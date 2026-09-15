RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 14.09.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 14.09.2026. Opet buknulo iznad Milne - na terenu 200 vatrogasaca. Zbraja se šteta od kuća do maslinika. Stanje teško ozlijeđene žene bolje - za RTL govori vatrogasac koji joj je spasio život. Zbog otkrića RTL-a Danas - Državno odvjetništvo pokrenulo izvide zbog ilegalnog otpada u Otoku kod Vinkovaca. Nakon divljanja po Rijeci i Krku stižu izmjene zakona: drastične kazne za ilegalne utrke. Novi način ukopa u Murskom Središću - američka metoda puno jeftinija i jednostavnija. Engleska nogometna superzvijezda Jude Belingham ekskluzivno za RTL o Hrvatskoj i prijatelju Modriću.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska