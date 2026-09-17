RTL Danas u 19:00 - Sezona 26 - RTL Danas 16.09.2026.

RTL Danas u 19:00 ,
Teme dana 16.09.2026. Teška prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici zbog vožnje u suprotnom smjeru. Jedna osoba poginula, RTL u posjedu uznemirujuće snimke. Uživo s mjesta sudara. Uhićena majka dječaka teško stradalog u požaru u Zadru. Liječnici se i dalje bore za njegov život. Von der Leyen održala govor pa zaradila kritike. Oštro reagirala i zbog pogreba Ratka Mladića. Uživo iz Strasbura Ana Mlinarić. Zabrana društvenih mreža mlađima od 13 u Europskoj uniji, ostalima stroge restrikcije do 18. godine! Tko će kontrolirati što rade djeca? Zadnji dani za kupanje - stiže promjena vremena u cijeloj zemlji, gdje će biti nevremena? RTL u Halu sa Sergejem Jakirovićem - kako je gotovo nepoznati klub postao hit najjače nogometne lige na svijetu?Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisijaDržava: Hrvatska