RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 13.10.2026.: Rasprava o opozivu Plenkovića

RTL Danas u 19:00 ,
Dostupno još 29 dana
Oporba zahtijeva opoziv Andreja Plenkovića zbog otpada u Gospiću. Plenković podnio izvješće o radu Vlade, većina oporbe napustila sabornicu.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisija, Informativni programDržava: Hrvatska
Teme danaSredišnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
3:39
RTL Danas 13.10.2026.:Operacija pape Lava XIV.
Papa Lav XIV. primljen u bolnicu na operaciju pluća. Vjernici se mole za njegov oporavak.
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1:28
RTL Danas 13.10.2026.: Presretanje sumnjivog ...
Alarm na hrvatskom nebu. Sumnja na otmicu malteškog putničkog aviona. Vojska podignula Rafale.
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3:31
RTL Danas 13.10.2026.: Rasprava o opozivu ...
Oporba zahtijeva opoziv Andreja Plenkovića zbog otpada u Gospiću. Plenković podnio izvješće o radu Vlade, većina oporbe napustila sabornicu.
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6:34
RTL Danas 13.10.2026.: Rasprava o opozivu Vlade
Oporba po 44. put traži opoziv Vlade. Gosti RTL Danas: saborski zastupnici Saša Đujić i Marin Piletić.
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0:58
RTL Danas 13.10.2026.: Porast salmonele
Trostruki porast slučajeva salmonele u Primorsko-goranskoj županiji.
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2:51
RTL Danas 13.10.2026.: Naknade za novorođenčad
Roditelji bi uskoro mogli dobivati 800 eura za novorođeno dijete! Cilj je da dođe do 1000. Donosimo sve detalje.
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2:54
RTL Danas 12.10.2026.: Kazne za novake
Prve kazne zbog nedolaska na preglede za obvezni vojni rok - najviša 500 eura.
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2:52
RTL Danas 12.10.2026.: Sve teže do stana
Kamate na kredite rastu, a prema najnovijem istraživanju - povoljnije je bilo zadužiti se prije 5 godina.
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3:01
RTL Danas 12.10.2026.: Papa na operaciji pluća
Papa sutra na operaciji pluća, danas na audijencijama. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje.
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4:34
RTL Danas 12.10.2026.: Kriza u zatvorima
Zatvori su pred rasulom - tvrde pravosudni policajci i traže hitan sastanak. Kako im odgovaraju iz ministarstva?
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3:21
RTL Danas 12.10.2026.: Salmonela u cherry ...
Rajčice iz Italije zaražene salmonelom i u Hrvatskoj - otkrivamo gdje i što ako ste ih konzumirali.
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2:54
RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Zagrebački maraton
Zagrebački maraton okupio tisuće trkača - od 16 do 84 godine.
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6:56
RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Dosje: Fenomen Putin
Kako je Putin već desetljećima jedan od najutjecajnijih, ali i najopasnijih političara? Proslavio je 74. rođendan, a kraj njegove političke karijere još se ne nazire.
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0:44
RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Trump najavio ...
Trump kritizirao Zelenskog pa najavio energetsko primirje Rusije i Ukrajine! Je li odluka o kraju rata u rukama Putina?
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3:16
RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Crodemskop
RTL donosi ekskluzivno istraživanje: kome je naštetila afera s otpadom, a tko je profitirao na štrajku u Zagrebu?
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3:08
RTL Danas 19:00 11.10.2026.: 'Vaterpolo' na ...
Obilna kiša otkrila sve mane splitskog stadiona! Hoće li to ubrzati odluku o njegovoj budućnosti?
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3:21
RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Papa Lav mora na ...
Papa Lav tijekom Angelusa otkrio da mora na operaciju. Liječnici otkrili čvor na plućima.
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