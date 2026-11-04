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RTL Danas specijal - Zbogom, Mišo

RTL Danas specijal - Zbogom, Mišo

RTL Danas specijal - Zbogom, Mišo ,

2026 57 min

RTL Danas specijal - Zbogom, Mišo donio je emotivan oproštaj od legende hrvatske glazbe Mate Miše Kovača. Na splitskom Poljudu brojni domaći glazbenici odali su počast nezaboravnom pjevaču izvodeći njegove najveće hitove pred okupljenom publikom. Specijalnu emisiju s Poljuda vodili su Damira Gregoret i Mario Jurič, dok su reporterke Maja Oštro Flis i Tea Mihanović pratile atmosferu i događanja u Splitu. Nikolina Radić donosila je vijesti iz Kovačeva rodnog Šibenika i Zadra. RTL Danas specijal - Zbogom, Mišo zabilježio je komemorativni ispraćaj glazbenog velikana čije su pjesme obilježile generacije i ostavile neizbrisiv trag na domaćoj glazbenoj sceni.

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