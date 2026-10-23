Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

RTL Danas u 19:00 ,

Teme dana Epizoda 0

Nakon žestokog kritiziranja MUP-a Domovinski pokret smjenjuje svog državnog tajnika jer je stao na stranu policije zbog postupanja prema Torcidi. Gost RTL-a Danas Ivan Penava.

Prikaži više
Dostupno još 29 dana

  • Sezona 26

  • Teme dana

5:37
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 22.10.2026.: Gost RTL-a Danas Ivan Penava

RTL Danas 22.10.2026.: Gost RTL-a Danas Ivan ...

Nakon žestokog kritiziranja MUP-a Domovinski pokret smjenjuje svog državnog tajnika jer je stao na stranu policije zbog postupanja prema Torcidi. Gost RTL-a Danas Ivan Penava.
Dostupno još 29 dana
3:32
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 22.10.2026.: Kazna za Hajduk

RTL Danas 22.10.2026.: Kazna za Hajduk

Hajduku stigla drastična kazna UEFA-e! Uz igranje pred praznim tribinama Poljuda, zbog bakljade i blokiranih prolaza mora platiti 96 tisuća eura.
Dostupno još 29 dana
3:04
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 22.10.2026.: Naselja za umirovljenike

RTL Danas 22.10.2026.: Naselja za umirovljenike

Vodimo vas u prvo naselje za umirovljenike u Hrvatskoj. 166 kućica u Sisku, Petrinji i Glini čeka nove stanare.
Dostupno još 29 dana
1:40
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 21.10.2026.: Ročnici i vojna obuka

RTL Danas 21.10.2026.: Ročnici i vojna obuka

Tisuće novih ročnika ušlo je u vojarne. MORH objavio nove podatke o interesu za vojnu obuku.
Dostupno još 28 dana
3:32
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 21.10.2026.: DP traži novac i ustupke

RTL Danas 21.10.2026.: DP traži novac i ustupke

Premijer dobio potporu većine - je li kupio i koalicijski mir? Domovinski pokret nakon obračuna s MUP-om traži još 22 milijuna eura.
Dostupno još 28 dana
3:01
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 21.10.2026.: Biograd Boat Show

RTL Danas 21.10.2026.: Biograd Boat Show

Ploveća vila od 5 i pol milijuna eura. Pogledajte kako izgleda 210 kvadrata luksuza uz biogradsku rivu.
Dostupno još 28 dana
4:19
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 21.10.2026.: Uhićenja u Srbiji

RTL Danas 21.10.2026.: Uhićenja u Srbiji

Vučićevi mediji objavili - uhićeni organizatori nereda s hrvatskim putovnicama. Ministarstvo: tvrdnje su neutemeljene, odgodite put u Srbiju.
Dostupno još 28 dana
3:54
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 21.10.2026.: Liječnici traže pravednu satnicu

RTL Danas 21.10.2026.: Liječnici traže pravednu ...

Liječnici nezadovoljni zbog obračuna plaća, državi prijete tužbama.
Dostupno još 28 dana
2:58
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 20.10.2026.: Božićnice umirovljenicima

RTL Danas 20.10.2026.: Božićnice umirovljenicima

Od nekoliko desetaka do više od stotinu eura - kolike će božićnice pojedini gradovi isplatiti umirovljenicima?
Dostupno još 27 dana
4:08
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 20.10.2026.: Pad Revoluta i Google Clouda

RTL Danas 20.10.2026.: Pad Revoluta i Google ...

Milijuni korisnika Revoluta diljem svijeta i stotine tisuća u Hrvatskoj u problemu zbog pada sustava. Iz digitalne banke poručuju - vaš novac je siguran.
Dostupno još 27 dana
4:18
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 20.10.2026.: Penava napao policiju i medije

RTL Danas 20.10.2026.: Penava napao policiju i ...

Zbog tjeralice za osumnjičenim bjeguncima iz Splita čelnik Domovinskog pokreta obrušio se na policiju i novinare. Što mu odgovora premijer?
Dostupno još 27 dana
3:04
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 20.10.2026.: Skupi i traženi majstori

RTL Danas 20.10.2026.: Skupi i traženi majstori

Od keramičara i vodoinstalatera pa sve do stolara - traženi majstori čije su usluge pravi luksuz.
Dostupno još 27 dana
3:39
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 20.10.2026.: Prosvjedi u Francuskoj i Italiji

RTL Danas 20.10.2026.: Prosvjedi u Francuskoj i ...

Policijski sat donio predah u Francuskoj prije novih prosvjeda. U Milano stiže još 500 vojnika.
Dostupno još 27 dana
6:52
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 19.10.2026.: Deset godina Andreja Plenkovića

RTL Danas 19.10.2026.: Deset godina Andreja ...

Plenković od danas najdugovječniji aktualni premijer u Europskoj uniji - što je njegovih 10 godina na vlasti donijelo Hrvatskoj.
Dostupno još 27 dana
2:56
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 19.10.2026.: Počela sezone gripe

RTL Danas 19.10.2026.: Počela sezone gripe

Počela je sezone gripe u Hrvatskoj. Oboljelih je više od stotinu. Prema podacima najviše ih je u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Dostupno još 26 dana
1:58
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 19.10.2026.: Pregovori o plaćama

RTL Danas 19.10.2026.: Pregovori o plaćama

Poduzetnici i iznajmljivači predali 10 zahtjeva Vladi - počeli pregovori o plaćama u javnim i državnim službama.
Dostupno još 26 dana
6:31
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 19.10.2026.: Uhićenja zbog skandiranja

RTL Danas 19.10.2026.: Uhićenja zbog skandiranja

Zbog nacističkih povika u Splitu kazneno prijavljene 23 osobe, među njima i maloljetnik.
Dostupno još 26 dana
2:45
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 19.10.2026.: Japanska misija na Mars

RTL Danas 19.10.2026.: Japanska misija na Mars

Japan piše povijest - krenula misija koja bi mogla riješiti jednu od najvećih tajni Marsa.
Dostupno još 26 dana
5:10
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 18.10.2026.: Spor oko baznih cijena

RTL Danas 18.10.2026.: Spor oko baznih cijena

Umjesto sidrenih stižu nam bazne cijene. Stupaju na snagu za točno mjesec dana. Tko će isticati dvije cijene usluga, a tko je pošteđen?
Dostupno još 25 dana
3:16
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 18.10.2026.: Tjeralica za huliganima

RTL Danas 18.10.2026.: Tjeralica za huliganima

Policija objavila tjeralicu za huliganima iz Splita. Uhićena još dvojica. Širi se popis identificiranih izgrednika. Sada ih je 20.
Dostupno još 25 dana
3:09
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 17.10.2026.: Spašene mačke iz stana

RTL Danas 17.10.2026.: Spašene mačke iz stana

U stanu od 47 kvadrata na riječkim Pećinama držao 89 mačaka. Spasili ih volonteri.
Dostupno još 24 dana
7:46
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 17.10.2026.: Huligani i političke reakcije

RTL Danas 17.10.2026.: Huligani i političke ...

Policija nastavlja identifikaciju i potragu za huliganima iz Splita! Suci prozivaju ministra Božinovića za paušalno kritiziranje sudova.
Dostupno još 24 dana
1:18
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 17.10.2026.: Papa napustio bolnicu

RTL Danas 17.10.2026.: Papa napustio bolnicu

Papa Lav XIV. napustio bolnicu Gemelli. Već sutra predvodit će molitvu za hodočasnike, a poznato je i na kojoj lokaciji.
Dostupno još 24 dana
12:01
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 16.10.2026.: Uhićenja u Splitu

RTL Danas 16.10.2026.: Uhićenja u Splitu

Troje uhićenih u Splitu nakon antisemitskog skandiranja u Torcidinom korteu. Policija identificirala još osoba, traju potrage.
Dostupno još 23 dana
2:53
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 16.10.2026.: U Tinjanu srušen Guinnessov rekord

RTL Danas 16.10.2026.: U Tinjanu srušen ...

300 rezača istovremeno rezalo pršut. U Tinjanu srušen Guinnessov rekord.
Dostupno još 23 dana
2:38
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 15.10.2026.: RTL nagrađen za sigurnost

RTL Danas 15.10.2026.: RTL nagrađen za sigurnost

RTL Danas prva redakcija nagrađena Oskarom sigurnosti.
Dostupno još 22 dana
3:21
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 15.10.2026.: Neredi u Splitu

RTL Danas 15.10.2026.: Neredi u Splitu

Split pod opsadom policije zbog obračuna navijača Hajduka i Ajaxa. Skandalozoni povici Torcide.
Dostupno još 22 dana
3:21
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 15.10.2026.: Vučićev predizborni manevar

RTL Danas 15.10.2026.: Vučićev predizborni manevar

Vučićev predizborni manevar. Za miješanje u kampanju optužuje Hrvatsku vladu i medije.
Dostupno još 22 dana
6:56
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 15.10.2026.: Žalbe na stadion Maksimir

RTL Danas 15.10.2026.: Žalbe na stadion Maksimir

Uoči Dinamove europske utakmice izišli detalji novog stadiona. Uživo iz Maksimira s reakcijama.
Dostupno još 22 dana
3:15
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 15.10.2026.: 15 godina za ubojstvo

RTL Danas 15.10.2026.: 15 godina za ubojstvo

Bivšem policajcu Smažilu 15 godina za ubojstvo studentice Mihaele. Sud zaključio - nije bilo izravne namjere.
Dostupno još 22 dana
4:12
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 14.10.2026.: Stroža pravila za romobile

RTL Danas 14.10.2026.: Stroža pravila za romobile

Novi zakon za električne romobile - svako vozilo u registru, roditeljima kazne i do 3 tisuće eura.
Dostupno još 21 dana
4:17
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 14.10.2026.: Božinović o strožim kaznama

RTL Danas 14.10.2026.: Božinović o strožim ...

Ministar Davor Božinović o zakonskim prijedlozima kojima se predviđaju strože kazne za vozače električnih romobila.
Dostupno još 21 dana
3:03
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 14.10.2026.: Papa nakon operacije pluća

RTL Danas 14.10.2026.: Papa nakon operacije pluća

Papa se oporavlja od operacije raka pluća.
Dostupno još 21 dana
2:43
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 14.10.2026.: Otkriće instituta R. Boškovića

RTL Danas 14.10.2026.: Otkriće instituta R. ...

Znanstvenici s Ruđera ispisali povijest - njihovo otkriće donosi novi pogled na evoluciju.
Dostupno još 21 dana
3:17
RTL Danas u 19:00 - Teme dana

RTL Danas 14.10.2026.Suđenje za Sjeverni tok

U Njemačkoj počelo suđenje za sabotažu Sjevernog toka.
Dostupno još 21 dana
6:56
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 14.10.2026.: Posljednji ispraćaj Gorana Bare

RTL Danas 14.10.2026.: Posljednji ispraćaj Gorana ...

Posljednji ispraćaj Gorana Bare u Vinkovcima. Od glazbene legende oprostili se obitelj, prijatelji i kolege.
Dostupno još 21 dana
0:27
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 14.10.2026.: Peta žrtva požara u Omišu

RTL Danas 14.10.2026.: Peta žrtva požara u Omišu

Preminula peta žrtva požara u Omišu, muškarac od 70 godina.
Dostupno još 21 dana
3:39
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 13.10.2026.:Operacija pape Lava XIV.

RTL Danas 13.10.2026.:Operacija pape Lava XIV.

Papa Lav XIV. primljen u bolnicu na operaciju pluća. Vjernici se mole za njegov oporavak.
Dostupno još 20 dana
6:34
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 13.10.2026.: Rasprava o opozivu Vlade

RTL Danas 13.10.2026.: Rasprava o opozivu Vlade

Oporba po 44. put traži opoziv Vlade. Gosti RTL Danas: saborski zastupnici Saša Đujić i Marin Piletić.
Dostupno još 20 dana
0:58
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 13.10.2026.: Porast salmonele

RTL Danas 13.10.2026.: Porast salmonele

Trostruki porast slučajeva salmonele u Primorsko-goranskoj županiji.
Dostupno još 20 dana
2:51
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 13.10.2026.: Naknade za novorođenčad

RTL Danas 13.10.2026.: Naknade za novorođenčad

Roditelji bi uskoro mogli dobivati 800 eura za novorođeno dijete! Cilj je da dođe do 1000. Donosimo sve detalje.
Dostupno još 20 dana
3:31
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 13.10.2026.: Rasprava o opozivu Plenkovića

RTL Danas 13.10.2026.: Rasprava o opozivu ...

Oporba zahtijeva opoziv Andreja Plenkovića zbog otpada u Gospiću. Plenković podnio izvješće o radu Vlade, većina oporbe napustila sabornicu.
Dostupno još 20 dana
1:28
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 13.10.2026.: Presretanje sumnjivog aviona

RTL Danas 13.10.2026.: Presretanje sumnjivog ...

Alarm na hrvatskom nebu. Sumnja na otmicu malteškog putničkog aviona. Vojska podignula Rafale.
Dostupno još 20 dana
2:52
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 12.10.2026.: Sve teže do stana

RTL Danas 12.10.2026.: Sve teže do stana

Kamate na kredite rastu, a prema najnovijem istraživanju - povoljnije je bilo zadužiti se prije 5 godina.
Dostupno još 19 dana
3:21
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 12.10.2026.: Salmonela u cherry rajčicama

RTL Danas 12.10.2026.: Salmonela u cherry ...

Rajčice iz Italije zaražene salmonelom i u Hrvatskoj - otkrivamo gdje i što ako ste ih konzumirali.
Dostupno još 19 dana
3:01
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 12.10.2026.: Papa na operaciji pluća

RTL Danas 12.10.2026.: Papa na operaciji pluća

Papa sutra na operaciji pluća, danas na audijencijama. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje.
Dostupno još 19 dana
2:54
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 12.10.2026.: Kazne za novake

RTL Danas 12.10.2026.: Kazne za novake

Prve kazne zbog nedolaska na preglede za obvezni vojni rok - najviša 500 eura.
Dostupno još 19 dana
4:34
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 12.10.2026.: Kriza u zatvorima

RTL Danas 12.10.2026.: Kriza u zatvorima

Zatvori su pred rasulom - tvrde pravosudni policajci i traže hitan sastanak. Kako im odgovaraju iz ministarstva?
Dostupno još 19 dana
0:44
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Trump najavio energetsko primirje

RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Trump najavio ...

Trump kritizirao Zelenskog pa najavio energetsko primirje Rusije i Ukrajine! Je li odluka o kraju rata u rukama Putina?
Dostupno još 18 dana
2:54
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Zagrebački maraton

RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Zagrebački maraton

Zagrebački maraton okupio tisuće trkača - od 16 do 84 godine.
Dostupno još 18 dana
6:56
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Dosje: Fenomen Putin

RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Dosje: Fenomen Putin

Kako je Putin već desetljećima jedan od najutjecajnijih, ali i najopasnijih političara? Proslavio je 74. rođendan, a kraj njegove političke karijere još se ne nazire.
Dostupno još 18 dana
6:13
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Oproštaj od Gorana Bareta

RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Oproštaj od Gorana ...

Obožavatelji odali počast Goranu Bari.
Dostupno još 18 dana
3:16
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Crodemskop

RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Crodemskop

RTL donosi ekskluzivno istraživanje: kome je naštetila afera s otpadom, a tko je profitirao na štrajku u Zagrebu?
Dostupno još 18 dana
3:08
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 19:00 11.10.2026.: 'Vaterpolo' na Poljudu

RTL Danas 19:00 11.10.2026.: 'Vaterpolo' na ...

Obilna kiša otkrila sve mane splitskog stadiona! Hoće li to ubrzati odluku o njegovoj budućnosti?
Dostupno još 18 dana
3:21
RTL Danas u 19:00 - Teme dana - RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Papa Lav mora na operaciju

RTL Danas 19:00 11.10.2026.: Papa Lav mora na ...

Papa Lav tijekom Angelusa otkrio da mora na operaciju. Liječnici otkrili čvor na plućima.
Dostupno još 18 dana

Slični sadržaji

RTL Danas u 16:30
RTL Danas u 13:30
Parlamentarni izbori 2024.
RTL Direkt
Sport vs. Novac
RTL Scena
Stanje nacije
20 godina zajedno
Potraga specijal: Zavadlav
Libby, jesi li već stigla kući?
Mjenjačnica
Ubojstva u okrugu Pike: Obiteljski masakr
Lance
RTL Danas 19:00 2026 22.10.2026.
Prikaži više

  • Sezona 26

  • Teme dana