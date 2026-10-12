RTL Danas u 19:00 ,
Dostupno još 29 dana
Obožavatelji odali počast Goranu Bari.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisija, Informativni programDržava: Hrvatska
Teme danaSredišnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
2:54
RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Zagrebački maraton
Zagrebački maraton okupio tisuće trkača - od 16 do 84 godine.
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RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Papa Lav mora na ...
Papa Lav tijekom Angelusa otkrio da mora na operaciju. Liječnici otkrili čvor na plućima.
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3:08
RTL Danas 19:00 11.10.2026.: 'Vaterpolo' na ...
Obilna kiša otkrila sve mane splitskog stadiona! Hoće li to ubrzati odluku o njegovoj budućnosti?
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6:13
RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Oproštaj od Gorana ...
Obožavatelji odali počast Goranu Bari.
Dostupno još 29 dana
0:44
RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Trump najavio ...
Trump kritizirao Zelenskog pa najavio energetsko primirje Rusije i Ukrajine! Je li odluka o kraju rata u rukama Putina?
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6:56
RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Dosje: Fenomen Putin
Kako je Putin već desetljećima jedan od najutjecajnijih, ali i najopasnijih političara? Proslavio je 74. rođendan, a kraj njegove političke karijere još se ne nazire.
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