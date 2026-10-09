RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 08.10.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 08.10.2026. PROTIVI SE IZRUČENJU Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok između Rusije i Njemačke želi ostati u Hrvatskoj. ISTRAŽITELJI U AKCIJI Na meti USKOKA i policije zloglasna "Čepinska skupina" ali i općina i bivši Vatreni. Uživo o detaljima istrage. REKORDNE AKCIJE Restorani, frizerski saloni, kafići - Porezna ovog ljeta zatvorila gotovo 450 objekata; 900 posto više nego lani. Na meti inspektora i gradilišta - doznajmo najčešće propuste. NOVI SUSTAV NAPLATE Umjesto naplatnih kućica uskoro portali za naplatu cestarine. Provjerili smo u kojoj je fazi projekt i kako će se plaćati autoput? DOBRA STRANA DANA Zagrebački vatrogasci brzom intervencijom spasili psa! Gušila ga uzica nakon što ga je povukao lift.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisija, Informativni programDržava: Hrvatska