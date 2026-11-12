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RTL Danas u 19:00 ,

Teme dana Epizoda 0

Poplave, nestali, kemijska kontaminacija. Prva generacija civilnih ročnika na velikom ispitu kod Karlovca.

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  • Sezona 26

  • Teme dana

6:03
RTL Danas u 19:00 - Teme dana

RTL Danas 11.11.2026.: Gost: Andrija Jarak

Nova sezona 'Dosjea Jarak' donosi šest priča iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. O prvoj epizodi, 'Drniš: Povratak zla' govori jedan od autora true crime serijala, Andrija Jarak.
Dostupno još 28 dana
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7:28
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 11.11.2026.: Širenje istrage

RTL Danas 11.11.2026.: Širenje istrage

Širi li se broj osumnjičenih za ubojstvo Kristiana Josipa Periša u bolničkom krevetu? Policija zbog prijetnji čuva osoblje u Jankomiru, stižu i zaštitari.
Dostupno još 28 dana
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4:02
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 11.11.2026.: Oproštaj od Miše Kovača

RTL Danas 11.11.2026.: Oproštaj od Miše Kovača

Emotivna komemoracija za Mišu Kovača uz shrvanu obitelj. Od njega se oprostili prijatelji, kolege i političari.
Dostupno još 28 dana
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2:35
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 11.11.2026.: Velika vježba

RTL Danas 11.11.2026.: Velika vježba

Poplave, nestali, kemijska kontaminacija. Prva generacija civilnih ročnika na velikom ispitu kod Karlovca.
Dostupno još 28 dana
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12:10
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 10.11.2026.: Smrt Kristiana Periša

RTL Danas 10.11.2026.: Smrt Kristiana Periša

Tko je odgovoran za smrt Kristiana Josipa Periša? Bolnica i grad tvrde - nije bilo zataškavanja. Obitelj otkriva: nakon njegove smrti zaručnica izgubila dijete.
Dostupno još 26 dana
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3:06
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 10.11.2026.: Kolona sjećanja

RTL Danas 10.11.2026.: Kolona sjećanja

Uživo s mladima koji će u Vukovaru nosit bijele majice s imenima svih nestalih u Domovinskom ratu.
Dostupno još 27 dana
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2:11
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 10.11.2026.: Lančani sudar u Bugarskoj

RTL Danas 10.11.2026.: Lančani sudar u Bugarskoj

Najmanje 12 poginulih u lančanom sudaru čak 86 vozila na autocesti u Bugarskoj.
Dostupno još 27 dana
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3:15
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 09.11.2026.: Bolja analiza potresa

RTL Danas 09.11.2026.: Bolja analiza potresa

Nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa postavljeno stotinu novih mjernih postaja. Bili smo na jednoj od njih.
Dostupno još 26 dana
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5:40
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 09.11.2026.: Sumnjiva smrt sportaša

RTL Danas 09.11.2026.: Sumnjiva smrt sportaša

Zbog smrti Kristijana Josipa Periša u istražnom zatvoru četvorica medicinskih tehničara iz Jankomira. Kolege im dali podršku, obitelj sumnja u nasilnu smrt.
Dostupno još 26 dana
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3:21
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 09.11.2026.: Špijunska afera

RTL Danas 09.11.2026.: Špijunska afera

Skandal u vodećem tehnološkom divu - direktor Nvidije priznao aferu sa ženom za koju se sumnja da je špijunirala za Kinu.
Dostupno još 26 dana
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3:13
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 09.11.2026.: Posvojenje djece u Hrvatskoj

RTL Danas 09.11.2026.: Posvojenje djece u ...

Donosimo emotivne priče posvojenih žena i njihovih novih obitelji. Na novi dom čeka još 335 djece.
Dostupno još 26 dana
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4:25
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 08.11.2026.: Teška nesreća

RTL Danas 08.11.2026.: Teška nesreća

Prevrnuo se autobus kod Zagreba, poginuli državljani Hrvatske i Crne Gore - ozlijeđeno više od 30 putnika.
Dostupno još 25 dana
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1:59
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 08.11.2026.: Crodemoskop

RTL Danas 08.11.2026.: Crodemoskop

Novi Crodemoskop za studeni - najveće stranke u problemu, u godinu dana drastično im pao rejting.
Dostupno još 25 dana
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1:11
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 08.11.2026.: Crodemoskop 2. dio

RTL Danas 08.11.2026.: Crodemoskop 2. dio

Koji političari su izglasani kao najnegativniji? Novi Crodemoskop donosi rezultate. 
Dostupno još 25 dana
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1:27
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 07.11.2026.: Pucnjava u Krakowu

RTL Danas 07.11.2026.: Pucnjava u Krakowu

Najmanje šestero mrtvih u pucnjavi u Poljskoj. Napadač uhićen.
Dostupno još 24 dana
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3:55
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 07.11.2026.: Curenje naftovoda

RTL Danas 07.11.2026.: Curenje naftovoda

Oštećen Janafov naftovod kod Nove Gradiške, izlile se tone nafte - 15 osoba zatražilo liječničku pomoć.
Dostupno još 24 dana
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5:53
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 06.11.2026.: Novi otkazi u Vinogradskoj

RTL Danas 06.11.2026.: Novi otkazi u Vinogradskoj

Ne smiruje se pobuna u bolnici Sestre milosrdnice - još dvoje radiologa dalo otkaz zbog povratka Dijane Zadravec.
Dostupno još 23 dana
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3:47
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 05.11.2026.: Trumpov izborni poraz

RTL Danas 05.11.2026.: Trumpov izborni poraz

Trump se oglasio prvi put nakon poraza republikanaca u predstavničkim tijelima. Pronašao je krivca.
Dostupno još 22 dana
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4:56
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 05.11.2026.: Kriza u Vinogradskoj

RTL Danas 05.11.2026.: Kriza u Vinogradskoj

Osam radiologa dalo otkaz u Vinogradskoj. Uprava poručuje - pacijenti neće biti zakinuti. Oporba proziva vladajuće zbog političkog imenovanja šefice radiologije.
Dostupno još 22 dana
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3:28
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 05.11.2026.: Novi Frankovićev istup

RTL Danas 05.11.2026.: Novi Frankovićev istup

Dubrovački gradonačelnik nakon izjave o konzumaciji kokaina među društveno-političkom elitom - zatražio bezuvjetni zatvor za dilere.
Dostupno još 22 dana
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1:05
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 05.11.2026.: Otvoren komunistički arhiv

RTL Danas 05.11.2026.: Otvoren komunistički arhiv

Mađarska otvorila komunistički arhiv. Krio je imena više od 60 tisuća doušnika tajne službe. Mnogi od njih još su živi.
Dostupno još 22 dana
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1:49
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 04.11.2026.: Novi rast inflacije

RTL Danas 04.11.2026.: Novi rast inflacije

Poskupljenja ne prestaju - novi rast inflacije u Hrvatskoj.
Dostupno još 21 dana
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6:37
RTL Danas u 19:00 - Teme dana

RTL Danas 04.11.2026.: Američki međuizbori

Težak poraz Trumpovih republikanaca - izgubili većinu u oba doma Kongresa. Povijest pišu žene i manjine.
Dostupno još 21 dana
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3:28
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 04.11.2026.: Hrgović želi borbu u Hrvatskoj

RTL Danas 04.11.2026.: Hrgović želi borbu u ...

Hoće li Hrvatska ugostiti boksački spektakl vrijedan milijun eura? Filip Hrgović želi braniti naslov svjetskog prvaka pred domaćom publikom.
Dostupno još 21 dana
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3:35
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 04.11.2026.: Oproštaj od Miše Kovača

RTL Danas 04.11.2026.: Oproštaj od Miše Kovača

Na Mirogoju pokopan Mate Mišo Kovač - kako ga je Dalmacija ispratila na posljednji počinak.
Dostupno još 21 dana
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0:49
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 03.11.2026.: Plenković o Miši Kovaču

RTL Danas 03.11.2026.: Plenković o Miši Kovaču

Premijer Andrej Plenković iz Bruxellesa stigao izravno na Poljud i govorio o Miši Kovaču.
Dostupno još 20 dana
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2:52
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 03.11.2026.: Studentski rad ide u staž

RTL Danas 03.11.2026.: Studentski rad ide u staž

Od iduće godine studentski rad ubrajat će se u staž.
Dostupno još 20 dana
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3:39
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 03.11.2026.: Hrvatska na sajmu u Londonu

RTL Danas 03.11.2026.: Hrvatska na sajmu u Londonu

Britancima Hrvatska sve poželjnija destinacija. Uživo iz Londona - s jednog od najprestižnijih turističkih sajmova.
Dostupno još 20 dana
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3:33
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 03.11.2026.: Hakerski napadi na uređaje

RTL Danas 03.11.2026.: Hakerski napadi na uređaje

Kako su hakeri zagrijali hladnjake europskih trgovina? Hrvatski stručnjaci objašnjavaju - kobno je spajanje na aplikacije.
Dostupno još 20 dana
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3:08
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 02.11.2026.: Nove izmjene Zakona o radu

RTL Danas 02.11.2026.: Nove izmjene Zakona o radu

Stižu promjene za radnike: plaće će biti javne, mijenja se i način korištenja godišnjeg. U oglasima će morati biti i iznos plaće.
Dostupno još 19 dana
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4:14
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 02.11.2026.: Oproštaj od Gorana Bare

RTL Danas 02.11.2026.: Oproštaj od Gorana Bare

Emocije i suze u Lisinskom. Prijatelji i kolege oprostili se od legende rocka Gorana Bare.
Dostupno još 19 dana
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3:44
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 02.11.2026.: Šibenik pjeva Miši

RTL Danas 02.11.2026.: Šibenik pjeva Miši

Šibenčani se oprostili od Miše Kovača. Ispratit će ga i sutra. Vlada proglasila Dan nacionalne sućuti. Uživo smo u Šibeniku.
Dostupno još 19 dana
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7:22
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 01.11.2026.: Blagdan sjećanja na grobljima

RTL Danas 01.11.2026.: Blagdan sjećanja na ...

Lampaši, cvijeće i tisuće građana na grobljima diljem Hrvatske. Na blagdan Svih svetih snažne poruke nadbiskupa Kutleše i Uzinića.
Dostupno još 18 dana
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1:10
RTL Danas u 19:00 - Teme dana

RTL Danas 01.11.2026.. Heidi Klum i kostim

Heidi Klum ponovno je iznenadila javnost svojim kostimom za Noć vještica.
Dostupno još 18 dana
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4:30
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 01.11.2026.: Oproštaj od glazbene legende

RTL Danas 01.11.2026.: Oproštaj od glazbene ...

Šibenik se oprašta od svoje legende, kolege svjedoče o Mišinoj posebnosti.
Dostupno još 18 dana
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5:59
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 31.10.2026.: Mišo Kovač – više od glazbene legende

RTL Danas 31.10.2026.: Mišo Kovač – više od ...

Zašto je Mate Mišo Kovač bio fenomen puno veći od glazbe? Gost RTL-a danas glazbeni kritičar, Bojan Mušćet.
Dostupno još 17 dana
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7:51
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 31.10.2026.: Oproštaj od Mate Miše Kovača

RTL Danas 31.10.2026.: Oproštaj od Mate Miše ...

Oproštaj od legende Mate Miše Kovača.
Dostupno još 17 dana
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4:57
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 31.10.2026.: Šibenik se oprašta od Miše Kovača

RTL Danas 31.10.2026.: Šibenik se oprašta od Miše ...

Šibenik se oprašta od Miše Kovača.
Dostupno još 17 dana
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3:38
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 29.10.2026.: Španjolska tuguje

RTL Danas 29.10.2026.: Španjolska tuguje

U Španjolskoj proglašena trodnevna žalost nakon sudara brzih vlakova u kojem su poginule 74 osobe. Objavljena komunikacija sa strojovođama netom prije nesreće.
Dostupno još 17 dana
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2:43
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 29.10.2026.: Raste minimalna plaća

RTL Danas 29.10.2026.: Raste minimalna plaća

Kolike povišice Vlada nudi državnom i javnom sektoru? Minimalac raste na 1130 eura bruto! Što kažu poslodavci i sindikati?
Dostupno još 15 dana
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2:42
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 29.10.2026.: Rimcu ukrali auto

RTL Danas 29.10.2026.: Rimcu ukrali auto

Jučer ukraden, danas vraćen! U Austriji pronađen skupocjeni Bugatti Mate Rimca.
Dostupno još 15 dana
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3:07
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 29.10.2026.: Ograničene cijene adventa

RTL Danas 29.10.2026.: Ograničene cijene adventa

Širi se popis gradova koji ograničavaju cijene hrane i pića na adventima. Koliko ćemo maksimalno plaćati fritule, a koliko kuhano vino?
Dostupno još 15 dana
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4:07
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 28.10.2026.: Sudar vlakova u Španjolskoj

RTL Danas 28.10.2026.: Sudar vlakova u Španjolskoj

Sudar brzih vlakova u Španjolskoj! Više od 60 mrtvih u okolici Toleda. Oglasio se premijer Sánchez. Istražujemo uzrok nesreće.
Dostupno još 14 dana
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2:56
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 28.10.2026.: Radnici odbijaju promaknuća

RTL Danas 28.10.2026.: Radnici odbijaju promaknuća

Sve više radnika odbija promaknuće kako bi sačuvali ono što im je važnije od uspjeha – slobodno vrijeme i mir.
Dostupno još 14 dana
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3:33
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 28.10.2026.: EU ograničava 'Kineze'

RTL Danas 28.10.2026.: EU ograničava 'Kineze'

Europska unija ograničava uvoz kineskih hibridnih automobila.
Dostupno još 14 dana
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2:58
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 28.10.2026.: Teroristički napad u Beogradu

RTL Danas 28.10.2026.: Teroristički napad u ...

18-godišnjak u Beogradu izveo teroristički napad na pripadnika žandarmerije i pritom poginuo! Razina sigurnosne prijetnje podignuta na najviši stupanj.
Dostupno još 14 dana
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3:11
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 28.10.2026.: Krađa zaustavila vlakove

RTL Danas 28.10.2026.: Krađa zaustavila vlakove

Zbog krađe 100 metara žice - teretni vlak zapleo se u ostatke i blokirao prugu. Cijeli dan otežano prometovanje preko glavnog zagrebačkog kolodvora.
Dostupno još 14 dana
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0:48
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 27.10.2026.: Horvatinčić izlazi iz Remetinca

RTL Danas 27.10.2026.: Horvatinčić izlazi iz ...

Tomislav Horvatinčić nagodio se s tužiteljstvom i izlazi iz Remetinca. Zatvorska kazna za njega još nije završena.
Dostupno još 13 dana
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3:30
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 27.10.2026.: Izbori u Izraelu

RTL Danas 27.10.2026.: Izbori u Izraelu

Izraelci na biralištima odlučuju o sudbini premijera Netanjahua - izlaznost najveća u zadnjih 50 godina.
Dostupno još 13 dana
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2:54
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 27.10.2026.: Opljačkan Spomen dom Alojzija Stepinca

RTL Danas 27.10.2026.: Opljačkan Spomen dom ...

Opljačkan Spomen dom Alojzija Stepinca. Na meti pljačkaša i zgroženi stanovnici Krašića.
Dostupno još 13 dana
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7:23
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 27.10.2026.: Greškom ostala bez želuca

RTL Danas 27.10.2026.: Greškom ostala bez želuca

Ženi odstranili želudac, a poslije utvrdili da nema rak. Doznajemo - zašto je došlo do kardinalne greške. Oglasila se i bolnica.
Dostupno još 13 dana
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2:54
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 27.10.2026.: Redovi za Orašara

RTL Danas 27.10.2026.: Redovi za Orašara

I ove godine redovi za kupnju ulaznica za najizvođeniji balet na svijetu ruše rekorde.
Dostupno još 13 dana
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2:44
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 26.10.2026.: Pripreme za blagdan Svih svetih

RTL Danas 26.10.2026.: Pripreme za blagdan Svih ...

Građani se pripremaju za nikad skuplje Svisvete.
Dostupno još 12 dana
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6:53
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 26.10.2026.: Tko će biti novi premijer Srbije?

RTL Danas 26.10.2026.: Tko će biti novi premijer ...

Tko će biti novi premijer Srbije - uživo Ana Mlinarić!
Dostupno još 12 dana
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3:30
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 26.10.2026.: Nova dječja bolnica

RTL Danas 26.10.2026.: Nova dječja bolnica

40 godina od kamena temeljca za nedovršenu Sveučilišnu bolnicu - počinje gradnja Nacionalne dječje bolnice u Blatu.
Dostupno još 12 dana
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2:26
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 25.10.2026.: Uživo iz Beograda

RTL Danas 25.10.2026.: Uživo iz Beograda

Uživo iz Beograda Ana Mlinarić. Čekanje u redovima satima - na čiju će se stranu preliti ova golema izlasnost.
Dostupno još 11 dana
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8:30
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 24.10.2026.: Novi prosvjedi u Francuskoj

RTL Danas 24.10.2026.: Novi prosvjedi u Francuskoj

Novi neredi u Francuskoj - policija vodenim topovima i suzavcem rastjeruje prosvjednike. Uživo iz Pariza Ivana Ivanda Rožić.
Dostupno još 10 dana
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2:43
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 24.10.2026.: Teška nesreća na A1

RTL Danas 24.10.2026.: Teška nesreća na A1

Jedna osoba poginula, pet ozlijeđeno u teškoj nesreći na autocesti kod Masleničkog mosta. Automobil završio u provaliji.
Dostupno još 10 dana
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2:27
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 24.10.2026.: Prosvjedi diljem Europe

RTL Danas 24.10.2026.: Prosvjedi diljem Europe

Prosvjedi diljem Europe eskaliraju. Sukobi prosvjednika i policije i u Bruxellesu.
Dostupno još 10 dana
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4:34
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 24.10.2026.: Atmosfera pred izbore u Srbiji

RTL Danas 24.10.2026.: Atmosfera pred izbore u ...

Dan uoči izbora uživo iz Beograda.
Dostupno još 10 dana
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3:46
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 23.10.2026.: Izbori u Srbiji

RTL Danas 23.10.2026.: Izbori u Srbiji

U Srbiji predizborna šutnja - studenti održali sinoć završni skup u Beogradu.
Dostupno još 9 dana
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5:14
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 23.10.2026.: Nestao Hrvat u Crnom moru

RTL Danas 23.10.2026.: Nestao Hrvat u Crnom moru

Potraga za Hrvatom nestalim u napadu dronovima na brod u Crnom moru ušla u 8-dan. Novi napad na ključnoj ruti za ukrajinski izvoz! Hrvatski pomorci traže proglašenje ratne zone.
Dostupno još 9 dana
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3:32
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 22.10.2026.: Kazna za Hajduk

RTL Danas 22.10.2026.: Kazna za Hajduk

Hajduku stigla drastična kazna UEFA-e! Uz igranje pred praznim tribinama Poljuda, zbog bakljade i blokiranih prolaza mora platiti 96 tisuća eura.
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5:37
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 22.10.2026.: Gost RTL-a Danas Ivan Penava

RTL Danas 22.10.2026.: Gost RTL-a Danas Ivan ...

Nakon žestokog kritiziranja MUP-a Domovinski pokret smjenjuje svog državnog tajnika jer je stao na stranu policije zbog postupanja prema Torcidi. Gost RTL-a Danas Ivan Penava.
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3:04
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 22.10.2026.: Naselja za umirovljenike

RTL Danas 22.10.2026.: Naselja za umirovljenike

Vodimo vas u prvo naselje za umirovljenike u Hrvatskoj. 166 kućica u Sisku, Petrinji i Glini čeka nove stanare.
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4:19
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 21.10.2026.: Uhićenja u Srbiji

RTL Danas 21.10.2026.: Uhićenja u Srbiji

Vučićevi mediji objavili - uhićeni organizatori nereda s hrvatskim putovnicama. Ministarstvo: tvrdnje su neutemeljene, odgodite put u Srbiju.
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3:54
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 21.10.2026.: Liječnici traže pravednu satnicu

RTL Danas 21.10.2026.: Liječnici traže pravednu ...

Liječnici nezadovoljni zbog obračuna plaća, državi prijete tužbama.
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3:32
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 21.10.2026.: DP traži novac i ustupke

RTL Danas 21.10.2026.: DP traži novac i ustupke

Premijer dobio potporu većine - je li kupio i koalicijski mir? Domovinski pokret nakon obračuna s MUP-om traži još 22 milijuna eura.
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1:40
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 21.10.2026.: Ročnici i vojna obuka

RTL Danas 21.10.2026.: Ročnici i vojna obuka

Tisuće novih ročnika ušlo je u vojarne. MORH objavio nove podatke o interesu za vojnu obuku.
Dostupno još 7 dana
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3:01
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 21.10.2026.: Biograd Boat Show

RTL Danas 21.10.2026.: Biograd Boat Show

Ploveća vila od 5 i pol milijuna eura. Pogledajte kako izgleda 210 kvadrata luksuza uz biogradsku rivu.
Dostupno još 7 dana
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3:04
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 20.10.2026.: Skupi i traženi majstori

RTL Danas 20.10.2026.: Skupi i traženi majstori

Od keramičara i vodoinstalatera pa sve do stolara - traženi majstori čije su usluge pravi luksuz.
Dostupno još 6 dana
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3:39
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 20.10.2026.: Prosvjedi u Francuskoj i Italiji

RTL Danas 20.10.2026.: Prosvjedi u Francuskoj i ...

Policijski sat donio predah u Francuskoj prije novih prosvjeda. U Milano stiže još 500 vojnika.
Dostupno još 6 dana
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4:18
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 20.10.2026.: Penava napao policiju i medije

RTL Danas 20.10.2026.: Penava napao policiju i ...

Zbog tjeralice za osumnjičenim bjeguncima iz Splita čelnik Domovinskog pokreta obrušio se na policiju i novinare. Što mu odgovora premijer?
Dostupno još 6 dana
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4:08
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 20.10.2026.: Pad Revoluta i Google Clouda

RTL Danas 20.10.2026.: Pad Revoluta i Google ...

Milijuni korisnika Revoluta diljem svijeta i stotine tisuća u Hrvatskoj u problemu zbog pada sustava. Iz digitalne banke poručuju - vaš novac je siguran.
Dostupno još 6 dana
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2:58
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 20.10.2026.: Božićnice umirovljenicima

RTL Danas 20.10.2026.: Božićnice umirovljenicima

Od nekoliko desetaka do više od stotinu eura - kolike će božićnice pojedini gradovi isplatiti umirovljenicima?
Dostupno još 6 dana
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6:52
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 19.10.2026.: Deset godina Andreja Plenkovića

RTL Danas 19.10.2026.: Deset godina Andreja ...

Plenković od danas najdugovječniji aktualni premijer u Europskoj uniji - što je njegovih 10 godina na vlasti donijelo Hrvatskoj.
Dostupno još 7 dana
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2:56
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 19.10.2026.: Počela sezone gripe

RTL Danas 19.10.2026.: Počela sezone gripe

Počela je sezone gripe u Hrvatskoj. Oboljelih je više od stotinu. Prema podacima najviše ih je u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Dostupno još 5 dana
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1:58
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 19.10.2026.: Pregovori o plaćama

RTL Danas 19.10.2026.: Pregovori o plaćama

Poduzetnici i iznajmljivači predali 10 zahtjeva Vladi - počeli pregovori o plaćama u javnim i državnim službama.
Dostupno još 5 dana
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6:31
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 19.10.2026.: Uhićenja zbog skandiranja

RTL Danas 19.10.2026.: Uhićenja zbog skandiranja

Zbog nacističkih povika u Splitu kazneno prijavljene 23 osobe, među njima i maloljetnik.
Dostupno još 5 dana
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2:45
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 19.10.2026.: Japanska misija na Mars

RTL Danas 19.10.2026.: Japanska misija na Mars

Japan piše povijest - krenula misija koja bi mogla riješiti jednu od najvećih tajni Marsa.
Dostupno još 5 dana
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5:10
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 18.10.2026.: Spor oko baznih cijena

RTL Danas 18.10.2026.: Spor oko baznih cijena

Umjesto sidrenih stižu nam bazne cijene. Stupaju na snagu za točno mjesec dana. Tko će isticati dvije cijene usluga, a tko je pošteđen?
Dostupno još 4 dana
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3:16
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 18.10.2026.: Tjeralica za huliganima

RTL Danas 18.10.2026.: Tjeralica za huliganima

Policija objavila tjeralicu za huliganima iz Splita. Uhićena još dvojica. Širi se popis identificiranih izgrednika. Sada ih je 20.
Dostupno još 4 dana
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1:18
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 17.10.2026.: Papa napustio bolnicu

RTL Danas 17.10.2026.: Papa napustio bolnicu

Papa Lav XIV. napustio bolnicu Gemelli. Već sutra predvodit će molitvu za hodočasnike, a poznato je i na kojoj lokaciji.
Dostupno još 3 dana
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7:46
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 17.10.2026.: Huligani i političke reakcije

RTL Danas 17.10.2026.: Huligani i političke ...

Policija nastavlja identifikaciju i potragu za huliganima iz Splita! Suci prozivaju ministra Božinovića za paušalno kritiziranje sudova.
Dostupno još 3 dana
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3:09
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 17.10.2026.: Spašene mačke iz stana

RTL Danas 17.10.2026.: Spašene mačke iz stana

U stanu od 47 kvadrata na riječkim Pećinama držao 89 mačaka. Spasili ih volonteri.
Dostupno još 3 dana
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12:01
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 16.10.2026.: Uhićenja u Splitu

RTL Danas 16.10.2026.: Uhićenja u Splitu

Troje uhićenih u Splitu nakon antisemitskog skandiranja u Torcidinom korteu. Policija identificirala još osoba, traju potrage.
Dostupno još 2 dana
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2:53
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 16.10.2026.: U Tinjanu srušen Guinnessov rekord

RTL Danas 16.10.2026.: U Tinjanu srušen ...

300 rezača istovremeno rezalo pršut. U Tinjanu srušen Guinnessov rekord.
Dostupno još 2 dana
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3:21
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 15.10.2026.: Neredi u Splitu

RTL Danas 15.10.2026.: Neredi u Splitu

Split pod opsadom policije zbog obračuna navijača Hajduka i Ajaxa. Skandalozoni povici Torcide.
Dostupno još 1 dan
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2:38
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 15.10.2026.: RTL nagrađen za sigurnost

RTL Danas 15.10.2026.: RTL nagrađen za sigurnost

RTL Danas prva redakcija nagrađena Oskarom sigurnosti.
Dostupno još 1 dan
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3:21
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 15.10.2026.: Vučićev predizborni manevar

RTL Danas 15.10.2026.: Vučićev predizborni manevar

Vučićev predizborni manevar. Za miješanje u kampanju optužuje Hrvatsku vladu i medije.
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6:56
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 15.10.2026.: Žalbe na stadion Maksimir

RTL Danas 15.10.2026.: Žalbe na stadion Maksimir

Uoči Dinamove europske utakmice izišli detalji novog stadiona. Uživo iz Maksimira s reakcijama.
Dostupno još 1 dan
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3:15
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 15.10.2026.: 15 godina za ubojstvo

RTL Danas 15.10.2026.: 15 godina za ubojstvo

Bivšem policajcu Smažilu 15 godina za ubojstvo studentice Mihaele. Sud zaključio - nije bilo izravne namjere.
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0:27
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 14.10.2026.: Peta žrtva požara u Omišu

RTL Danas 14.10.2026.: Peta žrtva požara u Omišu

Preminula peta žrtva požara u Omišu, muškarac od 70 godina.
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6:56
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 14.10.2026.: Posljednji ispraćaj Gorana Bare

RTL Danas 14.10.2026.: Posljednji ispraćaj Gorana ...

Posljednji ispraćaj Gorana Bare u Vinkovcima. Od glazbene legende oprostili se obitelj, prijatelji i kolege.
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3:17
RTL Danas u 19:00 - Teme dana

RTL Danas 14.10.2026.Suđenje za Sjeverni tok

U Njemačkoj počelo suđenje za sabotažu Sjevernog toka.
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2:43
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 14.10.2026.: Otkriće instituta R. Boškovića

RTL Danas 14.10.2026.: Otkriće instituta R. ...

Znanstvenici s Ruđera ispisali povijest - njihovo otkriće donosi novi pogled na evoluciju.
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4:17
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 14.10.2026.: Božinović o strožim kaznama

RTL Danas 14.10.2026.: Božinović o strožim ...

Ministar Davor Božinović o zakonskim prijedlozima kojima se predviđaju strože kazne za vozače električnih romobila.
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3:03
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 14.10.2026.: Papa nakon operacije pluća

RTL Danas 14.10.2026.: Papa nakon operacije pluća

Papa se oporavlja od operacije raka pluća.
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4:12
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 14.10.2026.: Stroža pravila za romobile

RTL Danas 14.10.2026.: Stroža pravila za romobile

Novi zakon za električne romobile - svako vozilo u registru, roditeljima kazne i do 3 tisuće eura.
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