RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 04.11.2026.: RTG dana

RTL Direkt ,
Dostupno još 29 dana
Zagreb proglašen najboljom božićnom destinacijom. Država se ispričala Rimcu zbog popisa poreznih dužnika. Bob Dylan kod pape.Prikaži više
Teme danaU večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 26U večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Država: Hrvatska
4:06
RTL Direkt 04.11.2026.: Kineski automobili
Prvi put u Hrvatskoj najprodavaniji auto je kineski. Zašto Europa gubi bitku protiv Kineza?
Dostupno još 29 dana
1:11
RTL Direkt 04.11.2026.: RTG dana
Zagreb proglašen najboljom božićnom destinacijom. Država se ispričala Rimcu zbog popisa poreznih dužnika. Bob Dylan kod pape.
Dostupno još 29 dana
0:37
RTL Direkt 04.11.2026.: Posljednji ispraćaj Miše ...
Na zagrebačkom Mirogoju u krugu obitelji pokopan Mišo Kovač.
Dostupno još 29 dana
12:04
RTL Direkt 04.11.2026.: Analiza američkih izbora
Kakav udarac Trumpu: demokrati osvojili većinu u Kongresu. Zašto hrvatski poduzetnici otvaraju šampanjac i je li Trump izgubio moć: analizira profesor Zoran Kurelić.
Dostupno još 29 dana
5:34
RTL Direkt 04.11.2026.: Optužbe o drogi
Je li moguće da 10% zaposlenih u državnim institucijama šmrče kokain, kako tvrdi Mato Franković. Pitali smo saborske zastupnike bi li se testirali.
Dostupno još 29 dana
2:34
RTL Direkt 03.11.2026.: RTG dana
Studentski rad ulazi u staž, nogometaš umro nakon sudara s golmanom. Mogging je riječ godine prema Collinsovom rječniku.
Dostupno još 28 dana
4:28
RTL Direkt 03.11.2026.: Šibenik se oprašta od Miše
Posljednji put putuje Dalmacijom: Kako se od njega oprostio rodni Šibenik.
Dostupno još 28 dana
5:09
RTL Direkt 03.11.2026.: Oproštaj od Miše Kovača
30 tisuća ljudi na Poljudu uglas pjevalo MIšine pjesme.
Dostupno još 28 dana
0:42
RTL Direkt 03.11.2026.: Navijači protiv novog ...
Talijanska kartonska kutija ili nešto drugo? Kada ćemo doznati sudbinu maksimirskog stadiona?
Dostupno još 28 dana
13:00
RTL Direkt 02.11.2026.: Musk i sudbina Ukrajine
Je li sudbina Ukrajine u rukama Elona Muska i je li Trump danas saveznik Putin? Gošća Direkta Vesna Pusić.
Dostupno još 27 dana
2:05
RTL Direkt 02.11.2026.: Arhitekti o Maksimiru
Mimovi su kompliment, navijači neće kisnuti, još nije sve izgubljeno: ekskluzivno za Direkt govore najtraženiji arhitekti: Fantini i Rossi, autori pobjedničke ideje za Maksimir.
Dostupno još 27 dana
8:36
RTL Direkt 02.11.2026.: Oproštaj od Miše Kovača
Štorije o Miši koje još niste čuli: za Direkt govore glazbenici i novinari, Vuco, Zdenka Kovačiček i Alka Vuica.
Dostupno još 27 dana
4:56
RTL Direkt 29.10.2026.: Viteški red pod povećalom
Što je tajnoviti viteški red čiji član želi postati Grlić Radman? Razgovarali smo s drugim političarima vitezovima i zmajevima.
Dostupno još 23 dana
8:15
RTL Direkt 29.10.2026.: Prognoza za Sve svete
Stiže nam zimsko vrijeme: hladnoća, kiša. Gdje bi mogao pasti snijeg? Gošća: zamjenica ravnateljica DHMZ-a Petra Mikuš.
Dostupno još 23 dana
2:45
RTL Direkt 29.10.2026.: Rimcu ukraden Bugatti
Mate Rimac sam lovio lopova koji mu je ukrao 2 i pol milijuna vrijedan Bugatti.
Dostupno još 23 dana
3:56
RTL Direkt 29.10.2026.: Cijene uoči Svih svetih
Uoči Svih svetih: jesu li poskupjeli lampioni i cvijeće i kako proći najjeftinije?
Dostupno još 23 dana
1:14
RTL Direkt 29.10.2026.: Vučić o izborima u Srbiji
"Gori ste od talibana" - poručio Vučić studentima i ispričao se talibanima.
Dostupno još 23 dana
3:52
RTL Direkt 28.10.2026.: Zabrana energetskih pića
15-godišnjaci piju i po 7 limenki energetskih pića dnevno. Država će ih potpuno zabraniti mlađima od 18.
Dostupno još 22 dana
4:43
RTL Direkt 28.10.2026.: Trap i stavovi mladih
Prihvaćaju li zbog glazbe seksualizaciju žena i tradicionalne rodne uloge? Prvo hrvatsko istraživanje o tome kako trap utječe na stavove mladih.
Dostupno još 22 dana
2:50
RTL Direkt 28.10.2026.: Kazna za prodaju štenaca
Umirovljenik na plotu oglasio da prodaje štence, dobio kaznu od 600 eura.
Dostupno još 22 dana
1:24
RTL Direkt 2026 28.10.2026.: Tragedija u ...
Što je uzrok tragedije u Španjolskoj? Jedne od najtežih željezničkih nesreća u posljednjih 15 godina.
Dostupno još 22 dana
2:57
RTL Direkt 28.10.2026.: O Srbiji i Izraelu ...
Vučić planirao osporiti pobjedu studenata i silom ostati na vlasti. O Srbiji i Izraelu: Mirjana Rakić.
Dostupno još 22 dana
13:06
RTL Direkt 27.10.2026.: Napadi na režimske medije
Gašenje tabloida, smjene na RTS-u: prvi potez nove vlasti je obračun s režimskim medijima. Što čeka Srbiju? Gost: Tonino Picula.
Dostupno još 21 dana
4:17
RTL Direkt 27.10.2026.: Riječ godine 'maxxing'
Sleepmaxxing, proteinmaxxing, vibemaxxing. SVEMAXXING. Kako je 'maxxing'postala riječ godine.
Dostupno još 21 dana
4:51
RTL Direkt 27.10.2026.: Istraga požara u Omišu
6 ljudi je umrlo, prošlo je 75 dana: zašto i dalje ne znamo uzrok požara u Omišu? Hoće li itko odgovarati?
Dostupno još 21 dana
2:21
RTL Direkt 27.10.2026.. RTG dana
Bivša misica optužila Trumpa za silovanje. Horvatinčić pušten iz Remetinca. Planule karte za Orašara.
Dostupno još 21 dana
0:43
RTL Direkt 27.10.2026.. Odgođeni poticaji
Zbog navale kupaca, ponovno odgođene prijave za poticaje za električne aute.
Dostupno još 21 dana
7:39
RTL Direkt 26.10.2026.: Reakcije na novu vlast u ...
Kako su na novu vlast reagirale zvijezde: Za Direkt govore Bajaga, Konstrakta, Anđelka i SARS.
Dostupno još 20 dana
7:16
RTL Direkt 26.10.2026.: Uživo iz Ćacilanda Zoran ...
Pao je Ćaciland, simbol Vučićeve Srbije. Odakle nam se večeras javlja satiričar Zoran Kesić.
Dostupno još 20 dana
2:48
RTL Direkt 22.10.2026.: RTG dana
U Airbnb apartmanima više ne morate prati suđe, New York zabranjuje kočije s konjima. Izložba prihvatljive odjeće u Sjevernoj Koreji.
Dostupno još 16 dana
1:48
RTL Direkt 22.10.2026.: Vučićev završni skup
Deseci tisuća ljudi na završnom skupu Studentske liste u Beogradu. Vučić ih u zatvorenoj dvorani nazvao najgorim lopužama.
Dostupno još 16 dana
1:15
RTL Direkt 22.10.2026.: Prosvjed u Beogradu
Više od 200 tisuća ljudi na prosvjedu u Srbiji.
Dostupno još 16 dana
6:04
RTL Direkt 22.10.2026.: NYT objavio listu sto ...
The New York Times objavio listu sto najboljih serija snimljenih u 21. stoljeću. Na prvom mjestu Breaking Bad.
Dostupno još 16 dana
3:22
RTL Direkt 21.10.2026.: RTG dana
Obilna i kiša i poplave u Splitu. Kako je izgledao čovjek prije 350 tisuća godina. Astronaut vrijedan milijun dolara na zagrebačkom aerodromu.
Dostupno još 15 dana
4:08
RTL Direkt 21.10.2026.: Rast plaća vs. inflacija
Kako su cijene benzina, stanovanja i režija pojele rast plaća, koja je realno samo 36 eura veća nego lani.
Dostupno još 15 dana
1:17
RTL Direkt 21.10.2026.: Trump i Putin o Ukrajini
Je li Trump okrenuo leđa Ukrajini i postao Putinov saveznik?
Dostupno još 15 dana
0:50
RTL Direkt 21.10.2026.: Božićnice u Sloveniji i ...
U Sloveniji će svi zaposleni dobiti božićnicu u iznosu od najmanje 740,94 eura.
Dostupno još 15 dana
8:37
RTL Direkt 20.10.2026.: Je li se nacističko ...
Boji li se policija Torcide i je li se nacističko divljanje moglo spriječiti? Gost Direkta: Ranko Ostojić.
Dostupno još 14 dana
0:43
RTL Direkt 20.10.2026.: Otac kažnjen zbog šamara
Otac u Dubrovniku kažnjen jer je ošamario sina zbog pušenja marihuane.
Dostupno još 14 dana
3:01
RTL Direkt 20.10.2026.: RTG dana
Do 20% poskupljuju avio karte, Trump bi da se New Mexico zove New America. Ricky Gervais jedva čeka Zagreb.
Dostupno još 14 dana
4:40
RTL Direkt 20.10.2026.: Pomicanje sata i ...
U nedjelju se mijenja vrijeme: pomiču se satovi, mrak pada ranije, pada i raspoloženje.
Dostupno još 14 dana
1:11
RTL Direkt 19.10.2026.: Deset godina Plenkovića
10 godina Andreja Plenkovića na vlasti.
Dostupno još 13 dana
6:08
RTL Direkt 19.10.2026.: Torcida i prijetnje ...
Od pokušaja ubojstva do seksualnih delikata. 426 prekršaja i 212 kaznenih djela iza sebe imaju 23 huligana. Ali samo pet zatvorskih kazni. Gdje je zapelo?
Dostupno još 13 dana
5:08
RTL Direkt 19.10.2026.: Neredi i policijski sat u ...
Opljačkane trgovine, zapaljene zgrade i ulice kao ratna zona: što se to događa u Francuskoj? U Parizu od večeras policijski sat.
Dostupno još 13 dana
0:22
RTL Direkt 19.10.2026.: Najava filma Štriguni
Bili smo na premijeri hrvatskog horora, Štriguni. Čega se boji jedan od glavnih glumaca Rade Šerbeždija?
Dostupno još 12 dana
7:47
RTL Direkt 19.10.2026.: Plenkovićeva ...
10 godina Andreja Plenkovića na vlasti: analiziramo uspjehe i neuspjehe. Gost: komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.
Dostupno još 13 dana
1:25
RTL Direkt 19.10.2026.: RTG dana
Jakov Jozinović odgodio koncert u Beogradu. Katie Zacharia nakon 5 dana dobila otkaz. Riječki ronilac u sportskoj kući slavnih.
Dostupno još 13 dana
1:02
RTL Direkt 19.10.2026.: Musk predstavio leteću ...
Elon Musk predstavio leteću Teslu.
Dostupno još 13 dana
1:40
RTL Direkt 15.10.2026.: Torcidin skandal u Splitu
'Ustaj Adolfe' usred Splita. Kako je Torcida osramotila i Hajduk i Split i cijelu Hrvatsku.
Dostupno još 9 dana
5:00
RTL Direkt 15.10.2026.: Gost: Maro Alavanja
Komunikacijski stručnjak Maro Alavanja o Vučićevim kritikama izvještavanja hrvatskih medija o izborima u Srbiji.
Dostupno još 9 dana
4:25
RTL Direkt 15.10.2026.: Nedostatak sestara u Zadru
Tražilo ih se 68, javilo se 9. Zašto medicinske sestre ne žele raditi u zadarskoj bolnici?
Dostupno još 9 dana
5:34
RTL Direkt 15.10.2026: Vučić prosvjeduje
Nije navikao na kritiku, pa prosvjeduje: Vučiću smeta kako hrvatski mediji izvještavaju o izborima u Srbiji.
Dostupno još 9 dana
2:39
RTL Direkt 15.10.2026.: RTG dana
Što je najviše poskupjelo u godinu dana? Nove fotografije maksimirskog stadiona. Neredi u Albaniji.
Dostupno još 9 dana
3:19
RTL Direkt 14.10.2026.: Nikad skuplji sprovodi
600 eura običan lijes, 3000 eura klasičan sprovod. Je li inflacija stigla do groblja i koliko košta smrt?
Dostupno još 8 dana
4:20
RTL Direkt 14.10.2026.: Praznici u 2027. godini
I Praznik rada i Velika Gospa i Božić padaju za vikend. Zašto je 2027. najgora godina za spajanje?
Dostupno još 8 dana
2:23
RTL Direkt 14.10.2026.: Stižu strože prometne ...
Stižu strože prometne kazne: za vožnju romobilom prije 14., 3000 eura. Za driftanje 5000 plus zatvor.
Dostupno još 8 dana
2:26
RTL Direkt 14.10.2026.: RTG dana
Još jedna žrtva požara u Omišu. Pilot zbog krivog koda napravio pomutnju. Trump se hrva s tigrom. 40 godina za ubojstvo Tupaca. Gdje povoljno letjeti?
Dostupno još 8 dana
6:15
RTL Direkt 14.10.2026.: Odakle salmonela baš u ...
Odakle salmonela baš u rajčicama, i koje je povrće posebno rizično? Savjeti dekanice Prehrambeno biotehnološkog fakulteta.
Dostupno još 8 dana
5:49
RTL Direkt 13.10.2026.: Gost: Boro Vujović
Može li maksimalni porez smanjiti cijenu najma? Gost RTL Direkta Boro Vujović, stručnjak za tržište nekretninama.
Dostupno još 7 dana
0:38
RTL Direkt 13.10.2026.: Prva presica ...
Svijet je upoznao glasnogovornicu Bijele kuće - Katie Zacharia, koja je održala prvu press konferenciju.
Dostupno još 7 dana
1:25
RTL Direkt 13.10.2026.: Porez na prazne stanove
Tomašević najavio maksimalni porez na nekretnine za stanove koji su prazni ili se iznajmljuju turistima.
Dostupno još 7 dana
2:00
RTL Direkt 13.10.2026.: Plenković napao oporbu u ...
Andrej Plenković u Saboru oporbu nazvao destruktivcima i agresivcima te im poručio da će sigurno izgubiti izbore.
Dostupno još 7 dana
0:48
RTL Direkt 13.10.2026.: Djevojčica oživjela na ...
U malom selu u Gvatemali djevojčica usred ispraćaja otvorila lijes i izašla iz njega.
Dostupno još 7 dana
2:28
RTL Direkt 13.10.2026.: RTG dana
Boeing iznad Korenice poslao signal za otmicu. Nestašica goriva na Baliju. Hakirani hladnjaci u francuskim supermarketima.
Dostupno još 7 dana
5:55
RTL Direkt 13.10.2026.: Zašto u Hrvatskoj žene i ...
Peglaju i peru, brinu za djecu i idu na roditeljske sastanke: zašto 2026. u Hrvatskoj žene i dalje vode brigu o svemu?
Dostupno još 7 dana
5:15
RTL Direkt 12.10.2026.
Između 70 i 130 tisuća radnika zarađuje 800 eura mjesečno. Koliki bi trebao biti minimalac i gdje je u Europi najniži?
Dostupno još 6 dana
5:18
RTL Direkt 12.10.2026.: Zabrane koncerata
U Koprivnici otkazali Bajagu, u Srbiji prijete da će otkazati Jakova Jozinovića. Zašto su zabrane opet u modi?
Dostupno još 6 dana
7:50
RTL Direkt 12.10.2026.: Gost Direkta Davor Štern
Može li ruski dizel smanjiti cijene na europskim pumpama? Gost Direkta energetski stručnjak Davor Štern.
Dostupno još 6 dana
0:40
RTL Direkt 12.10.2026.: Dabar pregrizao kablove
1600 ljudi u BIH bez struje zbog jednog dabra.
Dostupno još 6 dana
1:36
RTL Direkt 12.10.2026.: Pogubljenje u SAD-u
Amerikanci planiraju uživo prenositi pogubljenje čovjeka pred streljačkim vodom.
Dostupno još 6 dana
2:44
RTL Direkt 12.10.2026.: RTG dana
Papa ide na operaciju pluća. Otkrivene najopasnije zemlje na svijetu. Tigar u Britaniji pojeo posjetitelja zoološkog.
Dostupno još 6 dana
1:15
RTL Direkt 08.10.2026.: Puca li AI balon?
Mogu li se šefovi umjetno inteligentnih mega tvrtki sami kontrolirati - hoće li puknuti AI balon?
Dostupno još 2 dana
5:00
RTL Direkt 08.10.2026.: Spor oko BCG cjepiva
Hoće li drama sa cjepivom postati pogonsko gorivo za skeptike - hoće li se zbog svega ukinuti cijepljenje protiv tuberkuloze?
Dostupno još 2 dana