ruđera ispisali povijest - njihovo otkriće donosi novi pogled na evoluciju.
Dostupno još 7 dana
0:27
RTL Danas 14.10.2026.: Peta žrtva požara u Omišu
Preminula peta žrtva požara u Omišu, muškarac od 70 godina.
Dostupno još 7 dana
3:17
RTL Danas 14.10.2026.Suđenje za Sjeverni tok
U Njemačkoj počelo suđenje za sabotažu Sjevernog toka.
Dostupno još 7 dana
6:56
RTL Danas 14.10.2026.: Posljednji ispraćaj Gorana ...
Posljednji ispraćaj Gorana Bare u Vinkovcima. Od glazbene legende oprostili se obitelj, prijatelji i kolege.
Dostupno još 7 dana
3:03
RTL Danas 14.10.2026.: Papa nakon operacije pluća
Papa se oporavlja od operacije raka pluća.
Dostupno još 7 dana
4:12
RTL Danas 14.10.2026.: Stroža pravila za romobile
Novi zakon za električne romobile - svako vozilo u registru, roditeljima kazne i do 3 tisuće eura.
Dostupno još 7 dana
4:17
RTL Danas 14.10.2026.: Božinović o strožim ...
Ministar Davor Božinović o zakonskim prijedlozima kojima se predviđaju strože kazne za vozače električnih romobila.
Dostupno još 7 dana
3:39
RTL Danas 13.10.2026.:Operacija pape Lava XIV.
Papa Lav XIV. primljen u bolnicu na operaciju pluća. Vjernici se mole za njegov oporavak.
Dostupno još 6 dana
6:34
RTL Danas 13.10.2026.: Rasprava o opozivu Vlade
Oporba po 44. put traži opoziv Vlade. Gosti RTL Danas: saborski zastupnici Saša Đujić i Marin Piletić.
Dostupno još 6 dana
0:58
RTL Danas 13.10.2026.: Porast salmonele
Trostruki porast slučajeva salmonele u Primorsko-goranskoj županiji.
Dostupno još 6 dana
2:51
RTL Danas 13.10.2026.: Naknade za novorođenčad
Roditelji bi uskoro mogli dobivati 800 eura za novorođeno dijete! Cilj je da dođe do 1000. Donosimo sve detalje.
Dostupno još 6 dana
3:31
RTL Danas 13.10.2026.: Rasprava o opozivu ...
Oporba zahtijeva opoziv Andreja Plenkovića zbog otpada u Gospiću. Plenković podnio izvješće o radu Vlade, većina oporbe napustila sabornicu.
Dostupno još 6 dana
1:28
RTL Danas 13.10.2026.: Presretanje sumnjivog ...
Alarm na hrvatskom nebu. Sumnja na otmicu malteškog putničkog aviona. Vojska podignula Rafale.
Dostupno još 6 dana
2:54
RTL Danas 12.10.2026.: Kazne za novake
Prve kazne zbog nedolaska na preglede za obvezni vojni rok - najviša 500 eura.
Dostupno još 5 dana
4:34
RTL Danas 12.10.2026.: Kriza u zatvorima
Zatvori su pred rasulom - tvrde pravosudni policajci i traže hitan sastanak. Kako im odgovaraju iz ministarstva?
Dostupno još 5 dana
3:01
RTL Danas 12.10.2026.: Papa na operaciji pluća
Papa sutra na operaciji pluća, danas na audijencijama. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje.
Dostupno još 5 dana
3:21
RTL Danas 12.10.2026.: Salmonela u cherry ...
Rajčice iz Italije zaražene salmonelom i u Hrvatskoj - otkrivamo gdje i što ako ste ih konzumirali.
Dostupno još 5 dana
2:52
RTL Danas 12.10.2026.: Sve teže do stana
Kamate na kredite rastu, a prema najnovijem istraživanju - povoljnije je bilo zadužiti se prije 5 godina.
Dostupno još 5 dana
2:54
RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Zagrebački maraton
Zagrebački maraton okupio tisuće trkača - od 16 do 84 godine.
Dostupno još 4 dana
6:13
RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Oproštaj od Gorana ...
Obožavatelji odali počast Goranu Bari.
Dostupno još 4 dana
6:56
RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Dosje: Fenomen Putin
Kako je Putin već desetljećima jedan od najutjecajnijih, ali i najopasnijih političara? Proslavio je 74. rođendan, a kraj njegove političke karijere još se ne nazire.
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RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Trump najavio ...
Trump kritizirao Zelenskog pa najavio energetsko primirje Rusije i Ukrajine! Je li odluka o kraju rata u rukama Putina?
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RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Crodemskop
RTL donosi ekskluzivno istraživanje: kome je naštetila afera s otpadom, a tko je profitirao na štrajku u Zagrebu?
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RTL Danas 19:00 11.10.2026.: 'Vaterpolo' na ...
Obilna kiša otkrila sve mane splitskog stadiona! Hoće li to ubrzati odluku o njegovoj budućnosti?
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