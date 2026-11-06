RTL Direkt - Teme dana - RTL Direkt 05.11.2026.: Socijalizam u američkoj kampanji

RTL Direkt ,
Dostupno još 29 dana
Dostupno zdravstvo i školstvo, jeftiniji stanovi, porezi za milijardere: što žele američki demokratski socijalisti koji su pomeli izbore.Prikaži više
Teme danaU večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska
Sezona 26U večernjem terminu od ponedjeljka do četvrtka Mojmira Pastorčić u emisiji RTL Direkt donosi najvažnije dnevne događaje direktno i sa stavom. Nezaobilazna večernja informativna emisija RTL Direkt prati sve što se događa u Hrvatskoj i svijetu, nudeći gledateljima informacije koje su relevantne, aktualne i od interesa. Profesionalnim pristupom i angažiranim novinarstvom Mojmira Pastorčić vodi gledatelje kroz ključne trenutke dana, pružajući im sveobuhvatan pregled događanja, čime RTL Direkt ostaje pouzdan izvor vijesti i komentara koji oblikuju svakodnevni život naših gledatelja. Kroz aktualnosti, intervjue i analize, RTL Direkt nastoji pružiti sveobuhvatan pregled dnevnih događaja, od politike do sporta i zabave. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje.Država: Hrvatska
5:28
RTL Direkt 05.11.2026.: Otkazi radiologa u ...
'Ne želimo raditi u strahu, a radiologe je nemoguće zamijeniti', samo za Direkt kaže jedna od osmero liječnika koji su dali otkaz zbog Dijane Zadravec.
Dostupno još 29 dana
3:23
RTL Direkt 05.11.2026.: RTG dana
U sat vremena 18 tisuća prijava za poticaje za električna vozila. Prosvjedi u Francuskoj. Ronaldo odlazi iz reprezentacije.
Dostupno još 29 dana
4:25
RTL Direkt 05.11.2026.: Socijalizam u američkoj ...
Dostupno zdravstvo i školstvo, jeftiniji stanovi, porezi za milijardere: što žele američki demokratski socijalisti koji su pomeli izbore.
Dostupno još 29 dana
1:11
RTL Direkt 04.11.2026.: RTG dana
Zagreb proglašen najboljom božićnom destinacijom. Država se ispričala Rimcu zbog popisa poreznih dužnika. Bob Dylan kod pape.
Dostupno još 28 dana
5:34
RTL Direkt 04.11.2026.: Optužbe o drogi
Je li moguće da 10% zaposlenih u državnim institucijama šmrče kokain, kako tvrdi Mato Franković. Pitali smo saborske zastupnike bi li se testirali.
Dostupno još 28 dana
4:06
RTL Direkt 04.11.2026.: Kineski automobili
Prvi put u Hrvatskoj najprodavaniji auto je kineski. Zašto Europa gubi bitku protiv Kineza?
Dostupno još 28 dana
0:37
RTL Direkt 04.11.2026.: Posljednji ispraćaj Miše ...
Na zagrebačkom Mirogoju u krugu obitelji pokopan Mišo Kovač.
Dostupno još 28 dana
12:04
RTL Direkt 04.11.2026.: Analiza američkih izbora
Kakav udarac Trumpu: demokrati osvojili većinu u Kongresu. Zašto hrvatski poduzetnici otvaraju šampanjac i je li Trump izgubio moć: analizira profesor Zoran Kurelić.
Dostupno još 28 dana
2:34
RTL Direkt 03.11.2026.: RTG dana
Studentski rad ulazi u staž, nogometaš umro nakon sudara s golmanom. Mogging je riječ godine prema Collinsovom rječniku.
Dostupno još 27 dana
4:28
RTL Direkt 03.11.2026.: Šibenik se oprašta od Miše
Posljednji put putuje Dalmacijom: Kako se od njega oprostio rodni Šibenik.
Dostupno još 27 dana
5:09
RTL Direkt 03.11.2026.: Oproštaj od Miše Kovača
30 tisuća ljudi na Poljudu uglas pjevalo MIšine pjesme.
Dostupno još 27 dana
0:42
RTL Direkt 03.11.2026.: Navijači protiv novog ...
Talijanska kartonska kutija ili nešto drugo? Kada ćemo doznati sudbinu maksimirskog stadiona?
Dostupno još 27 dana
13:00
RTL Direkt 02.11.2026.: Musk i sudbina Ukrajine
Je li sudbina Ukrajine u rukama Elona Muska i je li Trump danas saveznik Putin? Gošća Direkta Vesna Pusić.
Dostupno još 26 dana
8:36
RTL Direkt 02.11.2026.: Oproštaj od Miše Kovača
Štorije o Miši koje još niste čuli: za Direkt govore glazbenici i novinari, Vuco, Zdenka Kovačiček i Alka Vuica.
Dostupno još 26 dana
2:05
RTL Direkt 02.11.2026.: Arhitekti o Maksimiru
Mimovi su kompliment, navijači neće kisnuti, još nije sve izgubljeno: ekskluzivno za Direkt govore najtraženiji arhitekti: Fantini i Rossi, autori pobjedničke ideje za Maksimir.
Dostupno još 26 dana
2:45
RTL Direkt 29.10.2026.: Rimcu ukraden Bugatti
Mate Rimac sam lovio lopova koji mu je ukrao 2 i pol milijuna vrijedan Bugatti.
Dostupno još 22 dana
8:15
RTL Direkt 29.10.2026.: Prognoza za Sve svete
Stiže nam zimsko vrijeme: hladnoća, kiša. Gdje bi mogao pasti snijeg? Gošća: zamjenica ravnateljica DHMZ-a Petra Mikuš.
Dostupno još 22 dana
3:56
RTL Direkt 29.10.2026.: Cijene uoči Svih svetih
Uoči Svih svetih: jesu li poskupjeli lampioni i cvijeće i kako proći najjeftinije?
Dostupno još 22 dana
1:14
RTL Direkt 29.10.2026.: Vučić o izborima u Srbiji
"Gori ste od talibana" - poručio Vučić studentima i ispričao se talibanima.
Dostupno još 22 dana
4:56
RTL Direkt 29.10.2026.: Viteški red pod povećalom
Što je tajnoviti viteški red čiji član želi postati Grlić Radman? Razgovarali smo s drugim političarima vitezovima i zmajevima.
Dostupno još 22 dana
2:50
RTL Direkt 28.10.2026.: Kazna za prodaju štenaca
Umirovljenik na plotu oglasio da prodaje štence, dobio kaznu od 600 eura.
Dostupno još 21 dana
1:24
RTL Direkt 2026 28.10.2026.: Tragedija u ...
Što je uzrok tragedije u Španjolskoj? Jedne od najtežih željezničkih nesreća u posljednjih 15 godina.
Dostupno još 21 dana
2:57
RTL Direkt 28.10.2026.: O Srbiji i Izraelu ...
Vučić planirao osporiti pobjedu studenata i silom ostati na vlasti. O Srbiji i Izraelu: Mirjana Rakić.
Dostupno još 21 dana
4:43
RTL Direkt 28.10.2026.: Trap i stavovi mladih
Prihvaćaju li zbog glazbe seksualizaciju žena i tradicionalne rodne uloge? Prvo hrvatsko istraživanje o tome kako trap utječe na stavove mladih.
Dostupno još 21 dana
3:52
RTL Direkt 28.10.2026.: Zabrana energetskih pića
15-godišnjaci piju i po 7 limenki energetskih pića dnevno. Država će ih potpuno zabraniti mlađima od 18.
Dostupno još 21 dana
0:43
RTL Direkt 27.10.2026.. Odgođeni poticaji
Zbog navale kupaca, ponovno odgođene prijave za poticaje za električne aute.
Dostupno još 20 dana
4:51
RTL Direkt 27.10.2026.: Istraga požara u Omišu
6 ljudi je umrlo, prošlo je 75 dana: zašto i dalje ne znamo uzrok požara u Omišu? Hoće li itko odgovarati?
Dostupno još 20 dana
2:21
RTL Direkt 27.10.2026.. RTG dana
Bivša misica optužila Trumpa za silovanje. Horvatinčić pušten iz Remetinca. Planule karte za Orašara.
Dostupno još 20 dana
13:06
RTL Direkt 27.10.2026.: Napadi na režimske medije
Gašenje tabloida, smjene na RTS-u: prvi potez nove vlasti je obračun s režimskim medijima. Što čeka Srbiju? Gost: Tonino Picula.
Dostupno još 20 dana
4:17
RTL Direkt 27.10.2026.: Riječ godine 'maxxing'
Sleepmaxxing, proteinmaxxing, vibemaxxing. SVEMAXXING. Kako je 'maxxing'postala riječ godine.
Dostupno još 20 dana
7:39
RTL Direkt 26.10.2026.: Reakcije na novu vlast u ...
Kako su na novu vlast reagirale zvijezde: Za Direkt govore Bajaga, Konstrakta, Anđelka i SARS.
Dostupno još 19 dana
7:16
RTL Direkt 26.10.2026.: Uživo iz Ćacilanda Zoran ...
Pao je Ćaciland, simbol Vučićeve Srbije. Odakle nam se večeras javlja satiričar Zoran Kesić.
Dostupno još 19 dana
6:04
RTL Direkt 22.10.2026.: NYT objavio listu sto ...
The New York Times objavio listu sto najboljih serija snimljenih u 21. stoljeću. Na prvom mjestu Breaking Bad.
Dostupno još 15 dana
2:48
RTL Direkt 22.10.2026.: RTG dana
U Airbnb apartmanima više ne morate prati suđe, New York zabranjuje kočije s konjima. Izložba prihvatljive odjeće u Sjevernoj Koreji.
Dostupno još 15 dana
1:48
RTL Direkt 22.10.2026.: Vučićev završni skup
Deseci tisuća ljudi na završnom skupu Studentske liste u Beogradu. Vučić ih u zatvorenoj dvorani nazvao najgorim lopužama.
Dostupno još 15 dana
1:15
RTL Direkt 22.10.2026.: Prosvjed u Beogradu
Više od 200 tisuća ljudi na prosvjedu u Srbiji.
Dostupno još 15 dana
0:50
RTL Direkt 21.10.2026.: Božićnice u Sloveniji i ...
U Sloveniji će svi zaposleni dobiti božićnicu u iznosu od najmanje 740,94 eura.
Dostupno još 14 dana
3:22
RTL Direkt 21.10.2026.: RTG dana
Obilna i kiša i poplave u Splitu. Kako je izgledao čovjek prije 350 tisuća godina. Astronaut vrijedan milijun dolara na zagrebačkom aerodromu.
Dostupno još 14 dana
1:17
RTL Direkt 21.10.2026.: Trump i Putin o Ukrajini
Je li Trump okrenuo leđa Ukrajini i postao Putinov saveznik?
Dostupno još 14 dana
4:08
RTL Direkt 21.10.2026.: Rast plaća vs. inflacija
Kako su cijene benzina, stanovanja i režija pojele rast plaća, koja je realno samo 36 eura veća nego lani.
Dostupno još 14 dana
8:37
RTL Direkt 20.10.2026.: Je li se nacističko ...
Boji li se policija Torcide i je li se nacističko divljanje moglo spriječiti? Gost Direkta: Ranko Ostojić.
Dostupno još 13 dana
4:40
RTL Direkt 20.10.2026.: Pomicanje sata i ...
U nedjelju se mijenja vrijeme: pomiču se satovi, mrak pada ranije, pada i raspoloženje.
Dostupno još 13 dana
0:43
RTL Direkt 20.10.2026.: Otac kažnjen zbog šamara
Otac u Dubrovniku kažnjen jer je ošamario sina zbog pušenja marihuane.
Dostupno još 13 dana
3:01
RTL Direkt 20.10.2026.: RTG dana
Do 20% poskupljuju avio karte, Trump bi da se New Mexico zove New America. Ricky Gervais jedva čeka Zagreb.
Dostupno još 13 dana
1:02
RTL Direkt 19.10.2026.: Musk predstavio leteću ...
Elon Musk predstavio leteću Teslu.
Dostupno još 12 dana
1:25
RTL Direkt 19.10.2026.: RTG dana
Jakov Jozinović odgodio koncert u Beogradu. Katie Zacharia nakon 5 dana dobila otkaz. Riječki ronilac u sportskoj kući slavnih.
Dostupno još 12 dana
0:22
RTL Direkt 19.10.2026.: Najava filma Štriguni
Bili smo na premijeri hrvatskog horora, Štriguni. Čega se boji jedan od glavnih glumaca Rade Šerbeždija?
Dostupno još 11 dana
7:47
RTL Direkt 19.10.2026.: Plenkovićeva ...
10 godina Andreja Plenkovića na vlasti: analiziramo uspjehe i neuspjehe. Gost: komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.
Dostupno još 12 dana
6:08
RTL Direkt 19.10.2026.: Torcida i prijetnje ...
Od pokušaja ubojstva do seksualnih delikata. 426 prekršaja i 212 kaznenih djela iza sebe imaju 23 huligana. Ali samo pet zatvorskih kazni. Gdje je zapelo?
Dostupno još 12 dana
1:11
RTL Direkt 19.10.2026.: Deset godina Plenkovića
10 godina Andreja Plenkovića na vlasti.
Dostupno još 12 dana
5:08
RTL Direkt 19.10.2026.: Neredi i policijski sat u ...
Opljačkane trgovine, zapaljene zgrade i ulice kao ratna zona: što se to događa u Francuskoj? U Parizu od večeras policijski sat.
Dostupno još 12 dana
2:39
RTL Direkt 15.10.2026.: RTG dana
Što je najviše poskupjelo u godinu dana? Nove fotografije maksimirskog stadiona. Neredi u Albaniji.
Dostupno još 8 dana
4:25
RTL Direkt 15.10.2026.: Nedostatak sestara u Zadru
Tražilo ih se 68, javilo se 9. Zašto medicinske sestre ne žele raditi u zadarskoj bolnici?
Dostupno još 8 dana
5:34
RTL Direkt 15.10.2026: Vučić prosvjeduje
Nije navikao na kritiku, pa prosvjeduje: Vučiću smeta kako hrvatski mediji izvještavaju o izborima u Srbiji.
Dostupno još 8 dana
5:00
RTL Direkt 15.10.2026.: Gost: Maro Alavanja
Komunikacijski stručnjak Maro Alavanja o Vučićevim kritikama izvještavanja hrvatskih medija o izborima u Srbiji.
Dostupno još 8 dana
1:40
RTL Direkt 15.10.2026.: Torcidin skandal u Splitu
'Ustaj Adolfe' usred Splita. Kako je Torcida osramotila i Hajduk i Split i cijelu Hrvatsku.
Dostupno još 8 dana
3:19
RTL Direkt 14.10.2026.: Nikad skuplji sprovodi
600 eura običan lijes, 3000 eura klasičan sprovod. Je li inflacija stigla do groblja i koliko košta smrt?
Dostupno još 7 dana
6:15
RTL Direkt 14.10.2026.: Odakle salmonela baš u ...
Odakle salmonela baš u rajčicama, i koje je povrće posebno rizično? Savjeti dekanice Prehrambeno biotehnološkog fakulteta.
Dostupno još 7 dana
4:20
RTL Direkt 14.10.2026.: Praznici u 2027. godini
I Praznik rada i Velika Gospa i Božić padaju za vikend. Zašto je 2027. najgora godina za spajanje?
Dostupno još 7 dana
2:23
RTL Direkt 14.10.2026.: Stižu strože prometne ...
Stižu strože prometne kazne: za vožnju romobilom prije 14., 3000 eura. Za driftanje 5000 plus zatvor.
Dostupno još 7 dana
2:26
RTL Direkt 14.10.2026.: RTG dana
Još jedna žrtva požara u Omišu. Pilot zbog krivog koda napravio pomutnju. Trump se hrva s tigrom. 40 godina za ubojstvo Tupaca. Gdje povoljno letjeti?
Dostupno još 7 dana
5:55
RTL Direkt 13.10.2026.: Zašto u Hrvatskoj žene i ...
Peglaju i peru, brinu za djecu i idu na roditeljske sastanke: zašto 2026. u Hrvatskoj žene i dalje vode brigu o svemu?
Dostupno još 6 dana
5:49
RTL Direkt 13.10.2026.: Gost: Boro Vujović
Može li maksimalni porez smanjiti cijenu najma? Gost RTL Direkta Boro Vujović, stručnjak za tržište nekretninama.
Dostupno još 6 dana
0:38
RTL Direkt 13.10.2026.: Prva presica ...
Svijet je upoznao glasnogovornicu Bijele kuće - Katie Zacharia, koja je održala prvu press konferenciju.
Dostupno još 6 dana
1:25
RTL Direkt 13.10.2026.: Porez na prazne stanove
Tomašević najavio maksimalni porez na nekretnine za stanove koji su prazni ili se iznajmljuju turistima.
Dostupno još 6 dana
2:00
RTL Direkt 13.10.2026.: Plenković napao oporbu u ...
Andrej Plenković u Saboru oporbu nazvao destruktivcima i agresivcima te im poručio da će sigurno izgubiti izbore.
Dostupno još 6 dana
0:48
RTL Direkt 13.10.2026.: Djevojčica oživjela na ...
U malom selu u Gvatemali djevojčica usred ispraćaja otvorila lijes i izašla iz njega.
Dostupno još 6 dana
2:28
RTL Direkt 13.10.2026.: RTG dana
Boeing iznad Korenice poslao signal za otmicu. Nestašica goriva na Baliju. Hakirani hladnjaci u francuskim supermarketima.
Dostupno još 6 dana
5:15
RTL Direkt 12.10.2026.
Između 70 i 130 tisuća radnika zarađuje 800 eura mjesečno. Koliki bi trebao biti minimalac i gdje je u Europi najniži?
Dostupno još 5 dana
5:18
RTL Direkt 12.10.2026.: Zabrane koncerata
U Koprivnici otkazali Bajagu, u Srbiji prijete da će otkazati Jakova Jozinovića. Zašto su zabrane opet u modi?
Dostupno još 5 dana
7:50
RTL Direkt 12.10.2026.: Gost Direkta Davor Štern
Može li ruski dizel smanjiti cijene na europskim pumpama? Gost Direkta energetski stručnjak Davor Štern.
Dostupno još 5 dana
0:40
RTL Direkt 12.10.2026.: Dabar pregrizao kablove
1600 ljudi u BIH bez struje zbog jednog dabra.
Dostupno još 5 dana
1:36
RTL Direkt 12.10.2026.: Pogubljenje u SAD-u
Amerikanci planiraju uživo prenositi pogubljenje čovjeka pred streljačkim vodom.
Dostupno još 5 dana
2:44
RTL Direkt 12.10.2026.: RTG dana
Papa ide na operaciju pluća. Otkrivene najopasnije zemlje na svijetu. Tigar u Britaniji pojeo posjetitelja zoološkog.
Dostupno još 5 dana
5:00
RTL Direkt 08.10.2026.: Spor oko BCG cjepiva
Hoće li drama sa cjepivom postati pogonsko gorivo za skeptike - hoće li se zbog svega ukinuti cijepljenje protiv tuberkuloze?
Dostupno još 1 dan
2:52
RTL Direkt 08.10.2026.: RTG dana
RTG dana: Kako dostavlja robot poštar, tko je dobio Nobela za književnost?
Dostupno još 1 dan