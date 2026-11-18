RTL Danas u 13:30 ,
„Sjećanje na žrtve Domovinskog rata – 35 godina poslije” posebno je izdanje RTL-a Danas posvećeno Danu sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Danu sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. RTL-ova ekipa tijekom specijalne emisije donosit će priče o ljudima, mjestima i događajima koji su trajno obilježili hrvatsku povijest. Javljanjima reportera s terena, razgovorima i pričama koje čuvaju sjećanje na žrtve emisija će se osvrnuti na ratne događaje, njihovo nasljeđe i značenje sjećanja za generacije koje dolaze. Poseban naglasak bit će na Vukovaru i Škabrnji čije su žrtve postale trajni simboli stradanja, otpora i sjećanja. Specijalnu emisiju vodit će Tomislav Jelinčić, urednik je Antonio Zavada, a gledateljima će se tijekom emisije javljati reporteri Dajana Šošić, Kristina Čirjak i Bojan Uranjek. Iz Škabrnje će se javiti Nikolina Radić.Prikaži više
Sezona 26Informativna emisija RTL Danas u 13:30 donosi najvažnije vijesti dana do tog trenutka u dinamičnih petnaestak minuta, pružajući gledateljima brz i jasan pregled aktualnih događanja iz Hrvatske i svijeta. Činjenice bez kompromisa temelj su i ovog izdanja, koje je osmišljeno za sve koji žele biti informirani, a nemaju puno vremena. Emisija uključuje ključne vijesti, sport i vremensku prognozu, a u slučaju važnih događaja, izvještava se uživo s mjesta zbivanja. RTL Danas u 13:30 dodatno jača prisutnost informativnog programa RTL-a kroz dan, omogućujući gledateljima da pravovremeno dobiju relevantne informacije u ranijem terminu.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska