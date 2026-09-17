RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 16.09.2026.

RTL Danas 20.09.2026.

Teme dana 20.09.2026. UZBUNA ZBOG "SIDRENIH" CIJENA Nakon objave RTL-a Danas o novom pravilu isticanja cijena - trgovci i obrtnici bijesni - zasuli Ministarstvo upitima. NOVO POSKUPLJENJE Vreća peleta u godinu dana poskupjela i do 40 posto. Istražujemo - Hoće li trošak grijanja za kućanstva dodatno rasti? TRAGEDIJA U SLOVENIJI Otac poginuo spašavajući sedmogodišnjeg sina.Jedan za drugim pali u provaliju nedaleko od Bohinja. NOVA PRAVILA ZA NAJAM Vlasnik će u stan smjeti ući najviše dvaput na godinu, a najkraći otkazni rok - tri mjeseca. RTL Danas donosi detalje novih pravila za najam. ZBOG HALJINE VRAĆENA IZ BOLNICE Pacijenticu splitskog KBC-a vratili su jer je nosila haljinu bez rukava Reagirala pravobraniteljica, ali i ministrica zdravstva. OBNOVA PRUGE Četrnaest tisuća pružnih pragova tretiranih kancerogenim kreozotom tik uz obiteljske kuće u Siraču! HŽ tvrdi - sve je po propisima, mještani zabrinuti. Europska Unija zabranjuje društvene mreže za sve mlađe od 13 godina. A od 13 do 18 godina isključivo uz određene uvjete. LIVIJEV DEBI Livaković debitirao za Barcelonu! Oduševio i navijače i trenera.

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