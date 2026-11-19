RTL Danas u 19:00 ,
Dostupno još 29 dana
Teška nesreća kod Slunja - troje poginulih krenuli u Škabrnju odati počast žrtvama.Prikaži više
Sezona 26Središnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: Informativni program, informativna emisijaDržava: Hrvatska
Teme danaSredišnja informativna emisija RTL Danas u 19:00 svakodnevno gledateljima donosi samo najaktualnije, istinite i objektivne informacije. Uz svoje etablirano uredništvo i iskusne voditelje, RTL Danas postavlja se kao prvi, neovisan i nepristran izvor informacija. Emisija se emitirana svaki dan u 19 sati i predstavlja ključni trenutak kada gledatelji mogu saznati sve važno što se dogodilo tijekom dana u Hrvatskoj i svijetu. Pružajući brze i relevantne informacije, emisija je posvećena informiranju gledatelja o najvažnijim događajima, političkim, društvenim i gospodarskim temama. RTL Danas u 19:00, kao izvor pouzdanih vijesti, nastoji održati visoke novinarske standarde i ostati neprikosnoveni izbor za sve koji cijene kvalitetan, točan i sveobuhvatan pregled najnovijih događanja.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
2:38
RTL Danas 18.11.2026.: Teška nesreća kod Slunja
Teška nesreća kod Slunja - troje poginulih krenuli u Škabrnju odati počast žrtvama.
Dostupno još 29 dana
1:00
RTL Danas 18.11.2026.: Dan sjećanja
Hrvatska uz Vukovar. Više od sto tisuća ljudi u Koloni sjećanja.
Dostupno još 29 dana
3:14
RTL Danas 18.11.2026.: Spektakl ili zdravstvo?
Splićani peticijom protiv koncerta Dine Merlina i ostalih. 300 tisuća eura žele za kupnju PET/CT uređaja! Što odgovara gradonačelnik?
Dostupno još 29 dana
3:08
RTL Danas 17.11.2026.: Bazne cijene
Je li poskupjelo i koliko? Prvi dan baznih cijena.
Dostupno još 28 dana
6:34
RTL Danas 17.11.2026.: Nastavak slučaja Periš
Nastavak slučaja Periš. Čeka se odluka o istražnom zatvoru. Biskupi pozvali političare da preuzmu svoj dio odgovornosti.
Dostupno još 28 dana
3:06
RTL Danas 16.11.2026.: GTA ludnica
Nakon 13 godina stiže najskuplja igrica svih vremena! GTA 6 u Hrvatskoj izlazi u četvrtak.
Dostupno još 27 dana
4:22
RTL Danas 16.11.2026.: 14 godina od presude
Prije 14 godina generali Gotovina i Markač vratili se u domovinu! Gost Ante Kotromanović koji je po njih otišao u Haag.
Dostupno još 27 dana
11:22
RTL Danas 16.11.2026.: Uhićenja u Jankomiru
Uhićene i doktorica, medicinske sestre i još jedan tehničar sa snimke iz bolnice u Jankomiru.
Dostupno još 27 dana
3:01
RTL Danas 15.11.2026.: Napad na nogometaša
Maskirani napadači upali u svlačionicu kluba tijekom utakmice u Novakovcu kod Varaždina i pretukli igrača.
Dostupno još 26 dana
13:37
RTL Danas 15.11.2026.: RTL Dosje: Soba 11A
Tjedan dana otkako je javnost potresla smrt Kristiana Josipa Periša u Jankomiru. RTL Dosje analizira tko je sve zakazao? Gošća šefica Povjerenstva za osobe s duševnim smetnjama
Dostupno još 26 dana
1:55
RTL Danas 14.11.2026.: Napadnut ličko-senjski ...
Incident u Gospiću: u pizzeriji napadnut župan Petry, slomljen mu nos! Napadač uhićen!
Dostupno još 25 dana
8:50
RTL Danas 14.11.2026.: Emotivni skupovi
Osam minuta tišine za Kristiana Periša u više gradova - obitelj planira prosvjed za tjedan dana - doznajemo detalje.
Dostupno još 25 dana
6:09
RTL Danas 13.11.2026.: Prijetnje i ostavke
Četvorica osumnjičenika za ubojstvo pacijenta hitno premještena iz Remetinca zbog sigurnosnih razloga. Četiri od sedam članova Upravnog vijeća psihijatrije u Jankomiru podnijelo ostavku.
Dostupno još 24 dana
3:08
RTL Danas 13.11.2026.: Promjena vremena
Nevrijeme u Gorskom kotaru. Izlilo se jezero Bayer - vatrogasci ispumpavali vodu iz kuća.
Dostupno još 24 dana
3:25
RTL Danas 12.11.2026.: Slučaj Jankomir
Nakon užasa u Jankomiru, ravnateljica podnijela ostavku, obitelj pozvala sve na oproštaj u centru Zagreba.
Dostupno još 23 dana
2:02
RTL Danas 12.11.2026.: Smrt djeteta u Splitu
Trogodišnjak pao kroz prozor trećeg kata u centru Splita i preminuo.
Dostupno još 23 dana
3:27
RTL Danas 12.11.2026.: Kraj proizvodnje Nevere
Rimac ugasio proizvodnju hrvatskog hiper automobila nakon 71. Nevere.
Dostupno još 23 dana
2:43
RTL Danas 12.11.2026.: Jeftinije gorivo u ...
Slovensko gorivo jeftinije od hrvatskog! Provjerili smo koliko se toči preko granice i kad će cijene u Hrvatskoj pasti?
Dostupno još 23 dana
11:19
RTL Danas 12.11.2026.: Turudić o istrazi Jankomira
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o istrazi Jankomira.
Dostupno još 23 dana
7:28
RTL Danas 11.11.2026.: Širenje istrage
Širi li se broj osumnjičenih za ubojstvo Kristiana Josipa Periša u bolničkom krevetu? Policija zbog prijetnji čuva osoblje u Jankomiru, stižu i zaštitari.
Dostupno još 21 dana
2:35
RTL Danas 11.11.2026.: Velika vježba
Poplave, nestali, kemijska kontaminacija. Prva generacija civilnih ročnika na velikom ispitu kod Karlovca.
Dostupno još 22 dana
4:02
RTL Danas 11.11.2026.: Oproštaj od Miše Kovača
Emotivna komemoracija za Mišu Kovača uz shrvanu obitelj. Od njega se oprostili prijatelji, kolege i političari.
Dostupno još 22 dana
6:03
RTL Danas 11.11.2026.: Gost: Andrija Jarak
Nova sezona 'Dosjea Jarak' donosi šest priča iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. O prvoj epizodi, 'Drniš: Povratak zla' govori jedan od autora true crime serijala, Andrija Jarak.
Dostupno još 22 dana
2:11
RTL Danas 10.11.2026.: Lančani sudar u Bugarskoj
Najmanje 12 poginulih u lančanom sudaru čak 86 vozila na autocesti u Bugarskoj.
Dostupno još 21 dana
12:10
RTL Danas 10.11.2026.: Smrt Kristiana Periša
Tko je odgovoran za smrt Kristiana Josipa Periša? Bolnica i grad tvrde - nije bilo zataškavanja. Obitelj otkriva: nakon njegove smrti zaručnica izgubila dijete.
Dostupno još 20 dana
3:06
RTL Danas 10.11.2026.: Kolona sjećanja
Uživo s mladima koji će u Vukovaru nosit bijele majice s imenima svih nestalih u Domovinskom ratu.
Dostupno još 21 dana
3:15
RTL Danas 09.11.2026.: Bolja analiza potresa
Nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa postavljeno stotinu novih mjernih postaja. Bili smo na jednoj od njih.
Dostupno još 20 dana
3:13
RTL Danas 09.11.2026.: Posvojenje djece u ...
Donosimo emotivne priče posvojenih žena i njihovih novih obitelji. Na novi dom čeka još 335 djece.
Dostupno još 20 dana
3:21
RTL Danas 09.11.2026.: Špijunska afera
Skandal u vodećem tehnološkom divu - direktor Nvidije priznao aferu sa ženom za koju se sumnja da je špijunirala za Kinu.
Dostupno još 20 dana
5:40
RTL Danas 09.11.2026.: Sumnjiva smrt sportaša
Zbog smrti Kristijana Josipa Periša u istražnom zatvoru četvorica medicinskih tehničara iz Jankomira. Kolege im dali podršku, obitelj sumnja u nasilnu smrt.
Dostupno još 20 dana
4:25
RTL Danas 08.11.2026.: Teška nesreća
Prevrnuo se autobus kod Zagreba, poginuli državljani Hrvatske i Crne Gore - ozlijeđeno više od 30 putnika.
Dostupno još 19 dana
1:59
RTL Danas 08.11.2026.: Crodemoskop
Novi Crodemoskop za studeni - najveće stranke u problemu, u godinu dana drastično im pao rejting.
Dostupno još 19 dana
1:11
RTL Danas 08.11.2026.: Crodemoskop 2. dio
Koji političari su izglasani kao najnegativniji? Novi Crodemoskop donosi rezultate.
Dostupno još 19 dana
3:55
RTL Danas 07.11.2026.: Curenje naftovoda
Oštećen Janafov naftovod kod Nove Gradiške, izlile se tone nafte - 15 osoba zatražilo liječničku pomoć.
Dostupno još 18 dana
1:27
RTL Danas 07.11.2026.: Pucnjava u Krakowu
Najmanje šestero mrtvih u pucnjavi u Poljskoj. Napadač uhićen.
Dostupno još 18 dana
5:53
RTL Danas 06.11.2026.: Novi otkazi u Vinogradskoj
Ne smiruje se pobuna u bolnici Sestre milosrdnice - još dvoje radiologa dalo otkaz zbog povratka Dijane Zadravec.
Dostupno još 17 dana
3:47
RTL Danas 05.11.2026.: Trumpov izborni poraz
Trump se oglasio prvi put nakon poraza republikanaca u predstavničkim tijelima. Pronašao je krivca.
Dostupno još 16 dana
4:56
RTL Danas 05.11.2026.: Kriza u Vinogradskoj
Osam radiologa dalo otkaz u Vinogradskoj. Uprava poručuje - pacijenti neće biti zakinuti. Oporba proziva vladajuće zbog političkog imenovanja šefice radiologije.
Dostupno još 16 dana
3:28
RTL Danas 05.11.2026.: Novi Frankovićev istup
Dubrovački gradonačelnik nakon izjave o konzumaciji kokaina među društveno-političkom elitom - zatražio bezuvjetni zatvor za dilere.
Dostupno još 16 dana
1:05
RTL Danas 05.11.2026.: Otvoren komunistički arhiv
Mađarska otvorila komunistički arhiv. Krio je imena više od 60 tisuća doušnika tajne službe. Mnogi od njih još su živi.
Dostupno još 16 dana
3:35
RTL Danas 04.11.2026.: Oproštaj od Miše Kovača
Na Mirogoju pokopan Mate Mišo Kovač - kako ga je Dalmacija ispratila na posljednji počinak.
Dostupno još 15 dana
6:37
RTL Danas 04.11.2026.: Američki međuizbori
Težak poraz Trumpovih republikanaca - izgubili većinu u oba doma Kongresa. Povijest pišu žene i manjine.
Dostupno još 15 dana
1:49
RTL Danas 04.11.2026.: Novi rast inflacije
Poskupljenja ne prestaju - novi rast inflacije u Hrvatskoj.
Dostupno još 15 dana
3:28
RTL Danas 04.11.2026.: Hrgović želi borbu u ...
Hoće li Hrvatska ugostiti boksački spektakl vrijedan milijun eura? Filip Hrgović želi braniti naslov svjetskog prvaka pred domaćom publikom.
Dostupno još 15 dana
0:49
RTL Danas 03.11.2026.: Plenković o Miši Kovaču
Premijer Andrej Plenković iz Bruxellesa stigao izravno na Poljud i govorio o Miši Kovaču.
Dostupno još 14 dana
3:33
RTL Danas 03.11.2026.: Hakerski napadi na uređaje
Kako su hakeri zagrijali hladnjake europskih trgovina? Hrvatski stručnjaci objašnjavaju - kobno je spajanje na aplikacije.
Dostupno još 14 dana
3:39
RTL Danas 03.11.2026.: Hrvatska na sajmu u Londonu
Britancima Hrvatska sve poželjnija destinacija. Uživo iz Londona - s jednog od najprestižnijih turističkih sajmova.
Dostupno još 14 dana
2:52
RTL Danas 03.11.2026.: Studentski rad ide u staž
Od iduće godine studentski rad ubrajat će se u staž.
Dostupno još 14 dana
3:44
RTL Danas 02.11.2026.: Šibenik pjeva Miši
Šibenčani se oprostili od Miše Kovača. Ispratit će ga i sutra. Vlada proglasila Dan nacionalne sućuti. Uživo smo u Šibeniku.
Dostupno još 13 dana
4:14
RTL Danas 02.11.2026.: Oproštaj od Gorana Bare
Emocije i suze u Lisinskom. Prijatelji i kolege oprostili se od legende rocka Gorana Bare.
Dostupno još 13 dana
3:08
RTL Danas 02.11.2026.: Nove izmjene Zakona o radu
Stižu promjene za radnike: plaće će biti javne, mijenja se i način korištenja godišnjeg. U oglasima će morati biti i iznos plaće.
Dostupno još 13 dana
7:22
RTL Danas 01.11.2026.: Blagdan sjećanja na ...
Lampaši, cvijeće i tisuće građana na grobljima diljem Hrvatske. Na blagdan Svih svetih snažne poruke nadbiskupa Kutleše i Uzinića.
Dostupno još 12 dana
1:10
RTL Danas 01.11.2026.. Heidi Klum i kostim
Heidi Klum ponovno je iznenadila javnost svojim kostimom za Noć vještica.
Dostupno još 12 dana
4:30
RTL Danas 01.11.2026.: Oproštaj od glazbene ...
Šibenik se oprašta od svoje legende, kolege svjedoče o Mišinoj posebnosti.
Dostupno još 12 dana
4:57
RTL Danas 31.10.2026.: Šibenik se oprašta od Miše ...
Šibenik se oprašta od Miše Kovača.
Dostupno još 11 dana
7:51
RTL Danas 31.10.2026.: Oproštaj od Mate Miše ...
Oproštaj od legende Mate Miše Kovača.
Dostupno još 11 dana
5:59
RTL Danas 31.10.2026.: Mišo Kovač – više od ...
Zašto je Mate Mišo Kovač bio fenomen puno veći od glazbe? Gost RTL-a danas glazbeni kritičar, Bojan Mušćet.
Dostupno još 11 dana
3:38
RTL Danas 29.10.2026.: Španjolska tuguje
U Španjolskoj proglašena trodnevna žalost nakon sudara brzih vlakova u kojem su poginule 74 osobe. Objavljena komunikacija sa strojovođama netom prije nesreće.
Dostupno još 10 dana
2:43
RTL Danas 29.10.2026.: Raste minimalna plaća
Kolike povišice Vlada nudi državnom i javnom sektoru? Minimalac raste na 1130 eura bruto! Što kažu poslodavci i sindikati?
Dostupno još 9 dana
3:07
RTL Danas 29.10.2026.: Ograničene cijene adventa
Širi se popis gradova koji ograničavaju cijene hrane i pića na adventima. Koliko ćemo maksimalno plaćati fritule, a koliko kuhano vino?
Dostupno još 9 dana
2:42
RTL Danas 29.10.2026.: Rimcu ukrali auto
Jučer ukraden, danas vraćen! U Austriji pronađen skupocjeni Bugatti Mate Rimca.
Dostupno još 9 dana
4:07
RTL Danas 28.10.2026.: Sudar vlakova u Španjolskoj
Sudar brzih vlakova u Španjolskoj! Više od 60 mrtvih u okolici Toleda. Oglasio se premijer Sánchez. Istražujemo uzrok nesreće.
Dostupno još 8 dana
2:56
RTL Danas 28.10.2026.: Radnici odbijaju promaknuća
Sve više radnika odbija promaknuće kako bi sačuvali ono što im je važnije od uspjeha – slobodno vrijeme i mir.
Dostupno još 8 dana
3:33
RTL Danas 28.10.2026.: EU ograničava 'Kineze'
Europska unija ograničava uvoz kineskih hibridnih automobila.
Dostupno još 8 dana
2:58
RTL Danas 28.10.2026.: Teroristički napad u ...
18-godišnjak u Beogradu izveo teroristički napad na pripadnika žandarmerije i pritom poginuo! Razina sigurnosne prijetnje podignuta na najviši stupanj.
Dostupno još 8 dana
3:11
RTL Danas 28.10.2026.: Krađa zaustavila vlakove
Zbog krađe 100 metara žice - teretni vlak zapleo se u ostatke i blokirao prugu. Cijeli dan otežano prometovanje preko glavnog zagrebačkog kolodvora.
Dostupno još 8 dana
3:30
RTL Danas 27.10.2026.: Izbori u Izraelu
Izraelci na biralištima odlučuju o sudbini premijera Netanjahua - izlaznost najveća u zadnjih 50 godina.
Dostupno još 7 dana
2:54
RTL Danas 27.10.2026.: Opljačkan Spomen dom ...
Opljačkan Spomen dom Alojzija Stepinca. Na meti pljačkaša i zgroženi stanovnici Krašića.
Dostupno još 7 dana
0:48
RTL Danas 27.10.2026.: Horvatinčić izlazi iz ...
Tomislav Horvatinčić nagodio se s tužiteljstvom i izlazi iz Remetinca. Zatvorska kazna za njega još nije završena.
Dostupno još 7 dana
2:54
RTL Danas 27.10.2026.: Redovi za Orašara
I ove godine redovi za kupnju ulaznica za najizvođeniji balet na svijetu ruše rekorde.
Dostupno još 7 dana
7:23
RTL Danas 27.10.2026.: Greškom ostala bez želuca
Ženi odstranili želudac, a poslije utvrdili da nema rak. Doznajemo - zašto je došlo do kardinalne greške. Oglasila se i bolnica.
Dostupno još 7 dana
2:44
RTL Danas 26.10.2026.: Pripreme za blagdan Svih ...
Građani se pripremaju za nikad skuplje Svisvete.
Dostupno još 6 dana
6:53
RTL Danas 26.10.2026.: Tko će biti novi premijer ...
Tko će biti novi premijer Srbije - uživo Ana Mlinarić!
Dostupno još 6 dana
3:30
RTL Danas 26.10.2026.: Nova dječja bolnica
40 godina od kamena temeljca za nedovršenu Sveučilišnu bolnicu - počinje gradnja Nacionalne dječje bolnice u Blatu.
Dostupno još 6 dana
2:26
RTL Danas 25.10.2026.: Uživo iz Beograda
Uživo iz Beograda Ana Mlinarić. Čekanje u redovima satima - na čiju će se stranu preliti ova golema izlasnost.
Dostupno još 5 dana
8:30
RTL Danas 24.10.2026.: Novi prosvjedi u Francuskoj
Novi neredi u Francuskoj - policija vodenim topovima i suzavcem rastjeruje prosvjednike. Uživo iz Pariza Ivana Ivanda Rožić.
Dostupno još 4 dana
2:43
RTL Danas 24.10.2026.: Teška nesreća na A1
Jedna osoba poginula, pet ozlijeđeno u teškoj nesreći na autocesti kod Masleničkog mosta. Automobil završio u provaliji.
Dostupno još 4 dana
2:27
RTL Danas 24.10.2026.: Prosvjedi diljem Europe
Prosvjedi diljem Europe eskaliraju. Sukobi prosvjednika i policije i u Bruxellesu.
Dostupno još 4 dana
4:34
RTL Danas 24.10.2026.: Atmosfera pred izbore u ...
Dan uoči izbora uživo iz Beograda.
Dostupno još 4 dana
3:46
RTL Danas 23.10.2026.: Izbori u Srbiji
U Srbiji predizborna šutnja - studenti održali sinoć završni skup u Beogradu.
Dostupno još 3 dana
5:14
RTL Danas 23.10.2026.: Nestao Hrvat u Crnom moru
Potraga za Hrvatom nestalim u napadu dronovima na brod u Crnom moru ušla u 8-dan. Novi napad na ključnoj ruti za ukrajinski izvoz! Hrvatski pomorci traže proglašenje ratne zone.
Dostupno još 3 dana
3:32
RTL Danas 22.10.2026.: Kazna za Hajduk
Hajduku stigla drastična kazna UEFA-e! Uz igranje pred praznim tribinama Poljuda, zbog bakljade i blokiranih prolaza mora platiti 96 tisuća eura.
Dostupno još 2 dana
5:37
RTL Danas 22.10.2026.: Gost RTL-a Danas Ivan ...
Nakon žestokog kritiziranja MUP-a Domovinski pokret smjenjuje svog državnog tajnika jer je stao na stranu policije zbog postupanja prema Torcidi. Gost RTL-a Danas Ivan Penava.
Dostupno još 2 dana
3:04
RTL Danas 22.10.2026.: Naselja za umirovljenike
Vodimo vas u prvo naselje za umirovljenike u Hrvatskoj. 166 kućica u Sisku, Petrinji i Glini čeka nove stanare.
Dostupno još 2 dana
4:19
RTL Danas 21.10.2026.: Uhićenja u Srbiji
Vučićevi mediji objavili - uhićeni organizatori nereda s hrvatskim putovnicama. Ministarstvo: tvrdnje su neutemeljene, odgodite put u Srbiju.
Dostupno još 1 dan
3:54
RTL Danas 21.10.2026.: Liječnici traže pravednu ...
Liječnici nezadovoljni zbog obračuna plaća, državi prijete tužbama.
Dostupno još 1 dan
3:32
RTL Danas 21.10.2026.: DP traži novac i ustupke
Premijer dobio potporu većine - je li kupio i koalicijski mir? Domovinski pokret nakon obračuna s MUP-om traži još 22 milijuna eura.
Dostupno još 1 dan
1:40
RTL Danas 21.10.2026.: Ročnici i vojna obuka
Tisuće novih ročnika ušlo je u vojarne. MORH objavio nove podatke o interesu za vojnu obuku.
Dostupno još 1 dan
3:01
RTL Danas 21.10.2026.: Biograd Boat Show
Ploveća vila od 5 i pol milijuna eura. Pogledajte kako izgleda 210 kvadrata luksuza uz biogradsku rivu.
Dostupno još 1 dan
3:04
RTL Danas 20.10.2026.: Skupi i traženi majstori
Od keramičara i vodoinstalatera pa sve do stolara - traženi majstori čije su usluge pravi luksuz.
Dostupno još samo danas
3:39
RTL Danas 20.10.2026.: Prosvjedi u Francuskoj i ...
Policijski sat donio predah u Francuskoj prije novih prosvjeda. U Milano stiže još 500 vojnika.
Dostupno još samo danas
4:18
RTL Danas 20.10.2026.: Penava napao policiju i ...
Zbog tjeralice za osumnjičenim bjeguncima iz Splita čelnik Domovinskog pokreta obrušio se na policiju i novinare. Što mu odgovora premijer?
Dostupno još samo danas
4:08
RTL Danas 20.10.2026.: Pad Revoluta i Google ...
Milijuni korisnika Revoluta diljem svijeta i stotine tisuća u Hrvatskoj u problemu zbog pada sustava. Iz digitalne banke poručuju - vaš novac je siguran.
Dostupno još samo danas
2:58
RTL Danas 20.10.2026.: Božićnice umirovljenicima
Od nekoliko desetaka do više od stotinu eura - kolike će božićnice pojedini gradovi isplatiti umirovljenicima?
Dostupno još samo danas