RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 16.10.2026.: Uhićenja u Splitu

RTL Danas u 19:00 ,
Dostupno još 27 dana
Troje uhićenih u Splitu nakon antisemitskog skandiranja u Torcidinom korteu. Policija identificirala još osoba, traju potrage.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: informativna emisija, Informativni programDržava: Hrvatska
Teme danaSredišnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: Informativni program, Infromativni programDržava: Hrvatska
5:10
RTL Danas 18.10.2026.: Spor oko baznih cijena
Umjesto sidrenih stižu nam bazne cijene. Stupaju na snagu za točno mjesec dana. Tko će isticati dvije cijene usluga, a tko je pošteđen?
Dostupno još 29 dana
3:16
RTL Danas 18.10.2026.: Tjeralica za huliganima
Policija objavila tjeralicu za huliganima iz Splita. Uhićena još dvojica. Širi se popis identificiranih izgrednika. Sada ih je 20.
Dostupno još 29 dana
3:09
RTL Danas 17.10.2026.: Spašene mačke iz stana
U stanu od 47 kvadrata na riječkim Pećinama držao 89 mačaka. Spasili ih volonteri.
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7:46
RTL Danas 17.10.2026.: Huligani i političke ...
Policija nastavlja identifikaciju i potragu za huliganima iz Splita! Suci prozivaju ministra Božinovića za paušalno kritiziranje sudova.
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1:18
RTL Danas 17.10.2026.: Papa napustio bolnicu
Papa Lav XIV. napustio bolnicu Gemelli. Već sutra predvodit će molitvu za hodočasnike, a poznato je i na kojoj lokaciji.
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2:53
RTL Danas 16.10.2026.: U Tinjanu srušen ...
300 rezača istovremeno rezalo pršut. U Tinjanu srušen Guinnessov rekord.
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12:01
RTL Danas 16.10.2026.: Uhićenja u Splitu
Troje uhićenih u Splitu nakon antisemitskog skandiranja u Torcidinom korteu. Policija identificirala još osoba, traju potrage.
Dostupno još 27 dana
2:38
RTL Danas 15.10.2026.: RTL nagrađen za sigurnost
RTL Danas prva redakcija nagrađena Oskarom sigurnosti.
Dostupno još 26 dana
3:21
RTL Danas 15.10.2026.: Neredi u Splitu
Split pod opsadom policije zbog obračuna navijača Hajduka i Ajaxa. Skandalozoni povici Torcide.
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3:21
RTL Danas 15.10.2026.: Vučićev predizborni manevar
Vučićev predizborni manevar. Za miješanje u kampanju optužuje Hrvatsku vladu i medije.
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6:56
RTL Danas 15.10.2026.: Žalbe na stadion Maksimir
Uoči Dinamove europske utakmice izišli detalji novog stadiona. Uživo iz Maksimira s reakcijama.
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3:15
RTL Danas 15.10.2026.: 15 godina za ubojstvo
Bivšem policajcu Smažilu 15 godina za ubojstvo studentice Mihaele. Sud zaključio - nije bilo izravne namjere.
Dostupno još 26 dana
3:03
RTL Danas 14.10.2026.: Papa nakon operacije pluća
Papa se oporavlja od operacije raka pluća.
Dostupno još 25 dana
4:12
RTL Danas 14.10.2026.: Stroža pravila za romobile
Novi zakon za električne romobile - svako vozilo u registru, roditeljima kazne i do 3 tisuće eura.
Dostupno još 25 dana
4:17
RTL Danas 14.10.2026.: Božinović o strožim ...
Ministar Davor Božinović o zakonskim prijedlozima kojima se predviđaju strože kazne za vozače električnih romobila.
Dostupno još 25 dana
6:56
RTL Danas 14.10.2026.: Posljednji ispraćaj Gorana ...
Posljednji ispraćaj Gorana Bare u Vinkovcima. Od glazbene legende oprostili se obitelj, prijatelji i kolege.
Dostupno još 25 dana
3:17
RTL Danas 14.10.2026.Suđenje za Sjeverni tok
U Njemačkoj počelo suđenje za sabotažu Sjevernog toka.
Dostupno još 25 dana
0:27
RTL Danas 14.10.2026.: Peta žrtva požara u Omišu
Preminula peta žrtva požara u Omišu, muškarac od 70 godina.
Dostupno još 25 dana
2:43
RTL Danas 14.10.2026.: Otkriće instituta R. ...
Znanstvenici s Ruđera ispisali povijest - njihovo otkriće donosi novi pogled na evoluciju.
Dostupno još 25 dana
1:28
RTL Danas 13.10.2026.: Presretanje sumnjivog ...
Alarm na hrvatskom nebu. Sumnja na otmicu malteškog putničkog aviona. Vojska podignula Rafale.
Dostupno još 24 dana
3:31
RTL Danas 13.10.2026.: Rasprava o opozivu ...
Oporba zahtijeva opoziv Andreja Plenkovića zbog otpada u Gospiću. Plenković podnio izvješće o radu Vlade, većina oporbe napustila sabornicu.
Dostupno još 24 dana
2:51
RTL Danas 13.10.2026.: Naknade za novorođenčad
Roditelji bi uskoro mogli dobivati 800 eura za novorođeno dijete! Cilj je da dođe do 1000. Donosimo sve detalje.
Dostupno još 24 dana
3:39
RTL Danas 13.10.2026.:Operacija pape Lava XIV.
Papa Lav XIV. primljen u bolnicu na operaciju pluća. Vjernici se mole za njegov oporavak.
Dostupno još 24 dana
6:34
RTL Danas 13.10.2026.: Rasprava o opozivu Vlade
Oporba po 44. put traži opoziv Vlade. Gosti RTL Danas: saborski zastupnici Saša Đujić i Marin Piletić.
Dostupno još 24 dana
0:58
RTL Danas 13.10.2026.: Porast salmonele
Trostruki porast slučajeva salmonele u Primorsko-goranskoj županiji.
Dostupno još 24 dana
2:52
RTL Danas 12.10.2026.: Sve teže do stana
Kamate na kredite rastu, a prema najnovijem istraživanju - povoljnije je bilo zadužiti se prije 5 godina.
Dostupno još 23 dana
3:21
RTL Danas 12.10.2026.: Salmonela u cherry ...
Rajčice iz Italije zaražene salmonelom i u Hrvatskoj - otkrivamo gdje i što ako ste ih konzumirali.
Dostupno još 23 dana
4:34
RTL Danas 12.10.2026.: Kriza u zatvorima
Zatvori su pred rasulom - tvrde pravosudni policajci i traže hitan sastanak. Kako im odgovaraju iz ministarstva?
Dostupno još 23 dana
3:01
RTL Danas 12.10.2026.: Papa na operaciji pluća
Papa sutra na operaciji pluća, danas na audijencijama. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje.
Dostupno još 23 dana
2:54
RTL Danas 12.10.2026.: Kazne za novake
Prve kazne zbog nedolaska na preglede za obvezni vojni rok - najviša 500 eura.
Dostupno još 23 dana
2:54
RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Zagrebački maraton
Zagrebački maraton okupio tisuće trkača - od 16 do 84 godine.
Dostupno još 22 dana
6:13
RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Oproštaj od Gorana ...
Obožavatelji odali počast Goranu Bari.
Dostupno još 22 dana
6:56
RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Dosje: Fenomen Putin
Kako je Putin već desetljećima jedan od najutjecajnijih, ali i najopasnijih političara? Proslavio je 74. rođendan, a kraj njegove političke karijere još se ne nazire.
Dostupno još 22 dana
0:44
RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Trump najavio ...
Trump kritizirao Zelenskog pa najavio energetsko primirje Rusije i Ukrajine! Je li odluka o kraju rata u rukama Putina?
Dostupno još 22 dana
3:16
RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Crodemskop
RTL donosi ekskluzivno istraživanje: kome je naštetila afera s otpadom, a tko je profitirao na štrajku u Zagrebu?
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3:08
RTL Danas 19:00 11.10.2026.: 'Vaterpolo' na ...
Obilna kiša otkrila sve mane splitskog stadiona! Hoće li to ubrzati odluku o njegovoj budućnosti?
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